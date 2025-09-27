sábado 27 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Qué elegancia

En su aniversario y en el Paraje de la Difunta Correa, San Martín presentó su nueva piel

En un lugar cargado de fe y tradición, el Verdinegro reveló su nueva indumentaria para la temporada 2025-26. El diseño respeta los históricos bastones y fue presentado en una fecha más que especial. ¿Qué te parece?

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Martín

San Martín cumplió este 27 de septiembre 118 años de historia, pasión y pertenencia, y lo celebró de una forma bien identitaria: presentando su nueva camiseta en el Paraje de la Difunta Correa, uno de los sitios más simbólicos de la provincia.

Lee además
empate con sabor a derrota: san martin lo ganaba, y el calamar le corto la ilusion del triunfo en el ultimo suspiro
Increíble

Empate con sabor a derrota: San Martín lo ganaba, y el Calamar le cortó la ilusión del triunfo en el ultimo suspiro
san martin cumple 118 anos de historia y pasion: sus origenes y sus logros
Festejo

San Martín cumple 118 años de historia y pasión: sus orígenes y sus logros

La flamante casaca para la temporada 2025-2026 respeta el diseño clásico con los bastones verdinegros. La camiseta vibra con el color de siempre, pero también con la fuerza de la historia, en una edición que promete ser especial. Y eso que aún, no dieron a conocer la alternativa.

Desde las redes oficiales del club, se compartieron las fotos del lanzamiento junto a una frase que resume el espíritu del Verdinegro: "Presentamos nuestra nueva camiseta para la temporada 2025-26. Nuestra como nuestras costumbres. Con mucha fe, con mucho amor".

La elección del paraje no fue casual. El club decidió hacer el lanzamiento en un lugar que representa la fe del pueblo sanjuanino, como una forma de agradecer, pedir fuerzas en este momento que atraviesa en la Primera División.

Embed - Club Atlético San Martín | San Juan
Temas
Seguí leyendo

Argentinos le dio una manito a San Martín y le dedicó el triunfo al sanjuanino Matías Giménez

El uno por uno del empate entre verdinegros y calamares

Como un delantero: así fue el primer gol del Pulpo González con la camiseta verdinegra

Con Instituto un sábado y con San Lorenzo, en plena siesta: estas son las próximas fechas de San Martín

La Reserva de San Martín no pudo romper el cero con Instituto y sumó un punto importante en el Predio

El puntaje de los jugadores verdinegros ante Vélez

Desapareció una joven con discapacidad a metros de la cancha de San Martín: dónde la encontraron

El padre de Lanzini, la figura contra San Martín, y un fuerte palito ¿para Gallardo?: "Cuando tenés un DT que sabe darte confianza"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
se retiro hace dos anos, pero vuelve por amor al zonda: quiero disfrutar de sus curvas, que son inigualables
El regreso de Benedetti

Se retiró hace dos años, pero vuelve por amor al Zonda: "Quiero disfrutar de sus curvas, que son inigualables"

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Imagen Ilustrativa
Infieles extorsionados

Detuvieron a una chica sanjuanina que chantajeaba a sus dos amantes empresarios y la condenaron

De izquierda a derecha: Jorge Pablo González, el finquero de Pocito; su camioneta grabada huyendo después de los hechos y Facundo Ariel Castro Flores.
Importante procedimiento

Desbaratan una banda dedicada a robar aires acondicionados en Zonda: entre los detenidos un conocido finquero

La Fiesta Nacional del Sol 2025 será también en el Estadio del Bicentenario.
Revelación

Confirmaron los artistas para la Fiesta Nacional del Sol 2025: mirá cuáles son

Los viajeros Manada sobre ruedas vivieron la full experiencia sanjuanina con el viento y lo contaron en sus redes
Experiencias

Los viajeros "Manada sobre ruedas" vivieron la full experiencia sanjuanina con el viento y lo contaron en sus redes

Murió Rodolfo Ferrer, el sanjuanino que le dio prestigio a la escuela Polivalente y fue un símbolo de la educación y el arte
Enorme tristeza

Murió Rodolfo Ferrer, el sanjuanino que le dio prestigio a la escuela Polivalente y fue un símbolo de la educación y el arte

Te Puede Interesar

La emoción de Lucas Ceballos. 
ídolo

Lucas Ceballos, el ex jugador que ahora trabaja en el semillero y vive la clasificación de Desamparados desde afuera

Por Antonella Letizia
¿Domingo de sol y mucho calor?: mirá cómo estará el tiempo en San Juan
SMN

¿Domingo de sol y mucho calor?: mirá cómo estará el tiempo en San Juan

Tremendo choque en Capital: una moto delivery impactó contra un colectivo de la Red Tulum
Siniestro vial

Tremendo choque en Capital: una moto delivery impactó contra un colectivo de la Red Tulum

De izquierda a derecha: Jorge Pablo González, el finquero de Pocito; su camioneta grabada huyendo después de los hechos y Facundo Ariel Castro Flores.
Importante procedimiento

Desbaratan una banda dedicada a robar aires acondicionados en Zonda: entre los detenidos un conocido finquero

Video: el túnel verde que enorgullece a los albardoneros video
Rinconcitos Sanjuanino

Video: el túnel verde que enorgullece a los albardoneros