El puntaje de los jugadores verdinegros ante Vélez

Borgogno (6): Nada pudo hacer en los goles de Vélez, pero no se lo vio vencido ante las llegadas de peligro de la visita. Rápido para jugar de contragolpe con las bandas.

Este viernes San Martín estrenó el reconocimiento facial en el Hilario

Liga Profesional San Martín perdió frente a Vélez y el equipo se fue silbado

Cáseres (5): Correcto en lo físico, pero sufrió especialmente en los desbordes de los rivales, perdió algunas marcas y se ganó un cartón amarillo.

Recalde (5): Regular; participativo, aunque le faltó contundencia al momento de anticipar y en los cierres. Tuvo algunos cortes abajo que la gente se lo celebró.

Diarte (5): Trabajo defensivo aceptable, pero le costó en ataque y no logró imponer mucho por su banda. Le sacaron amarilla.

Salle (4): Poca incidencia ofensiva, pocas jugadas claras; estuvo más en la entrega de la pelota que generando peligro. tiró algunos centros en lo que se lo vio también cómodo con Portillo, el socio de su banda. Se llevó una amarilla.

Portillo (5): Otro amonestado. Se sacrificó en recuperación. Cumplió con la marca, pese a que no tuvo gran lucidez para iniciar juego cómodo por la derecha.

D. González (5): Intentó generar, recuperar, moverse, pero no logró desbordar defensas ni aportar profundidad constante. Amarilla también para el Pulpo.

S. González (5.5): Tuvo chances, una de ellas cerca de empatar temprano; mostró compromiso, pero falta de eficacia en la ofensiva.

Jaurena (5): Correcto en la recuperación, pero sin grandes brillos. Ayudó en la presión y en sostener el equipo, pero poco protagonismo.

Iacobellis (5): Peleó y tuvo mucha participación en la ofensiva; asistió en la jugada del gol de Maestro Puch; Lo siguieron muy de cerca y tuvo poco espacio para moverse.

Maestro Puch (6.5): Lo mejor de San Martín en ataque: anotó su primer gol en San Martín y vino de cabeza; buena presencia en el área rival, complicó en momentos, dio señales de poder generar peligro, pero se lo siente muy solo.