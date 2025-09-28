Sin San Juan en la lista, Javier Milei inicia una "gira de campaña" nacional

El próximo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas, y tras la derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires, la estrategia del partido libertario es llegar a todo el país, o al menos gran parte de él. Con Javier Milei a la cabeza, LLA comienza una gira de campaña por una decena de provincias, donde San Juan no está incluida.

La primera parada será Tierra del Fuego, según señaló el propio mandatario en sus redes sociales. “A no aflojar. A no tirar el esfuerzo a la basura. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡Viva la libertad carajo!” , señaló. Durante el acto en la Patagonia, se mostrará junto a sus candidatos Agustín Coto, que competirá por una banca en la Cámara de Senadores, y Miguel Rodríguez, quien disputará su lugar en Diputados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1972414611292094968&partner=&hide_thread=false NOS VEMOS MAÑANA EN LA CIUDAD AUSTRAL…!!!



LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE



VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!



CC: @agustcot @MigueMiguerock pic.twitter.com/FepzhGirKI — Javier Milei (@JMilei) September 28, 2025

De acuerdo a Noticias Argentinas, la gira tendrá continuidad en Corrientes, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y Río Negro. Asimismo, el libertario se mostrará estratégicamente en ciudades de peso de la provincia de Buenos Aires como en Mar del Plata, con la idea de dar reafirmar en primera persona el rumbo económico y político de la administración.

El equipo a cargo del trazado de la ingeniería espera poder disputar el voto por la composición del Congreso Nacional en la contienda que libra La Libertad Avanza contra Fuerza Patria en el tramo final de la elección.

El objetivo del desembarco en el interior es recuperar "la épica" y reconstruir el perfil que lo llevó a la presidencia en 2023, luego de la abultada derrota que ubicó al peronismo, con más de 13 puntos de ventaja, como la fuerza ganadora de la elección bonaerense.