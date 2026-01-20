Con Axel a la cabeza, la grilla de artistas que se presentarán en la Fiesta de Albardón

Difundieron la grilla de artistas y actividades en el marco de la Fiesta de Albardón 2026.

Albardón se prepara para celebrar una nueva edición de su tradicional fiesta departamental, con la grilla artística ya confirmada. El evento se llevará a cabo el domingo 25 de enero en el Parque Latinoamericano, con inicio a las 21.30, un programa diseñado para brindar espacio a todas las presentaciones y la presentación de Axel como artista principal de la grilla de artistas.

La presentación oficial se realizó este lunes en una conferencia de prensa encabezada por el intendente Juan Carlos Abarca, quien destacó la relevancia cultural de la celebración y el trabajo coordinado entre las distintas áreas municipales. Durante la conferencia, Abarca recordó que este sábado se llevará a cabo la gala por el aniversario de Albardón, que contará con la actuación de academias y artistas locales.

“Un pueblo sin cultura no existe”, afirmó el jefe comunal, subrayando que fomentar la cultura es clave para la identidad y educación de la comunidad. La fiesta ofrecerá espectáculos musicales y contará con la participación de artesanos y emprendedores, consolidando su valor cultural y social.

Uno de los momentos más esperados será la apertura artística con músicos y bailarines locales, en un show titulado “Yo Albardón”, que celebra los paisajes y la identidad del departamento. Esta propuesta es fruto del trabajo conjunto de las áreas de Cultura y Teatro municipales.

La grilla combina talento local y nacional. Entre los artistas que subirán al escenario se destacan Javier Acuña, Los Heber, Los Cantores del Alba, Pijama Party, Omega y el tenor Ricardo Elizondo. La noche culminará con la actuación de Axel, el reconocido cantante que promete un gran espectáculo gratuito para toda la comunidad.

Con diversidad musical, entrada libre y fuerte presencia de artistas albardoneros, la Fiesta de Albardón se perfila como una noche de música, cultura y encuentro para toda la provincia de San Juan.