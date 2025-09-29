lunes 29 de septiembre 2025

Se mueve el tablero minero

Barrick cambia a su CEO estratégico y lo sucede otro conocido en San Juan: sale un Mark y entra otro Mark

Barrick mueve sus fichas a nivel mundial: se va su CEO Mark Bristow y lo reemplaza Mark Hill, con pasado en la región.

Por Elizabeth Pérez
Mark Bristow (izquierda) deja Barrick y entra en forma interina Mark Hill.&nbsp;

Mark Bristow (izquierda) deja Barrick y entra en forma interina Mark Hill. 

La minera canadiense Barrick, que opera Veladero en San Juan, sorprendió este lunes con un cambio en su conducción global. El sudafricano Mark Bristow deja la presidencia y la dirección ejecutiva, y en su lugar asume interinamente Mark Hill, un ejecutivo con experiencia en Latinoamérica.

El recambio anunciado por Barrick Mining Corporation se produce en la cima de su estructura global. Mark Bristow, presidente y CEO desde 2018, dejó su cargo y en su lugar fue designado con efecto inmediato Mark Hill, actual Director de Operaciones del Grupo.

La noticia resuena con fuerza en San Juan, donde Barrick opera Veladero, la mina de oro más grande de la Argentina y principal exportadora del país. Bristow visitó la provincia varias veces a lo largo de su liderazgo, la ultima vez ocurrió en marzo de este año para celebrar los 20 años de la mina, destacando el clima de negocios con el gobierno de Javier Milei y prometiendo nuevas inversiones para extender su vida útil.

Por su parte, Mark Hill no es un desconocido para la región. Con tres décadas de experiencia en la industria minera y parte de Barrick desde 2006, venía desempeñándose como responsable de las operaciones en Latinoamérica y Asia Pacífico. Con ese cargo también estuvo varias veces en San Juan.

El directorio de la compañía destacó su “calibre, experiencia y profundo conocimiento de la Compañía”, asegurando que su liderazgo garantizará la continuidad en una etapa clave para el crecimiento. Hill ahora tendrá la misión de sostener la rentabilidad y las inversiones mientras se define el sucesor permanente.

La huella del estratega

La renuncia de Bristow marca el final de casi siete años al frente de Barrick. Su llegada en 2019 estuvo ligada a la fusión con Randgold, la empresa que él mismo fundó, y que integró exitosamente en la estructura global.

Durante su mandato, Barrick redujo su deuda neta en 4.000 millones de dólares, devolvió 6.700 millones a sus accionistas y consolidó una cartera de activos de clase mundial. Además, las acciones de la minera crecieron un 20 % en lo que va de 2025, apoyadas en sólidos resultados del segundo trimestre.

John Thornton, presidente del directorio, agradeció públicamente a Bristow: “Durante su gestión, Mark fortaleció nuestra cartera y contribuyó a posicionar a Barrick como un productor líder mundial de oro y cobre”.

El foco en San Juan

Más allá de los movimientos en la cúpula global, el cambio de mando en Barrick tiene una lectura inevitable en San Juan. Veladero, la operación insignia en Argentina, atraviesa una etapa de extensión de su vida útil con inversiones millonarias y representa uno de los principales motores de exportación minera del país.

La incógnita ahora es si Mark Hill mantendrá el mismo énfasis que Bristow en fortalecer la presencia de Barrick en la provincia y en acompañar con nuevas inversiones el clima de negocios actual.

Barrick es uno de los gigantes mundiales de la minería, con operaciones en 18 países de cinco continentes y el título de mayor productor de oro de Estados Unidos. La compañía reafirmó que sus operaciones avanzan según lo previsto para 2025, con balances positivos y un dividendo trimestral en alza.

