Repuntó el tránsito por el Paso de Agua Negra: en enero se duplicó la actividad

Balance: la actividad en el Paso de Agua Negra durante los primeros 19 días de 2026.

Si bien el movimiento por el Paso de Agua Negra, que une a San Juan con Chile, comenzó lento tras su apertura a finales del año pasado, la actividad repuntó en la primera parte de 2026. Según informaron desde el Ministerio de Gobierno, en total, hasta la fecha del 19 de enero del 2026, se contabilizaron más de 6.000 vehículos y más de 23.000 personas que cruzaron por el Paso, en ambos lados del recorrido.

Más servicios Instalaron cuatro tótems de emergencia en el Paso de Agua Negra: dónde están y para qué sirven

“Los números del mes de enero representan un aumento del 228% aproximadamente en cuanto a los valores de vehículos registrados en el período noviembre-diciembre de 2025, totalizando 6.274 vehículos que realizaron el cruce, tratándose de 2.853 vehículos ingresados y 3421 egresados”, destacaron desde la cartera.

Cabe recordar que el año pasado, durante todo el primer mes del año pasaron casi 29.000 personas, una cifra similar si se tiene en cuenta que el conteo que trascendió ahora se realizó 10 días antes de que finalice el mes.

Respecto de las personas, el mes de enero de este 2026 también exhibe un notable incremento en comparación al período mensual anterior, presentando una suba del 256%. “Este porcentaje se traduce en un total de 23.408 ciudadanos, de los cuales 10.606 ingresaron y 12.606 egresaron de la Argentina”, destacaron desde el Ministerio de Gobierno.

Para finalizar, recordaron que la información actualizada sobre el Paso de Agua Negra, su transitabilidad, estado del clima y datos útiles sobre conducción y salud, se pueden consultar en la web oficial del Paso.