San Martín perdió frente a Vélez y el equipo se fue silbado

No se pudo. El equipo de Leandro Romagnoli perdió 2-1 ante el Velez de Guillermo Barros Schelotto y volvió a caer en zona de descenso directo. Los hinchas le exigieron al equipo, que pese a generar algunas llegadas en el final, se fue silbado.

El primer gol de la visita llegó a través de una buena jugada colectiva para que Lanzini marque a los 10 del arranque. La banda derecha fue la protagonista del equipo sanjuanino, con las asociaciones de Portillo y Salle, con centros que fueron al corazon del área pero que ninguno conectó.

En el complemento, Vélez también madrugó, pero esta vez el que anotó fue Godoy al minuto de juego del ST.

San Martín intentó reaccionar apesar de los dos goles abajo y fue así como pudo generar situaciones. Pero seguía faltando el gol.

A los 56 apareció Maestro Puch para conectar de cabeza y darle vida al equipo. Finalmente, el encuentro se cerró en un 2-1 y el elenco sanjuanino se fue silbado.

En el próximo duelo será el viernes 26, en el que San Martín deberá visitar a Platense por la fecha 10.