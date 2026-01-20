martes 20 de enero 2026

Minería

Cambios en la conducción de Barrick, la minera que opera Veladero en San Juan

La minera anunció un cambio clave en su alta dirección en plena reestructuración global. En San Juan opera Veladero, uno de los principales yacimientos de oro del país.

Por Elizabeth Pérez
Helen Cai asumirá como nueva responsable financiera de Barrick desde marzo. La minera opera en San Juan la mina Veladero, uno de los principales yacimientos de oro del país.

Barrick Mining Corporation, una de las mayores productoras de oro del mundo y con fuerte presencia en San Juan a través de la mina Veladero, anunció un cambio relevante en su alta conducción. Helen Cai que asumirá como nueva responsable de las finanzas del grupo a partir del 1 de marzo de 2026, en reemplazo de Graham Shuttleworth.

El movimiento se produce en un momento de reordenamiento interno para la compañía, en plena transición de liderazgo tras la salida del ex CEO Mark Bristow y mientras el mercado sigue de cerca la evaluación de un eventual IPO (oferta pública inicial) de activos norteamericanos.

Según informó la empresa, Cai trabajará junto a Shuttleworth durante un período de traspaso para asegurar continuidad en la gestión financiera. Shuttleworth dejará formalmente Barrick luego de la publicación de los resultados anuales, prevista para el 5 de febrero.

En el comunicado oficial, el CEO interino Mark Hill enmarcó el nombramiento como parte del foco en “mejorar el desempeño” y “crear valor” para los accionistas, en una etapa marcada por ajustes ejecutivos y revisión estratégica.

Fuerte anclaje en San Juan

Aunque se trata de una decisión tomada en la sede corporativa, el recambio en la conducción financiera no es menor para provincias como San Juan, donde Barrick opera Veladero, una de las minas de oro más importantes del país y un pilar de las exportaciones argentinas.

Veladero no solo es un activo central en la estructura productiva de la empresa en Sudamérica, sino también una pieza clave en la generación de divisas, empleo y actividad económica para la provincia y Argentina.

Quién es Helen Cai

La nueva ejecutiva integraba el directorio de Barrick desde noviembre de 2021 y cuenta con más de dos décadas de trayectoria en research, finanzas corporativas, mercados de capitales y fusiones y adquisiciones. Su experiencia se desarrolló principalmente en Goldman Sachs y China International Capital Corporation (CICC).

La compañía destacó que Cai posee credenciales profesionales CFA y CAIA, además de formación académica en el MIT y en la Universidad de Tsinghua, un perfil que apunta a fortalecer el vínculo con los mercados financieros y la disciplina financiera en un período clave para la estructura corporativa del grupo.

Cambios en EEUU

El cambio en la conducción ocurre mientras Barrick mantiene bajo evaluación una operación corporativa de alto impacto: la posibilidad de listar una filial que concentre activos auríferos en Norteamérica, indicó el portal Reporte Minero.

De acuerdo con reportes previos, el vehículo en estudio incluiría participaciones ligadas a Nevada Gold Mines (NGM) -el joint venture con Newmont-, además de activos como Pueblo Viejo (República Dominicana) y el descubrimiento Fourmile en Nevada. Barrick ha señalado que, de avanzar, buscaría vender solo una participación minoritaria y mantener el control mayoritario.

Analistas también han sugerido que una eventual estructura separada podría volver más visibles —y transables— activos de alto interés para la industria, e incluso abrir la puerta a movimientos de consolidación por parte de Newmont.

Lo que viene

Tras el anuncio, el mercado interpretó el recambio como otra señal de que la administración interina sigue avanzando en la reorganización de la cúpula y en la preparación de decisiones estratégicas para 2026.

En el corto plazo, los hitos a seguir son claros: la publicación de los resultados anuales (5 de febrero), una actualización sobre la evaluación del IPO en febrero y el inicio formal de Helen Cai en su nuevo rol el 1 de marzo.

Todo en una etapa en la que Barrick busca estabilidad operativa y claridad estratégica, mientras mantiene activos clave como Veladero en el centro de su negocio en Sudamérica. Fuente: Reporte Minero

