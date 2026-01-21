miércoles 21 de enero 2026

Violencia

Muy cerca de San Juan: asesinaron a tiros a un adolescente de 17 años e hirieron a otros dos en una "pelea vecinal"

El violento episodio ocurrió durante un cumpleaños en la madrugada de este miércoles en Godoy Cruz. Hay dos heridos de bala y tres personas demoradas, entre ellas un menor señalado como el presunto autor de los disparos

Por Redacción Tiempo de San Juan
policia-mendoza-el-megaoperativo-el-oeste-la-ciudad-mendoza

Un adolescente de 17 años fue asesinado a tiros y otras dos personas resultaron heridas en el marco de una violenta riña vecinal ocurrida durante la madrugada de este miércoles en Godoy Cruz, a pocos kilómetros de San Juan. El hecho se registró alrededor de las 3:10 en la intersección de calles 1° de Mayo y Matienzo, cuando un festejo de cumpleaños derivó en una pelea con armas de fuego.

La víctima fatal fue identificada como Joaquín Isaías Morales Contreras, quien ingresó sin vida al Hospital Lencinas con una herida de bala en el hemitórax derecho. En el mismo episodio resultaron lesionados un menor de 16 años, que fue asistido en la vía pública, y un joven de 22 años que sufrió una herida de arma de fuego en el tórax izquierdo con orificio de salida por la espalda. Este último debió ser trasladado al Hospital Central, donde ingresó a quirófano.

Según informaron fuentes policiales, el caso se conoció a partir de un llamado al 911 realizado por un familiar de una de las víctimas, quien denunció conflictos previos con vecinos. En ese contexto, durante el cumpleaños se produjo una pelea y comenzaron los disparos contra las personas presentes.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de Policía Científica, que secuestraron tres vainas servidas calibre .22. Como resultado de las primeras medidas, fueron demoradas tres personas: una mujer y sus dos hijos, de 14 y 17 años. De manera preliminar, el adolescente de 17 es señalado como el presunto autor de los disparos.

El procedimiento quedó a cargo de la Comisaría 27ª de Godoy Cruz. La causa es investigada por la Fiscalía de Homicidios, que continúa con las actuaciones para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades.

