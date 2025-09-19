viernes 19 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fórmula 1

Colapinto no la pasó bien en el GP de Azerbaiyán y finalizó 19° y 20°

El auto del piloto argentino volvió a presentar algunos problemas y terminó a más de dos segundos de los líderes en ambas sesiones

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Franco Colapinto finalizó 19° y 20° en las prácticas libres del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1. El A525 de Alpine volvió a mostrar por qué es el peor auto de la parrilla y en ambas sesiones quedó muy lejos de la punta. En la FP1 logró quedar por delante de Pierre Gasly, pero en la FP2 el francés le sacó casi siete décimas. Su mejor tiempo de la jornada fue de 1:43.322.

Lee además
Flavio Briatore volvió a referirse a Franco Colapinto. 
Fórmula 1

Briatore, otra vez con Franco Colapinto; "Estamos invirtiendo mucho"
san martin estreno el reconocimiento facial en el hilario
Este viernes

San Martín estrenó el reconocimiento facial en el Hilario

Para contrarrestar su falta de potencia, Alpine llevó un ala trasera prácticamente plana a Bakú, muy similar a la que utilizó en Monza. Esto le permitió tener uno de los autos más rápidos en la larga recta principal (la más extensa del calendario), pero ser muy lentos en los sectores uno y dos, los más trabados del circuito.

La estrategia de la escudería no funcionó, ya que en ambas sesiones el argentino finalizó a más de dos segundos de la punta, una diferencia enorme para la Fórmula 1 actual. Para colmo, en la primera tanda, fue el que menos vueltas dio (14) ya que estuvo detenida casi media hora por el levantamiento de la goma en uno de los pianos. En la FP2 logró dar más giros y mejorar sus tiempos, pero siguió muy lejos de la cima.

"Nos está costando mucho en esta pista. En un circuito callejero con muchos baches y tanta curva lenta no estamos encontrando el balance. Creo que Pierre hizo unos cambios que mejoraron un poco, pero estamos muy, muy lejos", explicó algo decepcionado Colapinto.

Lando Norris fue el más rápido de la primera tanda con un tiempo de 1:42.704, pero no pudo sostener su supremacía en la segunda debido a que rompió la suspensión trasera izquierda tras impactar contra uno de los muros. La segunda práctica fue dominada por Ferrari: Lewis Hamilton fue el mejor (1:41.293) y Charles Leclerc terminó segundo a 74 milésimas. George Russell completó el podio a poco menos de medio segundo.

Las posiciones de la FP2 del GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Lewis Hamilton (Ferrari) 1:41.293 - 21 vueltas

Charles Leclerc (Ferrari) +0.074s - 23 vueltas

George Russell (Mercedes) +0.477s - 19 vueltas

Kimi Antonelli (Mercedes) +0.486s - 22 vueltas

Oliver Bearman (Haas) +0.598s - 23 vueltas

Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.609s - 22 vueltas

Liam Lawson (Racing Bulls) +0.696s - 22 vueltas

Esteban Ocon (Haas) +0.874s - 23 vueltas

Alexander Albon (Williams) +0.884s - 24 vueltas

Lando Norris (McLaren) +0.906s - 7 vueltas

Carlos Sainz (Williams) +0.962s - 24 vueltas

Oscar Piastri (McLaren) +1.002s - 23 vueltas

Isack Hadjar (Racing Bulls) +1.150s - 23 vueltas

Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) +1.151s - 22 vueltas

Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) +1.268s - 22 vueltas

Pierre Gasly (Alpine) +1.381s - 22 vueltas

Lance Stroll (Aston Martin) +1.478s - 24 vueltas

Nico Hulkenberg (Kick Sauber) +1.527s - 22 vueltas

Fernando Alonso (Aston Martin) +1.674s - 24 vueltas

Franco Colapinto (Alpine) +2.029s - 22 vueltas

Todo indica que será otro fin de semana complejo para Alpine y Colapinto, que tendrán la oportunidad de modificar algunas configuraciones de cara a la última práctica libre que tendrá lugar mañana sábado desde las 5.30 (hora argentina). A las 9 será la clasificación y el domingo a las 8 se correrá la carrera.

Temas
Seguí leyendo

Con un jugadón de Velez, San Martín pierde en el Hilario

Confirmaron a Unión de Villa Krause, Colón Junior y Alianza para jugar el próximo Regional Amateur

"A varias personas les salvó la vida": Pérez Garro explicó su presencia en el juicio por Julieta Viñales y bancó al médico acusado

Verónica Wittke: la trail runner sanjuanina que volvió más fuerte después de la lesión y la maternidad

Así entrena Mateo Kalejman por las calles de Ruanda, la primera ciudad africana que recibirá el Mundial de Ruta

Aclaran cuál es el protocolo para usar el Velódromo Chancay y ajustan las fechas del Campeonato de Pista

Liga Universitaria: Constructores lidera en soledad, Jagermeister sacó más distancia y en la C todo sigue igual

Copa Libertadores: Estudiantes perdió con Flamengo en el Maracaná

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
a varias personas les salvo la vida: perez garro explico su presencia en el juicio por julieta vinales y banco al medico acusado
Redes

"A varias personas les salvó la vida": Pérez Garro explicó su presencia en el juicio por Julieta Viñales y bancó al médico acusado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Comerciantes de Albardón, en alerta por una mujer que compra con una aplicación falsa
Investiga la Justicia

Comerciantes de Albardón, en alerta por una mujer que compra con una aplicación falsa

Un emblemático comercio de la Peatonal de San Juan cerró sus puertas, ¿qué pasará con el local?
Trabajos en el lugar

Un emblemático comercio de la Peatonal de San Juan cerró sus puertas, ¿qué pasará con el local?

Villordo quedó completamente lastimado y sufrió fractura de tabique y de una de sus costillas tras el ataque vecinal.
En Rawson

El estremecedor relato de un famoso comerciante de San Juan, golpeado junto a su familia en la plaza de su barrio

Quién era el joven que encontraron sin vida en Sarmiento tras caer a un canal
Conmoción

Quién era el joven que encontraron sin vida en Sarmiento tras caer a un canal

Policías en la mira por la golpiza a un vecino de Angaco: dos absueltos y uno condenado
Resolución

Policías en la mira por la golpiza a un vecino de Angaco: dos absueltos y uno condenado

Te Puede Interesar

La Justicia de Menores intervino por el revuelo que generó la réplica de arma de fuego en una escuela
Revuelo

La Justicia de Menores intervino por el revuelo que generó la réplica de arma de fuego en una escuela

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con un jugadón de Velez, San Martín pierde en el Hilario
Liga Profesional

Con un jugadón de Velez, San Martín pierde en el Hilario

Acusan a uno de los roba ruedas por el golpe delictivo contra un juez federal
Complicado

Acusan a uno de los "roba ruedas" por el golpe delictivo contra un juez federal

San Martín estrenó el reconocimiento facial en el Hilario
Este viernes

San Martín estrenó el reconocimiento facial en el Hilario

El motociclista y el pequeño Leonel: las otras tragedias que involucraron al canal Céspedes durante 2025 video
Antecedentes

El motociclista y el pequeño Leonel: las otras tragedias que involucraron al canal Céspedes durante 2025