Granizo en Iglesia y Zonda: evalúan daños en durazno, zapallo y papa

Antes y después del granizo en una plantación de porotos en Iglesia. Personal técnico y municipal inició desde temprano los relevamientos en las zonas rurales afectadas.

Las fuertes tormentas que atravesaron San Juan este jueves por la tarde dejaron importantes daños en zonas productivas de la provincia. El granizo afectó especialmente a los departamentos de Iglesia y Zonda, donde desde temprano comenzaron los relevamientos para conocer el impacto en los cultivos y asistir a las familias perjudicadas.

Tal como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional, las tormentas comenzaron minutos antes de las 20, luego de una jornada marcada por el calor extremo, con temperaturas que superaron los 37 grados. La lluvia llegó primero al Gran San Juan y luego se extendió a distintos puntos de la provincia, con granizo y crecidas en algunos departamentos.

Salen a medir pérdidas

image Plantación de zapallos destruída por el granizo.

En Iglesia, particularmente en la localidad de Rodeo, se registró caída de granizo de tamaño mediano. En Zonda, en tanto, el fenómeno fue más leve, con granizo chico, aunque suficiente para generar preocupación entre los productores. En ambos casos, los equipos técnicos provinciales ya están recorriendo las zonas afectadas para evaluar los daños.

“Estamos no solamente con los equipos técnicos, sino también llamando a los productores de diferentes zonas para conocer cuál ha sido el impacto y el daño”, explicó Miguel Moreno, secretario de Agricultura de San Juan.

Según indicó, por el momento la información disponible surge de los primeros relevamientos y de los datos enviados por la Dirección de Contingencias, mientras continúan las evaluaciones en terreno.

En Iglesia

Desde la Municipalidad de Iglesia informaron que la tormenta fue importante y afectó diversas zonas y distritos del departamento. Durante la noche del jueves se realizaron visitas y asistencias a varias familias damnificadas y, desde muy temprano este viernes, diferentes comisiones comenzaron a trabajar en el relevamiento integral de los daños.

Las tareas involucran a la Secretaría de Acción Social, que realiza un relevamiento de hogares y brinda asistencia a los afectados; a la Secretaría de Infraestructura y Producción, que evalúa el estado de los caminos y los daños a productores; y a la Dirección de Protección Civil, que colabora en la logística y el acompañamiento de las contingencias.

Entre los cultivos más afectados se encuentran duraznos, zapallos de distintas variedades, papas y porotos, producciones clave para la economía de la zona que en algunos casos quedaron arrasados.

En las próximas horas se esperan datos oficiales más precisos sobre la magnitud de las pérdidas. Tanto el Gobierno provincial como los municipios anticiparon que, una vez finalizados los relevamientos, se informarán las gestiones y las medidas de acompañamiento y contención para los productores y familias afectadas.