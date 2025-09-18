jueves 18 de septiembre 2025

Afuera

Malas noticias: Russo no citó a Cavani y se pierde el próximo partido de Boca, ¿qué pasó?

El jugador uruguayo se quedó afuera de la lista de Miguel Ángel Russo y es baja para el duelo del domingo ante Central Córdoba.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cavani es baja en Boca.&nbsp;

Cavani es baja en Boca. 

Boca sigue en plena levantada, ilusionado con sostener el invicto en el Torneo Clausura y con el foco puesto en su próximo compromiso ante Central Córdoba, este domingo en La Bombonera. Sin embargo, no todas son buenas noticias para Miguel Ángel Russo: Edinson Cavani sufrió una molestia muscular y se perderá el duelo contra el Ferroviario.

El uruguayo no participó del entrenamiento en el predio de Casa Amarilla por una distensión en el psoas derecho, una zona sensible que nace en las vértebras lumbares y que lo dejó al margen de la práctica formal. Así lo confirmó el parte médico oficial del club.

La ausencia del Matador se suma a las dudas que todavía mantiene el cuerpo técnico con el arco. A pesar de que Leandro Brey tuvo una actuación destacada frente a Rosario Central -atajando pelotas clave-, su responsabilidad en el gol olímpico de Ángel Di María dejó un sabor agridulce. Por eso, Agustín Marchesín podría volver a ser titular, aunque su presencia aún no está confirmada: recién el domingo se cumplirán 21 días de su desgarro en el gemelo y será exigido a último momento.

En cuanto al resto del equipo, Carlos Palacios continuará entre los once, a pesar del cortocircuito que tuvo con Claudio Úbeda por el cambio en el Gigante de Arroyito. Si bien su nivel viene en baja, el chileno fue parte del ensayo de los titulares y todo indica que tendrá una nueva chance para levantar.

Por otro lado, Russo recibió dos buenas noticias en el banco: Marco Pellegrino y Ander Herrera volvieron a entrenarse a la par del grupo. Si bien aún no están para arrancar desde el inicio, su recuperación avanza y podrían sumar minutos próximamente.

Así formaría Boca ante Central Córdoba:

Agustín Marchesín (a confirmar); Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

