Las llamativas postales que dejó un curso de apicultura en Jáchal

la semana pasada, se llevó a cabo en Jáchal una jornada práctica a campo destinada a apicultore s que participaron del curso de iniciación apícola brindado por el municipio. El objetivo de la actividad fue fortalecer esta práctica en el departamento.

Durante la actividad, los participantes adquirieron sus primeros núcleos de abejas y comenzaron a conformar sus primeras colmenas, dando inicio al desarrollo de la producción apícola local.

image

A lo largo de la jornada, los participantes se organizaron de manera conjunta para la adquisición de los núcleos, lo que permitió acceder a precios más accesibles, fortaleciendo el trabajo asociativo y el crecimiento colectivo de la actividad. Para la mayoría de los apicultores, esta experiencia significó la obtención de su primera colmena, un paso fundamental en su proceso de formación productiva.

image

image

Los núcleos de abejas, de genética mejorada, fueron provistos por el referente nacional en apicultura Edgardo Young, quien además brindó una charla técnica durante la jornada, compartiendo conocimientos sobre manejo, sanidad y producción apícola.

image

La actividad contó con el acompañamiento de la Dirección de Producción y Desarrollo Sustentable del Municipio. Asimismo, se destacó la importante participación de mujeres y jóvenes, promoviendo la inclusión, la formación y nuevas oportunidades de desarrollo local.