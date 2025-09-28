domingo 28 de septiembre 2025

Torneo internacional

Cuenta regresiva para el Mundial de Clubes de Hockey sobre patines: Barcelona ya está en San Juan

El equipo compartió en sus redes sociales el arribo a San Juan para una nueva participación en el Mundial de Clubes de Hockey. Con el sanjuanino Pablo Álvarez a la cabeza, el equipo se prepara para el debut el miércoles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
SaveClip.App_556825864_18426301849102085_6757061754269633569_n

Del 1 al 5 de octubre, el estadio Aldo Cantoni será escenario del campeonato internacional que reunirá a los mejores equipos del mundo. Se trata del el Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines y los primeros equipos ya están arribando a la provincia. Hoy fue el turno de Barcelona, con el sanjuanino Pablo Álvarez a la cabeza.

Bajó el precio de las entradas para el Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines.
Atención

Bajó el precio de las entradas para el Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines
El tridente de Alianza. 
Pasión y herencia

El tridente Roberval: sienten los colores de Alianza desde la cuna, juegan en la cantera y llevan el jogo bonito en lo genes

El equipo llegó este domingo sobre el mediodía y tendrá algunos días libres antes de comenzar la competencia el miércoles, cuando se enfrente a Andes Talleres de Mendoza. No hay que olvidar que el equipo catalán llega como uno de los favoritos para quedarse con el título.

Embed - Barca Hoquei on Instagram: " ¡YA LLEGAMOS A SAN JUAN! , ! "
View this post on Instagram

A post shared by Barca Hoquei (@fcbhoquei)

En total serán 8 los equipos que participarán de la competencia, divididos en dos grupos. En el Grupo A estarán Sporting Lisboa (Portugal), Andes Talleres (Mendoza, Argentina), FC Barcelona (España) y Olimpia Patín Club (San Juan). Por su parte, el Grupo B reunirá a OC Barcelos (Portugal), HC San Jorge (Chile), Melbourne Roller Hockey Club (Australia) y Centro Valenciano (San Juan).

Sin duda serán jornadas a puro palo, bocha y patín en el Estadio Aldo Cerrado, que como en cada encuentro de hockey sobre patines, promete tener un gran acompañamiento del publico sanjuanino.

