Liga Universitaria: Constructores lidera en soledad, Jagermeister sacó más distancia y en la C todo sigue igual

La fase regular de la Liga Universitaria 2025 sigue viento en popa y el pasado fin de semana volvió a regalar una jornada repleta de goles y emociones en las canchas del Complejo Deportivo El Palomar.

Una de las grandes noticias se produjo precisamente en la A, donde Constructores aprovechó una nueva victoria (3-1 a PES United) y el empate de Otro Equipo (1-1 ante Red Bull) para quedarse con la primera posición en solitario.

El que también terminó la fecha sonriente fue San Birrence, en vigente campeón, quien se ubicó en la segunda posición tras vencer por la mínima a C-Lesión (1-0).

La nota negativa fue la descalificación automática de Atlético Industrial al sumar una segunda fecha sin presentarse. Hay que recordar que ya había ocurrido la baja de Brujas por el mismo motivo.

En la división de plata, Jegermeister fue el que salió mejor parado gracias a un nuevo triunfo. En esta oportunidad se impuso a Gol en Contra por 3-1 y, al empatar Antorcha con Maverick, amplió su ventaja en la parte alta de la clasificación.

En la B, desafortunadamente, también se vivió la descalificación de un conjunto. Por no presentar a jugar, Tuentifay quedó fuera de competencia.

Si bien hubo alguno que otro movimiento, en la C la parte alta no sufrió alteraciones. Agrimensura derrotó a Nacional por 3-0 y Newcauce salió victorioso frente a Concordia por 2-1, manteniendo ambos la custodia de la parte alta de la clasificación. Tablada, un punto por debajo, los sigue muy de cerca.

Este finde, coincidiendo con la llegada de la primavera, habrá actividad en la A y en el B, mientras que los participantes de la C tendrán descanso.