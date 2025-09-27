En su aniversario y en el Paraje de la Difunta Correa, San Martín presentó su nueva piel

San Martín cumplió este 27 de septiembre 118 años de historia, pasión y pertenencia, y lo celebró de una forma bien identitaria: presentando su nueva camiseta en el Paraje de la Difunta Correa, uno de los sitios más simbólicos de la provincia.

La flamante casaca para la temporada 2025-2026 respeta el diseño clásico con los bastones verdinegros. La camiseta vibra con el color de siempre, pero también con la fuerza de la historia, en una edición que promete ser especial. Y eso que aún, no dieron a conocer la alternativa.

Desde las redes oficiales del club, se compartieron las fotos del lanzamiento junto a una frase que resume el espíritu del Verdinegro: "Presentamos nuestra nueva camiseta para la temporada 2025-26. Nuestra como nuestras costumbres. Con mucha fe, con mucho amor".

La elección del paraje no fue casual. El club decidió hacer el lanzamiento en un lugar que representa la fe del pueblo sanjuanino, como una forma de agradecer, pedir fuerzas en este momento que atraviesa en la Primera División.