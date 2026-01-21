miércoles 21 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Operativo

Las impactantes nuevas fotos del histórico hallazgo de cocaína entre bananas realizado en San Juan

En las últimas horas, Gendarmería Nacional publicó imágenes del hallazgo realizado el sábado, que se suman a las que ya había mostrado en forma exclusiva Tiempo de San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Aparecieron nuevas imágenesdel hallazgo histórico de cocaína en un camión de bananas en San Juan.

Aparecieron nuevas imágenesdel hallazgo histórico de cocaína en un camión de bananas en San Juan.

Tras el hallazgo de cocaína en medio de cajones de bananas realizado el pasado sábado en San Juan, Gendarmería Nacional dio a conocer nuevas imágenes que se suman a las que ya había publicado en exclusiva Tiempo de San Juan. El hecho comenzó con un camionero del norte del país que trasladaba un cargamento de cocaína oculto entre bananas y que terminó siendo descubierto en un depósito de Rawson, en un hecho considerado histórico para San Juan debido a la cantidad de droga transportada: más de 60 kilos.

Lee además
un camionero profugo y la trama detras del secuestro historico de 64 kilos de cocaina
Detalles reveladores

Un camionero prófugo y la trama detrás del secuestro histórico de 64 kilos de cocaína
Vecinos de Jáchal dieron sus primeros pasos en la actividad de la apicultura.
Enseñanza

Las llamativas postales que dejó un curso de apicultura en Jáchal

En las nuevas imágenes, se puede ver al personal con el cargamento desarmado de fondo y los paquetes de cocaína prolijamente colocados sobre el pavimento. Además, se observa el interior del camión en que eran trasladados los estupefacientes distribuidos en cajas y mochilas. Sumado al resultado de los allanamientos realizados posteriormente.

image
image
image
image
image

El camionero sigue prófugo

Mientras tanto, desde la Justicia informaron a este Diario que el camionero del Norte que trasladó la mercadería hasta la provincia continúa prófugo, por lo que se intensifica la búsqueda en todo el país.

De acuerdo a fuentes vinculadas a la investigación, entre el viernes y el sábado se concretaron al menos tres procedimientos conjuntos entre personal de Drogas Ilegales de la Policía de San Juan y Gendarmería Nacional. En total, se incautaron entre 62 y 64 kilos de cocaína.

La causa está a cargo del fiscal federal Francisco Maldonado, con intervención del juez Leopoldo Rago Gallo, quien ordenó la captura del camionero —oriundo de Salta o Jujuy— y el secuestro del vehículo utilizado para el transporte.

El operativo quedó registrado como el segundo más importante por volumen de cocaína incautada en San Juan. El antecedente más relevante ocurrió en septiembre de 2023, cuando Gendarmería interceptó en El Encón a tres hombres que viajaban desde Mendoza hacia Córdoba con más de 76 kilos de cocaína ocultos en un automóvil. Aquella causa concluyó con condenas de hasta seis años de prisión.

En este nuevo caso, el hallazgo se produjo de manera casi fortuita. El camionero había salido desde Pichanal, en el departamento Orán, con un cargamento de bananas con destino final a Mendoza. Sin embargo, al llegar al límite interprovincial no pudo continuar el viaje por no contar con la documentación exigida para el transporte de mercadería refrigerada.

Esa situación obligó al chofer a regresar a un galpón ubicado sobre calle Calvento, en Villa Krause, donde debía realizar el trasbordo de la carga a otro camión. En ese contexto, y ante ciertas sospechas, la Justicia Federal dispuso una inspección del cargamento con un perro rastreador, aunque en esa primera revisión no se detectaron irregularidades. Trascendió además que el propietario del depósito había sido víctima de un importante robo meses atrás.

image

En el Mercado Concentrador de Frutas y Verduras de Rawson intervino un camionero sanjuanino. Fue allí cuando el conductor local advirtió una maniobra sospechosa: el chofer norteño le entregó un bulto para que lo transportara en la cabina, asegurándole que sería recibido en Mendoza, y luego se retiró del lugar sin mayores explicaciones.

La actitud encendió las alarmas. El camionero sanjuanino dio aviso a su empleador y a la Policía. Al revisar el paquete, los investigadores encontraron 14 ladrillos de cocaína.

