San Juan, la más calurosa del país: ¿llegarán fuertes ráfagas y granizo?
Según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 17 horas de este jueves San Juan encabezó el ranking de temperaturas a nivel nacional, con una marca de 37,7°C. En ese contexto, Protección Civil emitió una alerta amarilla por tormentas para distintos departamentos.
San Juan volvió a posicionarse este jueves como la provincia más calurosa del país. De acuerdo al ranking de temperaturas del SMN correspondiente a las 17 horas, la capital sanjuanina registró 37,7°C, con una humedad relativa del 25%, superando a localidades como Villa Reynolds (San Luis), Chamical (La Rioja) y San Luis capital.
Según informó la Dirección de Protección Civil, se espera la ocurrencia de tormentas para la precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullúm y Zonda, motivo por el cual rige una alerta amarilla.
Alerta amarilla por tormentas
El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas ocasionalmente por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.
Asimismo, desde Protección Civil recordaron los números de emergencia disponibles ante cualquier situación de riesgo:
103
911
Recomendaciones ante precipitaciones abundantes
En casa
Revisar periódicamente el estado de techos, bajadas de agua y desagües, y asegurarlos y limpiarlos.
Retirar del exterior de la vivienda los objetos que pueda arrastrar el agua, especialmente productos tóxicos.
Higienizar la vivienda utilizando una taza de lavandina cada 15 litros de agua.
Usar calzado aislante.
Desenchufar los artefactos eléctricos.
No sacar la basura.
Cerrar y asegurar puertas y ventanas.
Mantener las mascotas en un lugar protegido.
Evitar la circulación innecesaria de vehículos y personas, especialmente en zonas urbanas.
Tener preparado el kit familiar de emergencia con botiquín, linterna, radio, documentación, ropa de abrigo, manta, agua mineral y alimentos no perecederos.
En la vía pública
No transitar por calles inundadas o anegadas.
Ingresar a un lugar de resguardo.
En caso de circular en vehículo, hacerlo con luces bajas encendidas, aumentar la distancia entre vehículos y reducir la velocidad.
No obstruir acequias ni bocas de alcantarillas.
Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de tocar objetos contaminados con agua de inundación.
Beber agua hervida o embotellada.
Si presenta lesiones, lavar las heridas con agua limpia y jabón. No consumir medicamentos que hayan estado en contacto con el agua.
En caso de granizo
Permanecer a resguardo y evitar salir.
Mantener la calma, ya que los golpes del granizo pueden afectar a niños, adultos mayores y mascotas.
Una vez finalizada la tormenta, verificar el estado de techos, cañerías y ventanas.
Ante daños graves que representen un riesgo, comunicarse con los organismos oficiales.
Continuar atento a los comunicados oficiales.
Si estás conduciendo
Mantener la calma ante el ruido del granizo.
No frenar ni detenerse bruscamente; reducir la velocidad.
Tener en cuenta que disminuye la adherencia de los neumáticos.
Es posible que el parabrisas o luneta se dañen, pero los cristales laminados evitan la proyección de fragmentos.
Recordar que el granizo suele afectar zonas puntuales, por lo que se recomienda continuar el recorrido con precaución.