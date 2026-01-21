Alerta por gripe H3N2: qué síntomas tiene y a quiénes afecta la nueva variante

La gripe H3N2 se cobró su primera muerte en Argentina.

La confirmación de la primera muerte por gripe H3N2 subclado K en Mendoza encendió las alertas en el sistema sanitario argentino. Las autoridades mendocinas informaron el martes el deceso de un hombre de 74 años que residía en España y había llegado al país en diciembre.

Además, ya se notificaron casos en 14 provincias y la expansión territorial de la variante obligan a reforzar la información y las medidas de prevención.

Las autoridades y los especialistas insisten en la importancia de identificar los síntomas, mantener la vacunación al día y consultar precozmente ante cuadros sospechosos, especialmente en los grupos de mayor riesgo.

¿Qué es la gripe H3N2 y qué particularidades tiene el subclado K?

El subclado K de la gripe H3N2 presenta una mayor capacidad de contagio respecto a temporadas anteriores (Europa Press)

La gripe H3N2 es una de las variantes del virus de la influenza A que circulan cada año y suele asociarse a cuadros más intensos que otros tipos de gripe.

El subclado K, identificado recientemente en Argentina, presenta una mutación en la proteína hemaglutinina, que incrementa un 56% su capacidad de contagio respecto a temporadas previas, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Esta característica favorece la rápida diseminación, aun entre personas previamente vacunadas o con infecciones anteriores.

En la última semana, el Ministerio de Salud confirmó 28 casos de influenza A(H3N2) subclado K en 14 provincias, superando el 100% de aumento de contagios respecto al informe anterior. La expansión territorial alcanzó a Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego, reflejando una circulación más amplia que la habitual para esta época del año.

Cuáles son los síntomas de la gripe H3N2 y cómo diferenciarlos de otros cuadros respiratorios

Según advirtió ante la consulta de Infobae el médico infectólogo Roberto Debbag (MN 60253), vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología, “el cuadro suele comenzar con tos persistente, seguida de congestión nasal y luego, entre las 24 y 48 horas, da paso a síntomas gripales clásicos como fiebre alta, decaimiento y molestias pulmonares”.

El especialista sostuvo que es fundamental prestar atención a estos signos en los grupos de mayor riesgo, ya que pueden confundirse con otras infecciones respiratorias, como COVID-19.

El cansancio extremo puede prolongarse incluso después de que la fiebre cede.

Ante la aparición de fiebre alta acompañada de decaimiento, dolores musculares y tos persistente, especialmente en personas de riesgo, se recomienda consultar al médico para un diagnóstico adecuado.

Para Debbag, la consulta temprana ante fiebre elevada, cansancio intenso y dificultades respiratorias ayuda a evitar complicaciones y permite un diagnóstico oportuno.

¿Quiénes tienen mayor riesgo de complicaciones por gripe H3N2?

La mayor parte de los casos detectados en Argentina afecta a personas mayores de sesenta años y menores de diez, dos grupos que presentan mayor vulnerabilidad ante la infección. Entre los afectados, casi la mitad requirió internación y solo el 21% había recibido la vacuna antigripal.

Las condiciones clínicas que aumentan el riesgo de cuadros graves incluyen enfermedades respiratorias o cardíacas crónicas, inmunodeficiencias, enfermedades oncohematológicas, trasplantes, diabetes, obesidad mórbida e insuficiencia renal crónica, entre otras.

Además, estudios recientes señalan que quienes tuvieron COVID-19 pueden tener mayor susceptibilidad a infecciones respiratorias como la H3N2, debido a alteraciones en la respuesta inmunitaria.

En opinión de Debbag, “el número real de infecciones podría ser considerablemente mayor que el reportado oficialmente”, debido a la superposición de síntomas con otros virus respiratorios y al subregistro de casos leves.

Cómo se previene la gripe H3N2 y qué medidas recomiendan las autoridades sanitarias

La principal herramienta de prevención es la vacunación anual contra la influenza. El Ministerio de Salud recomienda inmunizarse especialmente a los siguientes grupos: personal de salud, embarazadas en cualquier trimestre, puérperas hasta diez días después del parto si no se vacunaron durante el embarazo, niños de seis a 24 meses, personas de dos a 64 con factores de riesgo, mayores de 65 años y personal estratégico esencial para el funcionamiento del Estado.

Otras medidas fundamentales incluyen el lavado frecuente de manos con agua y jabón, ventilar los ambientes cerrados, cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar, no compartir objetos personales, limpiar y desinfectar superficies en contacto con personas enfermas y evitar el contacto cercano con personas con síntomas respiratorios.

Quienes presenten fiebre o malestar deben restringir el contacto social hasta al menos 24 horas después de la desaparición de la fiebre, sin uso de antitérmicos.

¿Qué rol cumple el tratamiento antiviral y cuándo se indica?

El antiviral oseltamivir se utiliza como complemento de la vacunación en pacientes con factores de riesgo o enfermedad grave.

Su mayor efectividad se observa cuando se administra en las primeras 48 horas desde el inicio de los síntomas, aunque puede haber beneficios en casos graves aun si el tratamiento se inicia más tarde.

El uso de oseltamivir siempre debe responder a una indicación médica precisa. El empleo indiscriminado puede favorecer la aparición de resistencias virales y reducir la eficacia futura del medicamento. Ante síntomas intensos o persistentes, la consulta médica resulta indispensable para un diagnóstico y tratamiento adecuados.

Preguntas frecuentes sobre la gripe H3N2

La vacunación anual contra la influenza es fundamental para los grupos de riesgo y personal de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué se llama H3N2? El nombre hace referencia a las proteínas de la superficie del virus: H por hemaglutinina y N por neuraminidasa, diferenciando este subtipo de otros como H1N1.

¿Cómo se transmite? Principalmente a través de gotitas respiratorias expulsadas al hablar, toser o estornudar, y por contacto con superficies contaminadas seguido de contacto con mucosas.

¿Cuándo termina la temporada? El brote actual se espera que se extienda hasta marzo o abril, con posibilidad de nuevos picos fuera del invierno tradicional.

¿Qué hacer si convivo con una persona enferma? Evitar el contacto cercano, ventilar los ambientes y extremar las medidas de higiene. Usar mascarilla en espacios compartidos.

¿La gripe H3N2 puede afectar a quienes ya se vacunaron? Sí, aunque la vacunación reduce el riesgo de complicaciones graves y hospitalizaciones.

¿Qué hacer ante síntomas en menores o mayores? Consultar precozmente a un centro de salud, evitar la automedicación y mantener reposo e hidratación.

La expansión de la gripe H3N2 subclado K en Argentina exige reforzar la prevención, la consulta oportuna y el cuidado colectivo. La vacunación y las medidas de higiene siguen siendo las principales estrategias para reducir el impacto de la enfermedad, especialmente en los grupos más vulnerables.

