lunes 26 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sin techo

Récord dorado: el oro superó por primera vez en su historia la barrera de los 5.000 dólares por onza

En paralelo, la plata subió hasta 108,91 dólares por onza, luego de marcar un récord de 109,44 dólares, mientras que el platino llegó a 2.871,40 dólares y el paladio a 2.075,30 dólares, su nivel más alto en más de tres años

Por Redacción Tiempo de San Juan
El oro acumuló un alza de 64% en 2025 y más de 17% en lo que va del año

El oro acumuló un alza de 64% en 2025 y más de 17% en lo que va del año

El oro superó por primera vez en su historia la barrera de los 5.000 dólares por onza, impulsado por la incertidumbre global, la volatilidad financiera y la creciente demanda de activos de refugio, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas y decisiones de política económica del presidente estadounidense Donald Trump.

Lee además
el oro y la plata alcanzan precios record: hasta donde pueden subir en medio de la tension geopolitica global
Sin techo

El oro y la plata alcanzan precios récord: hasta dónde pueden subir en medio de la tensión geopolítica global
La Ruta 12 se convirtió en un río y el barro avanzó dejando locales gastronómicos y fincas cubiertos de lodo en Zonda.
Temporal histórico

Zonda bajo el lodo: comercios y fincas sufren el impacto de la creciente más fuerte en 38 años

El precio del oro al contado alcanzó el lunes los 5.088,52 dólares por onza en las primeras operaciones del mercado asiático, tras tocar un máximo intradiario de 5.092,71 dólares, según datos de mercado. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero avanzaron hasta 5.079,30 dólares por onza. En paralelo, la plata subió hasta 108,91 dólares por onza, luego de marcar un récord de 109,44 dólares, mientras que el platino llegó a 2.871,40 dólares y el paladio a 2.075,30 dólares, su nivel más alto en más de tres años.

El metal dorado acumuló un alza de 64% en 2025 y más de 17% en lo que va del año, apoyado por la búsqueda de cobertura frente al riesgo, la expectativa de una política monetaria más laxa en Estados Unidos, las compras sostenidas de bancos centrales y los flujos récord hacia fondos cotizados. China extendió su programa de compras de oro por decimocuarto mes consecutivo en diciembre, según operadores del mercado.

En enero de 2024, el precio del oro se ubicaba apenas por encima de los 2.000 dólares por onza, lo que refleja la magnitud del avance reciente. Analistas vinculan esta trayectoria a la debilidad del dólar, la inflación elevada a nivel global y los conflictos armados en Ucrania y Gaza, además del rol de Washington en Venezuela.

“En los últimos días, la acción sobre el precio del oro ha sido un comportamiento de manual de refugio seguro”, señaló Fawad Razaqzada, analista de mercado de Forex.com. “La demanda subyacente de protección sigue allí. La confianza en el dólar y los bonos parece un poco endeble”, agregó.

En el mercado cambiario, el dólar estadounidense retrocedió frente a las principales monedas. La divisa se debilitó tras versiones sobre contactos de la Reserva Federal de Nueva York con operadores respecto al tipo de cambio del yen japonés, lo que impulsó a la moneda asiática hasta 153,89 por dólar, su nivel más alto desde noviembre. El billete verde también cayó frente al euro, la libra esterlina, el won surcoreano y el dólar de Singapur.

Un dólar más débil tiende a favorecer al oro, ya que vuelve al metal más accesible para los tenedores de otras monedas. En ese marco, los mercados permanecen atentos a posibles intervenciones oficiales y a la reunión de política monetaria de la Reserva Federal prevista para esta semana.

Las proyecciones del sector mantienen un sesgo alcista. “Esperamos nuevas subas. Nuestro pronóstico actual sugiere que los precios alcanzarán un pico cercano a los 5.500 dólares más adelante este año”, dijo Philip Newman, director de Metals Focus. “Son probables correcciones periódicas a medida que los inversores tomen ganancias, pero cada ajuste sería breve y encontraría un fuerte interés comprador”, añadió.

