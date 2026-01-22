Tras su paso por la Fiesta del Sol, Q'Lokura vuelve a San Juan: cuándo es el show y cómo comprar las entradas

Q’Lokura anunció su regreso a San Juan con un show que promete ser uno de los más convocantes del año. La presentación será el sábado 14 de marzo en el estacionamiento del Estadio del Bicentenario , en Pocito, y llegará luego de su reciente participación en la Fiesta Nacional del Sol.

El grupo liderado por Nicolás Sattler y Facundo “Chino” Herrera atraviesa un gran presente y eligió nuevamente a San Juan para una fecha clave dentro de su gira.

Este recital marcará un nuevo encuentro con el público local tras su paso por la Fiesta del Sol y luego del recordado show en el Estadio Aldo Cantoni, que había quedado envuelto en polémica por la sobreventa de entradas y derivó en sanciones para la organización. Pese a aquel episodio, Q’Lokura mantuvo su vínculo con la provincia y reforzó su convocatoria en cada presentación.

Las entradas, que cuestan 15 mil pesos, ya están disponibles en preventa a través de la ticketera Session Pro, tanto en su sitio web como en puntos de venta físicos como las farmacias Echegaray. Además, en los próximos días también podrán adquirirse mediante la página oficial del grupo, QLokura.TV. Desde la organización recomendaron comprar los tickets con anticipación ante la alta demanda esperada.

El evento será exclusivo para mayores de 18 años, sin excepción, y contará con servicios de seguridad privada y cobertura policial.