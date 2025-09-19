Colapinto no la pasó bien en el GP de Azerbaiyán y finalizó 19° y 20°

Franco Colapinto finalizó 19° y 20° en las prácticas libres del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1. El A525 de Alpine volvió a mostrar por qué es el peor auto de la parrilla y en ambas sesiones quedó muy lejos de la punta. En la FP1 logró quedar por delante de Pierre Gasly, pero en la FP2 el francés le sacó casi siete décimas. Su mejor tiempo de la jornada fue de 1:43.322.

Para contrarrestar su falta de potencia, Alpine llevó un ala trasera prácticamente plana a Bakú, muy similar a la que utilizó en Monza. Esto le permitió tener uno de los autos más rápidos en la larga recta principal (la más extensa del calendario), pero ser muy lentos en los sectores uno y dos, los más trabados del circuito.

La estrategia de la escudería no funcionó, ya que en ambas sesiones el argentino finalizó a más de dos segundos de la punta, una diferencia enorme para la Fórmula 1 actual. Para colmo, en la primera tanda, fue el que menos vueltas dio (14) ya que estuvo detenida casi media hora por el levantamiento de la goma en uno de los pianos. En la FP2 logró dar más giros y mejorar sus tiempos, pero siguió muy lejos de la cima.

"Nos está costando mucho en esta pista. En un circuito callejero con muchos baches y tanta curva lenta no estamos encontrando el balance. Creo que Pierre hizo unos cambios que mejoraron un poco, pero estamos muy, muy lejos", explicó algo decepcionado Colapinto.

Lando Norris fue el más rápido de la primera tanda con un tiempo de 1:42.704, pero no pudo sostener su supremacía en la segunda debido a que rompió la suspensión trasera izquierda tras impactar contra uno de los muros. La segunda práctica fue dominada por Ferrari: Lewis Hamilton fue el mejor (1:41.293) y Charles Leclerc terminó segundo a 74 milésimas. George Russell completó el podio a poco menos de medio segundo.

Las posiciones de la FP2 del GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Lewis Hamilton (Ferrari) 1:41.293 - 21 vueltas

Charles Leclerc (Ferrari) +0.074s - 23 vueltas

George Russell (Mercedes) +0.477s - 19 vueltas

Kimi Antonelli (Mercedes) +0.486s - 22 vueltas

Oliver Bearman (Haas) +0.598s - 23 vueltas

Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.609s - 22 vueltas

Liam Lawson (Racing Bulls) +0.696s - 22 vueltas

Esteban Ocon (Haas) +0.874s - 23 vueltas

Alexander Albon (Williams) +0.884s - 24 vueltas

Lando Norris (McLaren) +0.906s - 7 vueltas

Carlos Sainz (Williams) +0.962s - 24 vueltas

Oscar Piastri (McLaren) +1.002s - 23 vueltas

Isack Hadjar (Racing Bulls) +1.150s - 23 vueltas

Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) +1.151s - 22 vueltas

Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) +1.268s - 22 vueltas

Pierre Gasly (Alpine) +1.381s - 22 vueltas

Lance Stroll (Aston Martin) +1.478s - 24 vueltas

Nico Hulkenberg (Kick Sauber) +1.527s - 22 vueltas

Fernando Alonso (Aston Martin) +1.674s - 24 vueltas

Franco Colapinto (Alpine) +2.029s - 22 vueltas

Todo indica que será otro fin de semana complejo para Alpine y Colapinto, que tendrán la oportunidad de modificar algunas configuraciones de cara a la última práctica libre que tendrá lugar mañana sábado desde las 5.30 (hora argentina). A las 9 será la clasificación y el domingo a las 8 se correrá la carrera.