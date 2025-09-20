sábado 20 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Uno por uno

El puntaje de los jugadores verdinegros ante Vélez

San Martín cayó 2-1 frente al Fortín y volvió a caer en la zona roja de los promedios. Sin muchos puntos altos, estos fueron los números del equipo de Romagnoli.

Por Redacción Tiempo de San Juan
b4481694-a78a-4328-b85d-b53d5e071a30

Borgogno (6): Nada pudo hacer en los goles de Vélez, pero no se lo vio vencido ante las llegadas de peligro de la visita. Rápido para jugar de contragolpe con las bandas.

Lee además
san martin perdio frente a velez y el equipo se fue silbado
Liga Profesional

San Martín perdió frente a Vélez y el equipo se fue silbado
san martin estreno el reconocimiento facial en el hilario
Este viernes

San Martín estrenó el reconocimiento facial en el Hilario

Cáseres (5): Correcto en lo físico, pero sufrió especialmente en los desbordes de los rivales, perdió algunas marcas y se ganó un cartón amarillo.

Recalde (5): Regular; participativo, aunque le faltó contundencia al momento de anticipar y en los cierres. Tuvo algunos cortes abajo que la gente se lo celebró.

Diarte (5): Trabajo defensivo aceptable, pero le costó en ataque y no logró imponer mucho por su banda. Le sacaron amarilla.

Salle (4): Poca incidencia ofensiva, pocas jugadas claras; estuvo más en la entrega de la pelota que generando peligro. tiró algunos centros en lo que se lo vio también cómodo con Portillo, el socio de su banda. Se llevó una amarilla.

Portillo (5): Otro amonestado. Se sacrificó en recuperación. Cumplió con la marca, pese a que no tuvo gran lucidez para iniciar juego cómodo por la derecha.

D. González (5): Intentó generar, recuperar, moverse, pero no logró desbordar defensas ni aportar profundidad constante. Amarilla también para el Pulpo.

S. González (5.5): Tuvo chances, una de ellas cerca de empatar temprano; mostró compromiso, pero falta de eficacia en la ofensiva.

Jaurena (5): Correcto en la recuperación, pero sin grandes brillos. Ayudó en la presión y en sostener el equipo, pero poco protagonismo.

Iacobellis (5): Peleó y tuvo mucha participación en la ofensiva; asistió en la jugada del gol de Maestro Puch; Lo siguieron muy de cerca y tuvo poco espacio para moverse.

Maestro Puch (6.5): Lo mejor de San Martín en ataque: anotó su primer gol en San Martín y vino de cabeza; buena presencia en el área rival, complicó en momentos, dio señales de poder generar peligro, pero se lo siente muy solo.

Temas
Seguí leyendo

El padre de Lanzini, la figura contra San Martín, y un fuerte palito ¿para Gallardo?: "Cuando tenés un DT que sabe darte confianza"

Desapareció una joven con discapacidad a metros de la cancha de San Martín: dónde la encontraron

Romagnoli, con algunas sorpresas para bajar a Vélez de la cima: la lista de convocados

El descenso a ojos de Maradona: el día que San Martín le arruinó el partido despedida a Guillermo

Habrá un nuevo sistema para entrar a la cancha de San Martín: cómo se aplicará

La categoría Senior de San Martín, por el batacazo ante Racing: el equipazo de viejas glorias y la figura que se sumará a último momento

El uno por uno de los jugadores verdinegros

Un calendario mal gestado: por qué los ciclistas en San Juan se quedaron sin velódromo y sin las últimas cinco fechas de la Temporada de Pista

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un calendario mal gestado: por que los ciclistas en san juan se quedaron sin velodromo y sin las ultimas cinco fechas de la temporada de pista
Final anticipado

Un calendario mal gestado: por qué los ciclistas en San Juan se quedaron sin velódromo y sin las últimas cinco fechas de la Temporada de Pista

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

El cielo sanjuanino amaneció con una abundante nubosidad este domingo.
Clima

Tormentas matutinas y alivio vespertino: el pronóstico de este sábado para San Juan

El hecho sucedió en este colegio.
Empleados en problema

De no creer: robaron en un colegio de Media Agua y las cámaras delataron a los porteros

Alertan por la llegada de viento Zonda con ráfagas de hasta 80 km/h en San Juan
¡Atención!

Alertan por la llegada de viento Zonda con ráfagas de hasta 80 km/h en San Juan

El gobierno nacional entrega un bono de más de 1.2 millón de pesos: por qué y quiénes lo cobrarán
Beneficio

El gobierno nacional entrega un bono de más de 1.2 millón de pesos: por qué y quiénes lo cobrarán

Video: en Chimbas vendieron cigarrillos en oferta y afirmaron que venía toda la gente corriendo
Insólito

Video: en Chimbas vendieron cigarrillos en oferta y afirmaron que "venía toda la gente corriendo"

Te Puede Interesar

Un oftalmólogo sanjuanino explica cómo funcionan las gotas que permiten dejar de usar anteojos: pros y contras. video
Avance médico

Un oftalmólogo sanjuanino explica cómo funcionan las revolucionarias gotas para la presbicia: ¿adiós a los anteojos?

Por Elizabeth Pérez
Foto: Infoalbardón.
El Rincón

Una pareja terminó en el hospital tras un choque entre un auto y una moto en Albardón

Los pibes de Para Fernalia suman su impronta a la movida musical de San Juan. video
Talento nuestro

'Para Fernalia' pide pista en el escenario sanjuanino a puro rock

Un calendario mal gestado: por qué los ciclistas en San Juan se quedaron sin velódromo y sin las últimas cinco fechas de la Temporada de Pista
Final anticipado

Un calendario mal gestado: por qué los ciclistas en San Juan se quedaron sin velódromo y sin las últimas cinco fechas de la Temporada de Pista

Alejandro Gabriel Amado, el efectivo que terminó internado.
Preocupación

Un policía terminó en Terapia Intensiva tras intoxicarse en una práctica de bomberos: la voz oficial sobre su estado de salud