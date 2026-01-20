Hay alerta amarilla para este miércoles en San Juan: granizo y actividad eléctrica

Este miércoles podría llegar con lluvias intensas, actividad eléctrica y granizo a San Juan, según pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la intensa caída de lluvias en la zona centro de la provincia.
El SMN emitió un alerta amarilla para la zona central de la provincia y la tormenta comenzaría este 21 de enero en horas de la tarde/noche. Además, anticipó que la lluvia podría estar acompañada de granizo, actividad eléctrica y "precipitación abundante en cortos periodos" con ráfagas que alcanzarían hasta los 75 km/h.
El alerta asegura que la precipitación acumulada que se espera rondará los 15 y 40 mm, mientras que los mayores valores se esperan en la zonas de alta montaña.
Durante el día del miércoles se espera una jornada calurosa y la máxima llegará a los 37°, mientras que la mínima no bajará de los 23°.