El dato detrás de la tragedia: en 2026 ya hubo 285 llamadas al 911 por personas bañándose en canales de riego

La muerte de Tiziano Araoz Castellino, el adolescente de 13 años que se ahogó el pasado sábado tras ser arrastrado por el agua en el canal Benavidez, volvió a poner en foco una práctica peligrosa muy extendida en los canales de riego en San Juan. El caso generó conmoción y despertó el interrogante sobre las denuncias de vecinos, operativos policiales desplegados, días más intensos y departamentos con más reportes.

De acuerdo con la información policial a la que tuvo acceso Tiempo de San Juan, desde que comenzó el 2026 se registraron 285 llamadas al 911 por contravenciones vinculadas a personas bañándose en canales de riego . La cifra refleja no solo la magnitud del problema, sino también un número preocupante sobre todo en temporadas de intenso calor.

El relevamiento muestra que los fines de semana concentran la mayor cantidad de llamados, con picos los domingos (54) y los lunes (52), lo que coincide con jornadas de mayor circulación de personas y actividades recreativas improvisadas en zonas no habilitadas. También se registraron números elevados los miércoles (46) y martes (41), lo que indica que la práctica no se limita exclusivamente a los fines de semana.

En cuanto a la distribución territorial, los reportes alcanzaron a múltiples departamentos de la provincia, con algunos que superaron ampliamente el promedio y evidencian zonas críticas donde el riesgo es constante. El que lidera la cantidad de denuncias es el departamento de Pocito, con 64 reportes, seguido de Rivadavia con 53, Chimbas tiene 40, Santa Lucía cuenta con 31 y Rawson suma 23.

image Lugar donde rescataron el cuerpo de Pablo Tiziano Araóz Castelino, calle Maradona antes de Benavidez. Imagen: Tiempo de San Juan

La tragedia reciente vuelve a dejar al descubierto un dato clave que las autoridades repiten año tras año: los canales de riego no son espacios aptos para bañarse. La fuerza del agua, los cambios bruscos de profundidad, la presencia de compuertas y la falta de visibilidad convierten a estos cauces en verdaderas trampas mortales, especialmente para niños y adolescentes que más los frecuentan.

Mientras la Justicia investiga las circunstancias que rodearon la muerte de Tiziano, por estos días crece la presencia policial en la zona a la espera de que se desaliente la concurrencia para evitar una nueva tragedia.