viernes 12 de septiembre 2025

Liga Profesional

Boca blindó a Leandro Brey: extendió su contrato y le aumentaron el sueldo

El joven arquero extendió su vínculo con el Xeneize y ahora cuenta con una cláusula más alta. A horas de un posible debut como titular, Boca apuesta fuerte por el guardameta que Riquelme proyecta como el futuro del arco.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Leandro Brey extendió su contrato.

Leandro Brey extendió su contrato.

En vísperas de lo que podría ser su vuelta a la titularidad después de 229 días, Leandro Brey extendió su contrato con Boca hasta 2029 junto a un aumento salarial y de su cláusula de rescisión.

Si bien su vínculo no caducaba en el corto plazo (2027), la dirigencia -con Marcelo Delgado como representante en la reunión en la que se rubricó la firma- no quería sufrir imprevistos con quien consideran una de sus grandes promesas y por eso le mejoraron las condiciones en todo sentido.

Juan Román Riquelme supo decir en reiteradas ocasiones que Brey "va camino a ser el dueño del arco de nuestro club" y ahora ratificó sus palabras con esta renovación, que además implicó que su cláusula de salida pase a ser de 20 millones de dólares (era de 15). ¿El objetivo? Disminuir las posibilidades de que los gigantes de Europa y Asia se lleven a quien se perfila como el arquero del futuro de Boca.

Con tan solo 22 años, Brey ya dejó en claro en varias oportunidades que tiene pasta para adueñarse de los tres palos de La Bombonera y tomar la posta de Agustín Marchesín. De hecho, hay chances concretas de que el domingo ataje en Rosario y reemplace al Uno titular por su desgarro en el gemelo, aunque aún no está confirmado ya que hoy respondió bien a las exigencias.

"Va a ser el arquero de nuestro club. Sin duda va camino a ser el dueño del arco. Parece una persona más grande, no de 20 años. No tengo dudas de que va a ser el arquero de Boca por muchísimos años. Es un arquerazo", lo elogió Riquelme meses atrás.

Si bien hoy Marchesín es el titular indiscutido para Miguel Ángel Russo, la apuesta por Brey está pensada en su proyección para los próximos años, por eso justamente es que le hicieron un contrato a largo plazo. Boca tiene arquero para rato.

