"Mi mamá necesita saber qué me pasó": el mensaje que compartió la familia del niño ahogado en el canal Benavídez

La muerte de Tiziano Araoz Castellino continúa generando conmoción y un fuerte cruce de versiones entre la familia del adolescente y la Justicia. El chico, de 13 años, falleció el sábado último tras caer al canal Benavídez y ser arrastrado por la corriente. Su cuerpo fue localizado y rescatado recién en las primeras horas del domingo, luego de un intenso operativo encabezado por personal de Bomberos y efectivos de la Policía, a la altura del Loteo Maradona, en Chimbas .

En las últimas horas, Mariana Castellino, madre del adolescente, volvió a expresarse a través de sus redes sociales y realizó un pedido directo a la comunidad para encontrar testigos del hecho. En un mensaje que acompañó con varias fotografías de Tiziano, solicitó que cualquier persona que tenga información sobre lo ocurrido ese día pueda aportarla para ayudarla a reconstruir los momentos previos a la tragedia. “Mi mamá necesita saber qué me pasó”, fue una de las frases que más repercusión generó.

La mujer también aseguró que existiría un video en el que se observaría que otro menor habría empujado a su hijo al canal. En ese sentido, remarcó que al momento de la caída Tiziano llevaba puesta su remera y sus zapatillas, lo que -según su versión- descartaría que haya intentado meterse a bañarse. Además, reiteró que el adolescente no sabía nadar, lo que habría imposibilitado cualquier intento de salvarse por sus propios medios.

El menor residía junto a su familia en el barrio Aramburu y su fallecimiento dio lugar a una investigación penal a cargo de la UFI Delitos Especiales, que busca determinar cómo se produjo la caída al canal y si existió algún tipo de responsabilidad de terceros en el hecho.

Desde un primer momento, la familia del adolescente sostuvo que no se trató de un accidente. Según relataron, Tiziano se encontraba junto a otros menores al costado del canal cuando ocurrió el episodio. La madre del chico afirmó públicamente que su hijo no sabía nadar y que no tenía el hábito de meterse al agua, motivo por el cual puso en duda la hipótesis de que haya ingresado por su propia voluntad.