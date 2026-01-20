martes 20 de enero 2026

Verano 2026

Ni La Serena ni Mar del Plata, cuál es el llamativo destino más elegido por los sanjuaninos en estas vacaciones

El dato surge de un sondeo en el que participaron alrededor de 15 mil personas. El ranking de los distintos sitios preferidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Córdoba, el lugar más elegidos por los sanjuaninos en estas vacaciones de verano.

Lejos de los clásicos balnearios y de los destinos internacionales que históricamente encabezaron las preferencias, los sanjuaninos volvieron a sorprender este verano. Según una encuesta con cerca de 15 mil participantes, Córdoba se posicionó como el destino turístico más elegido para las vacaciones, superando tanto a la Costa Atlántica como a La Serena, en Chile. El relevamiento también deja otra lectura contundente: una porción significativa de la población decidió directamente no viajar.

Un sondeo realizado por Tiempo de San Juan muestra que, el verano sanjuanino de 2026 parece tener un favorito inesperado: Córdoba. Con casi 2.150 votos, alrededor del 15% de los encuestados eligió recorrer la provincia mediterránea, apreciando sus sierras, ríos y opciones de ocio, que combinan naturaleza y cultura. Este número supera al 14% que planea escaparse a la tradicional Costa Argentina, y al 12% que se inclina por cruzar la cordillera hacia Chile. Incluso aquellos que contemplan viajar al extranjero, fuera de Chile, representan un porcentaje similar, evidenciando que la internacionalización de los viajes sigue vigente, aunque con más diversidad.

image

El dato más llamativo del relevamiento es el liderazgo de Córdoba entre quienes sí decidieron viajar. Con el 14,7% de los votos, la provincia mediterránea se impuso sobre opciones históricamente fuertes como la Costa Atlántica o los viajes a Chile, tradicionales entre los sanjuaninos por cercanía y tipo de cambio.

La preferencia por Córdoba parece explicarse por una combinación de factores: amplia oferta de sierras, ríos y festivales; costos relativamente más accesibles frente a destinos de playa; y la posibilidad de realizar escapadas cortas, algo cada vez más valorado en un contexto de presupuestos ajustados.

El peso de la economía: más gente se queda en casa

Sin embargo, el porcentaje más alto del ranking no corresponde a ningún destino turístico. El 17,1% de los encuestados afirmó que no viajará a ningún lado, un dato que funciona como termómetro del impacto económico en las decisiones de ocio.

Este grupo supera incluso a Córdoba y a la Costa Argentina, lo que marca una tendencia clara: para muchos sanjuaninos, las vacaciones fuera del hogar dejaron de ser una prioridad posible este verano.

image

Otro punto destacado es el buen desempeño del interior de San Juan, que con el 11,6% se consolida como una alternativa relevante. La elección de destinos locales muestra un cambio cultural sostenido: escapadas cortas, menor gasto en traslados y revalorización de los paisajes propios.

En la misma línea aparecen San Luis (8,3%) y, en menor medida, el sur argentino (9,5%), destinos que, si bien mantienen atractivo, requieren una inversión mayor.

Chile, históricamente uno de los destinos preferidos por los sanjuaninos, quedó empatado con la opción “otro país”, ambos con el 12,4%. Este dato sugiere que el turismo internacional no desapareció, pero sí se diversificó y perdió centralidad frente a alternativas nacionales más económicas.

