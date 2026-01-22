jueves 22 de enero 2026

Pronóstico

San Juan, la más calurosa del país: ¿llegarán fuertes ráfagas y granizo?

Según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 17 horas de este jueves San Juan encabezó el ranking de temperaturas a nivel nacional, con una marca de 37,7°C. En ese contexto, Protección Civil emitió una alerta amarilla por tormentas para distintos departamentos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
calor granizo san juan.jpg

San Juan volvió a posicionarse este jueves como la provincia más calurosa del país. De acuerdo al ranking de temperaturas del SMN correspondiente a las 17 horas, la capital sanjuanina registró 37,7°C, con una humedad relativa del 25%, superando a localidades como Villa Reynolds (San Luis), Chamical (La Rioja) y San Luis capital.

image

Según informó la Dirección de Protección Civil, se espera la ocurrencia de tormentas para la precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullúm y Zonda, motivo por el cual rige una alerta amarilla.

Alerta amarilla por tormentas

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas ocasionalmente por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

Asimismo, desde Protección Civil recordaron los números de emergencia disponibles ante cualquier situación de riesgo:

  • 103
  • 911

Recomendaciones ante precipitaciones abundantes

En casa

  • Revisar periódicamente el estado de techos, bajadas de agua y desagües, y asegurarlos y limpiarlos.
  • Retirar del exterior de la vivienda los objetos que pueda arrastrar el agua, especialmente productos tóxicos.
  • Higienizar la vivienda utilizando una taza de lavandina cada 15 litros de agua.
  • Usar calzado aislante.
  • Desenchufar los artefactos eléctricos.
  • No sacar la basura.
  • Cerrar y asegurar puertas y ventanas.
  • Mantener las mascotas en un lugar protegido.
  • Evitar la circulación innecesaria de vehículos y personas, especialmente en zonas urbanas.
  • Tener preparado el kit familiar de emergencia con botiquín, linterna, radio, documentación, ropa de abrigo, manta, agua mineral y alimentos no perecederos.

En la vía pública

  • No transitar por calles inundadas o anegadas.
  • Ingresar a un lugar de resguardo.
  • En caso de circular en vehículo, hacerlo con luces bajas encendidas, aumentar la distancia entre vehículos y reducir la velocidad.
  • No obstruir acequias ni bocas de alcantarillas.
  • Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de tocar objetos contaminados con agua de inundación.
  • Beber agua hervida o embotellada.
  • Si presenta lesiones, lavar las heridas con agua limpia y jabón. No consumir medicamentos que hayan estado en contacto con el agua.

En caso de granizo

  • Permanecer a resguardo y evitar salir.
  • Mantener la calma, ya que los golpes del granizo pueden afectar a niños, adultos mayores y mascotas.
  • Una vez finalizada la tormenta, verificar el estado de techos, cañerías y ventanas.
  • Ante daños graves que representen un riesgo, comunicarse con los organismos oficiales.
  • Continuar atento a los comunicados oficiales.

Si estás conduciendo

  • Mantener la calma ante el ruido del granizo.
  • No frenar ni detenerse bruscamente; reducir la velocidad.
  • Tener en cuenta que disminuye la adherencia de los neumáticos.
  • Es posible que el parabrisas o luneta se dañen, pero los cristales laminados evitan la proyección de fragmentos.
  • Recordar que el granizo suele afectar zonas puntuales, por lo que se recomienda continuar el recorrido con precaución.
