Cuenta regresiva para el Mundial de Clubes de Hockey sobre patines: Barcelona ya está en San Juan

Del 1 al 5 de octubre, el estadio Aldo Cantoni será escenario del campeonato internacional que reunirá a los mejores equipos del mundo. Se trata del el Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines y los primeros equipos ya están arribando a la provincia. Hoy fue el turno de Barcelona, con el sanjuanino Pablo Álvarez a la cabeza.
El equipo llegó este domingo sobre el mediodía y tendrá algunos días libres antes de comenzar la competencia el miércoles, cuando se enfrente a Andes Talleres de Mendoza. No hay que olvidar que el equipo catalán llega como uno de los favoritos para quedarse con el título.
En total serán 8 los equipos que participarán de la competencia, divididos en dos grupos. En el Grupo A estarán Sporting Lisboa (Portugal), Andes Talleres (Mendoza, Argentina), FC Barcelona (España) y Olimpia Patín Club (San Juan). Por su parte, el Grupo B reunirá a OC Barcelos (Portugal), HC San Jorge (Chile), Melbourne Roller Hockey Club (Australia) y Centro Valenciano (San Juan).
Sin duda serán jornadas a puro palo, bocha y patín en el Estadio Aldo Cerrado, que como en cada encuentro de hockey sobre patines, promete tener un gran acompañamiento del publico sanjuanino.