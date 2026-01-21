Las impactantes nuevas fotos del histórico hallazgo de cocaína entre bananas realizado en San Juan

Tras el hallazgo de cocaína en medio de cajones de bananas realizado el pasado sábado en San Juan, Gendarmería Nacional dio a conocer nuevas imágenes que se suman a las que ya había publicado en exclusiva Tiempo de San Juan. El hecho comenzó con un camionero del norte del país que trasladaba un cargamento de cocaína oculto entre bananas y que terminó siendo descubierto en un depósito de Rawson, en un hecho considerado histórico para San Juan debido a la cantidad de droga transportada: más de 60 kilos.

En las nuevas imágenes, se puede ver al personal con el cargamento desarmado de fondo y los paquetes de cocaína prolijamente colocados sobre el pavimento. Además, se observa el interior del camión en que eran trasladados los estupefacientes distribuidos en cajas y mochilas. Sumado al resultado de los allanamientos realizados posteriormente.

El camionero sigue prófugo

Mientras tanto, desde la Justicia informaron a este Diario que el camionero del Norte que trasladó la mercadería hasta la provincia continúa prófugo, por lo que se intensifica la búsqueda en todo el país.

De acuerdo a fuentes vinculadas a la investigación, entre el viernes y el sábado se concretaron al menos tres procedimientos conjuntos entre personal de Drogas Ilegales de la Policía de San Juan y Gendarmería Nacional. En total, se incautaron entre 62 y 64 kilos de cocaína.

La causa está a cargo del fiscal federal Francisco Maldonado, con intervención del juez Leopoldo Rago Gallo, quien ordenó la captura del camionero —oriundo de Salta o Jujuy— y el secuestro del vehículo utilizado para el transporte.

El operativo quedó registrado como el segundo más importante por volumen de cocaína incautada en San Juan. El antecedente más relevante ocurrió en septiembre de 2023, cuando Gendarmería interceptó en El Encón a tres hombres que viajaban desde Mendoza hacia Córdoba con más de 76 kilos de cocaína ocultos en un automóvil. Aquella causa concluyó con condenas de hasta seis años de prisión.

En este nuevo caso, el hallazgo se produjo de manera casi fortuita. El camionero había salido desde Pichanal, en el departamento Orán, con un cargamento de bananas con destino final a Mendoza. Sin embargo, al llegar al límite interprovincial no pudo continuar el viaje por no contar con la documentación exigida para el transporte de mercadería refrigerada.

Esa situación obligó al chofer a regresar a un galpón ubicado sobre calle Calvento, en Villa Krause, donde debía realizar el trasbordo de la carga a otro camión. En ese contexto, y ante ciertas sospechas, la Justicia Federal dispuso una inspección del cargamento con un perro rastreador, aunque en esa primera revisión no se detectaron irregularidades. Trascendió además que el propietario del depósito había sido víctima de un importante robo meses atrás.

En el Mercado Concentrador de Frutas y Verduras de Rawson intervino un camionero sanjuanino. Fue allí cuando el conductor local advirtió una maniobra sospechosa: el chofer norteño le entregó un bulto para que lo transportara en la cabina, asegurándole que sería recibido en Mendoza, y luego se retiró del lugar sin mayores explicaciones.

La actitud encendió las alarmas. El camionero sanjuanino dio aviso a su empleador y a la Policía. Al revisar el paquete, los investigadores encontraron 14 ladrillos de cocaína.

El avance de la investigación y el despliegue de fuerzas federales generaron un efecto inmediato entre quienes habían participado en la descarga. Un estibador se presentó ante Gendarmería y entregó voluntariamente otro bulto que contenía 20 ladrillos más de la misma sustancia, asegurando que el chofer prófugo se lo había pedido guardar.

Las declaraciones permitieron profundizar la pesquisa. El sábado se realizaron allanamientos en viviendas de trabajadores eventuales del mercado, donde se encontraron más paquetes con cocaína. Sumados todos los procedimientos, la droga incautada alcanzó los 64 kilos. Hasta el momento, habría al menos un demorado, identificado como el camionero sanjuanino.

Mientras tanto, los investigadores ya lograron identificar plenamente al transportista que ingresó la droga a San Juan y que luego desapareció. Continúa sin ser hallado.