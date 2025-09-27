sábado 27 de septiembre 2025

Liga Profesional

Boca tropezó ante Defensa y Justicia y perdió por un gol agónico

El Xeneize cayó 2-1 frente a Defensa y Justicia, por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Hubo dos penales para cada uno, pero Osorio desató la locura de los locales con un cabezazo en la agonía del partido. El DT de Boca no pudo estar presente y lo reemplazó Úbeda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

Boca no pudo sostener el empate y se volvió con las manos vacías de Florencio Varela. El equipo de la Ribera cayó 2-1 ante Defensa y Justicia, en un partido con emociones, polémicas y un final para el infarto, por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El encuentro, disputado en el Estadio Norberto “Tito” Tomaghello, tuvo como gran protagonista a Abiel Osorio, que anotó los dos goles del Halcón, incluyendo el cabezazo salvador en los últimos minutos que desató la locura de la hinchada local.

El Xeneize, que no contó con Miguel Ángel Russo por cuestiones de salud (reposo), fue dirigido esta vez por Claudio Úbeda, su ayudante de campo. Pese al cambio en el banco, el equipo mostró una actitud combativa pero no le alcanzó para evitar la derrota.

El árbitro Jorge Baliño cobró dos penales para cada lado, sumando tensión a un partido que ya venía cargado. En el medio de ese ida y vuelta, Leandro Paredes había marcado el empate transitorio para Boca, pero cuando parecía que todo terminaba en tablas, Osorio apareció con un frentazo letal que liquidó el encuentro.