En enero de 2024, el precio del oro se ubicaba apenas por encima de los 2.000 dólares por onza, lo que refleja la magnitud del avance reciente (REUTERS)

La plata, por su parte, superó los 100 dólares por onza por primera vez el viernes, tras una suba de 147% el año pasado, apoyada por flujos de inversores minoristas, compras por impulso y una prolongada escasez en los mercados físicos del metal.

FUENTE: Infobae con información de AFP y Reuters

Temas
Seguí leyendo

El Riesgo País sigue cayendo y se acerca a los 500 puntos

"Es el peor de los últimos 25 años": la dura radiografía de las bodegas de San Juan y Mendoza

La nueva hora del plazo fijo: cuánto pagan los bancos por depósitos de $1 millón en medio del repunte de tasas

El precio de rendir materias: cuánto cuestan las clases en los institutos de apoyo escolar en San Juan

Las empresas textiles que logran sostenerse en pie hoy en San Juan y por qué

La bodega sanjuanina Casa Montes rompió el silencio y explicó su situación tras la crisis financiera

El riesgo país cayó a su nivel más bajo en los últimos siete años: los motivos

Granizo en Iglesia y Zonda: evalúan daños en durazno, zapallo y papa

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el precio de rendir materias: cuanto cuestan las clases en los institutos de apoyo escolar en san juan
Relevamiento

El precio de rendir materias: cuánto cuestan las clases en los institutos de apoyo escolar en San Juan

Por David Cortez Vega

Las Más Leídas

Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149
Videos

Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149

Video: jóvenes terminaron a los tiros en un populoso barrio de Chimbas y hay preocupación entre los vecinos
Imágenes sensibles

Video: jóvenes terminaron a los tiros en un populoso barrio de Chimbas y hay preocupación entre los vecinos

Las tormentas que hicieron que el actual sea uno de los veranos más lluviosos en San Juan, se registraron de manera aislada en toda la provincia.
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

Jonathan Cortez, el chofer del colectivo que aplastó a un motociclista que perdió la vida en Capital, recuperó la libertad este lunes.
Judiciales

Motociclista aplastado por un colectivo en Capital: el chofer guardó silencio y quedó imputado

Tiempo en Zonda: las fotos de las escenas desoladoras que dejaron las inundaciones y el video del auto atrapado
Tras el temporal

Tiempo en Zonda: las fotos de las escenas desoladoras que dejaron las inundaciones y el video del auto atrapado

Te Puede Interesar

La Ruta 12 se convirtió en un río y el barro avanzó dejando locales gastronómicos y fincas cubiertos de lodo en Zonda.
Temporal histórico

Zonda bajo el lodo: comercios y fincas sufren el impacto de la creciente más fuerte en 38 años

Por Elizabeth Pérez
Imagen ilustrativa
Investigación

Violento asalto a una familia en Capital: hay un ladrón preso y sospechan que uno de ellos habría abusado de una víctima

Una histórica pasista de Chimbas pegó el portazo y dejó un trabajo que tenía en la Municipalidad: No me siento cómoda
Bomba

Una histórica pasista de Chimbas pegó el portazo y dejó un trabajo que tenía en la Municipalidad: "No me siento cómoda"

Bodegas en la cuerda floja: la caída de las ventas internas, el cambio de hábitos de los consumidores y los problemas financieros pusieron a bodegas históricas de Cuyo frente a uno de los escenarios más complejos en 25 años. 
 Crisis en la industria del vino

"Es el peor de los últimos 25 años": la dura radiografía de las bodegas de San Juan y Mendoza

Detuvieron a los padres de los cuatro hermanitos desaparecidos en Santa Lucía video
Operativo

Detuvieron a los padres de los cuatro hermanitos desaparecidos en Santa Lucía