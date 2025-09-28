domingo 28 de septiembre 2025

Torneo Clausura

River y otro duro golpe: no pudo de local, cayó ante Deportivo Riestra y suma su cuarta derrota consecutiva

El partido en el Monumental terminó 2-1 en la décima fecha del Torneo Clausura. De esta manera, River suma su cuarta derrota consecutiva, algo que no pasaba desde el 2010.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Nicolás Aboaf - FOTOBAIRES

Quedar fuera de la Copa Libertadores le sigue pesando a un River que no logra reponerse y cosechó una nueva derrota este domingo en el Monumental ante Deportivo Riestra, quienes ganaron 2-1. El triunfo de Riestra es histórico para sus hinchas, mientras que los fanáticos del millonario demostraron su disgusto al final del partido silbando y abucheando al equipo.

river recibe al lider riestra en busca de la punta de la zona b
River recibe al líder Riestra en busca de la punta de la Zona B
El tridente de Alianza. 
El tridente Roberval: sienten los colores de Alianza desde la cuna, juegan en la cantera y llevan el jogo bonito en lo genes

Se trató de la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, donde el equipo visitante abrió el marcador con un tiro de esquina bien ejecutado por Pablo Daniel Monje, quien envió la pelota al corazón del área chicha y fue ahí cuando el conjunto de Núñez volvió a fallar en el juego aéreo: Antony Alonso aprovechó que el local dispuso una marca zonal, llegó de arremetida y anticipó a todos para establecer el 1-0 de cabeza.

image
Foto Maxi Failla - Olé

Hubo reacción del Millonario, de la mano de Giuliano Galoppo quien igualó el marcador tras un rebote en la frontal del área y conectar una volea de primera que venció la resistencia de Ignacio Arce.

En los primeros minutos del complemento, Pedro Ramírez aprovechó un pelotazo cruzado, superó la marca de Fabricio Bustos, que no rechazó y dejó picar la pelota dentro del área, y definió de media vuelta para establecer el 2-1 a favor de la visita. Rápidamente, los reclamos de la gente de River se hicieron escuchar en el estadio.

Pese a la búsqueda del empate, la defensa de Riestra se hizo sentir hasta el final del partido, sosteniendo la victoria.

River sin duda no tuvo un buen partido. No solo perdió, sino que además tuvo un gol anulado por el VAR por posición adelantada, y se quedó con un jugador menos cuando el arbitro Pablo Echaverría expulsó de manera directa a Maxi Salas, delantero del elenco de Núñez, tras una airada protesta dirigida al juez de línea.

El resultado en el marcador despertó la bronca, indignación y el enojo de los hinchas que abuchearon y silbaron a los jugadores una vez finalizado el partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1972451874545786923&partner=&hide_thread=false

Con este resultado, el local quedó con 18 puntos en la Zona B y quedó a cuatro unidades de su rival de esta tarde, que lidera con 22. En cuanto a la tabla anual, River se mantiene en la segunda colocación con 49 puntos, uno menos que Rosario Central, aunque el Canalla aún adeuda el partido con Sarmiento de Junín, suspendido por tormenta.

(Con información de Infobae)

