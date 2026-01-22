El Gobierno aseguró que bajó la tasa de homicidios y robos en Argentina

El Gobierno nacional presentó este martes un balance preliminar sobre la situación delictiva en la Argentina durante 2025 y destacó una reducción significativa tanto en los homicidios como en los robos. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , encabezó una conferencia de prensa en la que aseguró que el país alcanzó uno de los niveles de violencia más bajos de los últimos años.

Furor en las redes Es idéntico: el "Milei" que cocina, toma mate y arrasa en TikTok por su increíble parecido

Según los datos difundidos, la tasa de homicidios se ubicó en 3,7 muertes cada 100 mil habitantes, consolidando una tendencia descendente que ya se venía observando desde 2023. Monteoliva subrayó que esta cifra representa una mejora sostenida respecto del 4,4 registrado a fines de ese año y que el descenso acumulado permitió evitar cientos de muertes en los últimos dos años.

image

“Cuando uno mira la evolución desde 2023 hasta hoy, son cientos de homicidios que no ocurrieron. Eso es central, porque detrás de cada número hay una vida”, afirmó la funcionaria, acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y autoridades del área de Seguridad.

Desde el ministerio explicaron que la baja interanual de los homicidios fue del 5,6% y que, en términos acumulados, la reducción ronda el 17% en apenas dos años. En números concretos, mientras que en 2023 se habían contabilizado más de dos mil asesinatos, en 2025 la cifra descendió a 1.705 casos.

Durante la exposición, se mostró además la evolución histórica de los homicidios, con picos pronunciados en la década pasada y un amesetamiento progresivo en los últimos años. En ese marco, las autoridades atribuyeron cerca del 70% de la reducción a la implementación del Plan 90-10, una estrategia focalizada en los territorios donde se concentra la mayor violencia. Gracias a esta política, señalaron, se redujo la cantidad de municipios que concentran la mayoría de los homicidios.

Otro de los puntos destacados fue el impacto del Plan Bandera en la ciudad de Rosario. Monteoliva indicó que en las zonas donde se reforzó la presencia de fuerzas federales, los homicidios bajaron un 22% en comparación con 2024 y que el acumulado desde el inicio del operativo muestra una caída aún mayor.

Aunque el informe preliminar no discrimina resultados por provincia, la ministra aseguró que más de la mitad de las jurisdicciones del país mejoraron sus indicadores durante 2025.

En paralelo, el relevamiento oficial mostró una fuerte caída en los robos simples y agravados. La tasa nacional se ubicó en 798 hechos cada 100 mil habitantes, muy por debajo de los valores registrados en 2024 y 2023. La variación interanual fue del 20,8%, uno de los descensos más marcados de toda la serie estadística.

Monteoliva remarcó que la reducción de los robos fue pareja en todo el país y que ninguna jurisdicción mostró incrementos. Además, comparó los números actuales con los de 2020, cuando el delito había bajado de manera excepcional por las restricciones sanitarias, aunque aclaró que ahora se alcanzaron cifras similares en un contexto de plena actividad económica y circulación normal.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que los datos definitivos del Sistema Nacional de Información Criminal serán presentados en marzo, pero adelantaron que las cifras preliminares ya permiten hablar de un escenario de mejora sostenida en materia de seguridad.