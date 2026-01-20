Rescataron a dos turistas argentinos que fueron arrastrados por el mar en La Serena

Rescataron a dos turistas argentinos que fueron arrastrados por la corriente en el mar de La Serena, en Chile.

Dos turistas argentinos fueron rescatados la tarde de este lunes en La Serena, en Chile, luego de ser arrastrados por la corriente mientras se bañaban en el mar, en un operativo encabezado por salvavidas municipales.

El procedimiento de rescate se registró durante la tarde en el sector de Avenida del Mar, específicamente frente a la Delegación Municipal, donde personal de salvavidas debió intervenir para auxiliar a dos personas que no lograban salir del agua por sus propios medios.

Se trató de dos turistas de nacionalidad argentina, un hombre y una mujer de 45 y 50 años respectivamente, quienes ingresaron al mar y fueron arrastrados por la corriente, comenzando a dar señales de auxilio al verse en dificultades.

Si bien no se difundió la provincia de procedencia de las personas involucradas, según informó el medio Mi Radio, el Delegado Municipal de la Avenida del Mar, Javier Godoy, explicó que el hecho ocurrió alrededor de las 17:15 horas. “Dos turistas argentinos ingresan al mar, se los lleva la corriente y empiezan a dar señales de estar en problema. Se meten efectivos de salvavidas, se activan protocolos y también entra en acción el rescate A3, que es el bote de salvavidas”, detalló.

Gracias a la rápida acción del personal, ambas personas fueron sacadas del agua y atendidas en el lugar. De acuerdo con lo señalado por la autoridad, una de ellas alcanzó a tragar agua, por lo que se le realizaron maniobras de primeros auxilios.

Finalmente, Godoy indicó que ambos turistas se encuentran fuera de riesgo vital y en proceso de recuperación, destacando la importancia de respetar las recomendaciones de seguridad al momento de ingresar al mar, especialmente en sectores con corrientes peligrosas.