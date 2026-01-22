jueves 22 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A cuartetear

Tras su paso por la Fiesta del Sol, Q'Lokura vuelve a San Juan: cuándo es el show y cómo comprar las entradas

La banda cordobesa de cuarteto anunció un nuevo recital en la provincia con fecha, lugar y precio de entradas ya confirmados. Todos los detalles, en la nota.

Por Redacción Tiempo de San Juan
unnamed-2025-02-14T140844.537-1

Q’Lokura anunció su regreso a San Juan con un show que promete ser uno de los más convocantes del año. La presentación será el sábado 14 de marzo en el estacionamiento del Estadio del Bicentenario, en Pocito, y llegará luego de su reciente participación en la Fiesta Nacional del Sol.

Lee además
oscar 2026: todos los nominados, las peliculas favoritas y cuando sera la gala en hollywood
Premios

Oscar 2026: todos los nominados, las películas favoritas y cuándo será la gala en Hollywood
wanda nara le retruco sin piedad a mauro icardi: los olores de tu novia los conoce medio pais
Respuesta con aroma de mujer

Wanda Nara le retrucó sin piedad a Mauro Icardi: "Los olores de tu novia los conoce medio país"

El grupo liderado por Nicolás Sattler y Facundo “Chino” Herrera atraviesa un gran presente y eligió nuevamente a San Juan para una fecha clave dentro de su gira.

Este recital marcará un nuevo encuentro con el público local tras su paso por la Fiesta del Sol y luego del recordado show en el Estadio Aldo Cantoni, que había quedado envuelto en polémica por la sobreventa de entradas y derivó en sanciones para la organización. Pese a aquel episodio, Q’Lokura mantuvo su vínculo con la provincia y reforzó su convocatoria en cada presentación.

Las entradas, que cuestan 15 mil pesos, ya están disponibles en preventa a través de la ticketera Session Pro, tanto en su sitio web como en puntos de venta físicos como las farmacias Echegaray. Además, en los próximos días también podrán adquirirse mediante la página oficial del grupo, QLokura.TV. Desde la organización recomendaron comprar los tickets con anticipación ante la alta demanda esperada.

El evento será exclusivo para mayores de 18 años, sin excepción, y contará con servicios de seguridad privada y cobertura policial.

Temas
Seguí leyendo

Belén quedó afuera de la carrera de los Premios Oscar: cuáles fueron las nominadas

Pagó los platos rotos: despidieron a la mesera del escandaloso affaire con Luciano Castro en España

Julio Iglesias sacó a la luz mensajes de WhatsApp para desmentir las acusaciones de abuso sexual: qué dicen

El romanticismo tomará el Teatro Sarmiento: César "Banana" Pueyrredón regresa a San Juan

La televisión vuelve a cruzarse en el camino de Pachu Peña: "Es un placer que me hayan convocado"

Adiós a Adela Gleijer, una figura entrañable de la escena y la televisión argentina

La desconsolada confesión de Luciano Castro por su infidelidad a Griselda Siciliani: "Perdí al amor de mi vida"

Graciela Alfano, a los 73 años, llegó a veranear en Punta del Este: "Que empiece la fiesta"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Sarah Borrell, la mujer de origen danés que quedó en el centro de la escena tras la difusión de audios comprometedores de Luciano Castro, fue despedida en las últimas horas del bar madrileño en el que se desempeñaba como camarera
Dura consecuencia

Pagó los platos rotos: despidieron a la mesera del escandaloso affaire con Luciano Castro en España

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Belén Heredia, la joven sanjuanina que creó un sistema para limpiar suelos contaminados utilizando plantas.
Innovación

Una joven sanjuanina creó un sistema que permite descontaminar tierra y agua con plantas

El SMN emitió un alerta amarilla por tormentas para el Gran San Juan y alrededores.
Importante

Emiten un nuevo alerta por tormentas en la provincia: esta vez afecta al Gran San Juan y alrededores

Clausuraron un taller en Albardón y secuestraron un auto con las medidas de seguridad adulteradas.
Operativo

Clausuraron un taller mecánico sanjuanino y secuestraron un auto

Aparecieron los cuatro hermanitos que habían desaparecido en San Juan video
Alivio

Aparecieron los cuatro hermanitos que habían desaparecido en San Juan

Así aparecieron los hermanitos que eran intensamente buscados en San Juan video
En Santa Lucía

Así aparecieron los hermanitos que eran intensamente buscados en San Juan

Te Puede Interesar

Los proyectos del oficialismo y del bloquismo para reformar el Código Electoral en San Juan perdieron estado parlamentario: qué sigue ahora
Novedad

Los proyectos del oficialismo y del bloquismo para reformar el Código Electoral en San Juan perdieron estado parlamentario: qué sigue ahora

Por Ana Paula Gremoliche
Clásico cuyano en modo pretemporada: San Martín enfrentará a Godoy Cruz en su segundo amistoso
Fútbol

Clásico cuyano en modo pretemporada: San Martín enfrentará a Godoy Cruz en su segundo amistoso

Una cita engañosa: así fue el operativo especial para atrapar al acusado de la feroz golpiza por celos en Caucete
Revelaciones

Una cita engañosa: así fue el operativo especial para atrapar al acusado de la feroz golpiza por celos en Caucete

Investigan un homicidio en Godoy Cruz, Mendoza.
Estadísticas

El Gobierno aseguró que bajó la tasa de homicidios y robos en Argentina

San Juan, la más calurosa del país: ¿llegarán fuertes ráfagas y granizo?
Pronóstico

San Juan, la más calurosa del país: ¿llegarán fuertes ráfagas y granizo?