El avance de la investigación y el despliegue de fuerzas federales generaron un efecto inmediato entre quienes habían participado en la descarga. Un estibador se presentó ante Gendarmería y entregó voluntariamente otro bulto que contenía 20 ladrillos más de la misma sustancia, asegurando que el chofer prófugo se lo había pedido guardar.

image

Las declaraciones permitieron profundizar la pesquisa. El sábado se realizaron allanamientos en viviendas de trabajadores eventuales del mercado, donde se encontraron más paquetes con cocaína. Sumados todos los procedimientos, la droga incautada alcanzó los 64 kilos. Hasta el momento, habría al menos un demorado, identificado como el camionero sanjuanino.

Mientras tanto, los investigadores ya lograron identificar plenamente al transportista que ingresó la droga a San Juan y que luego desapareció. Continúa sin ser hallado.

Temas
Seguí leyendo

Murió un hombre tras recibir una descarga eléctrica en Chimbas: estaba trabajando con una hormigonera

Colapinto ya giró y Alpine ilusiona: cómo fueron los primeros test y dónde se presentará el nuevo auto de F1

Entró a robar a una casa, ocultó lo que se llevó en un cantero e intentó huir

Cayó "El Pollo" Ochoa por un robo armado en Caucete

Robo frustrado en un local de Capital: un ladrón con antecedentes fue reducido por la seguridad y terminó preso

El escalofriante relato de un sanjuanino que fue embestido por una camioneta: "Me la tiró encima"

Tras el escándalo y las denuncias, Branka Motors informó que pausó sus operaciones

Tres nombres y una fuerte sospecha: el misterio por los responsables detrás de la presunta estafa con venta de motos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tres nombres y una fuerte sospecha: el misterio por los responsables detras de la presunta estafa con venta de motos
Catarata de denuncias

Tres nombres y una fuerte sospecha: el misterio por los responsables detrás de la presunta estafa con venta de motos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Claudia Patricia Ventrice, la ciclista que murió en el choque en Pocito
Oficial

Claudia Patricia Ventrice, la ciclista que murió en el choque en Pocito

Las tormentas que hicieron que el actual sea uno de los veranos más lluviosos en San Juan, se registraron de manera aislada en toda la provincia.
Clima

Hay alerta amarilla para este miércoles en San Juan: granizo y actividad eléctrica

Tres nombres y una fuerte sospecha: el misterio por los responsables detrás de la presunta estafa con venta de motos
Catarata de denuncias

Tres nombres y una fuerte sospecha: el misterio por los responsables detrás de la presunta estafa con venta de motos

La pileta de la muerte: cómo es el tramo del canal Benavídez que se convirtió en una peligrosa diversión video
Informe

La "pileta" de la muerte: cómo es el tramo del canal Benavídez que se convirtió en una peligrosa diversión

Mi mamá necesita saber qué me pasó: el mensaje que compartió la familia del niño ahogado en el canal Benavídez
Tras la tragedia

"Mi mamá necesita saber qué me pasó": el mensaje que compartió la familia del niño ahogado en el canal Benavídez

Te Puede Interesar

Murió un hombre tras recibir una descarga eléctrica en Chimbas: estaba trabajando con una hormigonera
Cerca de la Capilla de San Cayetano

Murió un hombre tras recibir una descarga eléctrica en Chimbas: estaba trabajando con una hormigonera

Por Redacción Tiempo de San Juan
Hay rumores de que el hipermercado Libertad atraviesa un proceso de ajuste y reordenamiento que podría derivar en un cambio de operador en uno de los puntos comerciales más importantes de la provincia.
Incertidumbre en San Juan

Achique y venta en el supermercado Libertad: quién es el grupo interesado

En Davos, Milei destacó la baja de la inflación del 300% al 30% y pidió a los políticos que dejen de fastidiar video
Foro Económico Mundial

En Davos, Milei destacó la baja de la inflación del "300% al 30%" y pidió a los políticos que "dejen de fastidiar"

Robo frustrado en un local de Capital: un ladrón con antecedentes fue reducido por la seguridad y terminó preso
Inseguridad

Robo frustrado en un local de Capital: un ladrón con antecedentes fue reducido por la seguridad y terminó preso

Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa: ya hay fecha para la edición 2026
Confirmación oficial

Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa: ya hay fecha para la edición 2026