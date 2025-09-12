viernes 12 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
ALMATEUR

Geraldine Camargo y Florencia Lépez: del Jockey sanjuanino al sueño del Mundial de rugby universitario en Sudáfrica

Las jóvenes rugbiers fueron convocadas a entrenamientos con Las Choiques, la selección argentina de rugby universitario, y desde San Juan se preparan para el desafío internacional. Con el respaldo de su club y la misión de sumar más chicas al deporte, apuntan a romper barreras y representar al país en 2026.

image

El rugby femenino de San Juan tiene nombre propio: Geraldine Camargo y Florencia Lépez, dos jugadoras del Jockey Club que vienen de vivir una experiencia inolvidable al ser convocadas a entrenamientos con Las Choiques, la selección argentina de rugby universitario.

Lee además
La FIFA confirmó que Argentina es el país que más entradas pidió.
Ilusión

¡Muchaaachos!: la FIFA confirmó que Argentina es el país que más entradas pidió para el Mundial
racing y san lorenzo se miden en el cilindro de avellaneda
Liga Profesional

Racing y San Lorenzo se miden en el Cilindro de Avellaneda

Su historia fue contada en ALMATEUR, el ciclo audiovisual que muestra las pasiones deportivas sanjuaninas, donde ambas repasaron el camino que recorrieron para llegar a esta oportunidad y los sueños que las impulsan a seguir creciendo.

Ambas compartieron concentración en Córdoba junto a Antonella González, otra sanjuanina que también recibió la citación. “La experiencia fue hermosa, y más si íbamos acompañadas las tres… conocimos chicas, entrenamos, la pasamos re bien”, recordaron.

image

El camino no fue fácil. Para poder viajar, recurrieron a rifas, ventas de budines y pilusos, demostrando que el esfuerzo fuera de la cancha también es parte del juego. En lo deportivo, tanto Camargo como Lépez encontraron en el Jockey un espacio de crecimiento y contención: “Es un despejo, la verdad… venís cansada, estresada, te juntás con tus amigas del equipo y te divertís”, destacó una de ellas.

Hoy, la mirada está puesta en el gran objetivo: el Mundial Universitario de Rugby en Sudáfrica, programado para 2026. “Sí, recién el año próximo es el Mundial, y obviamente que la idea es poder llegar, representar y vivir esa experiencia internacional”, subrayaron.

Pero además de los sueños competitivos, ambas entienden que su rol es inspirar. Por eso, hacen un llamado a que más chicas se acerquen a practicar rugby, rompiendo mitos y miedos. “En San Juan no está muy desarrollado el rugby femenino… que nunca pierdan la oportunidad de probar si les interesa… acá se acepta a cualquiera, sepa o no jugar, y te vamos a enseñar hasta cómo caer”, resaltaron.

Cuando supimos que las tres íbamos, nos pusimos re felices… tuvimos que recaudar fondos y lo hicimos juntas. – Geraldine Camargo Cuando supimos que las tres íbamos, nos pusimos re felices… tuvimos que recaudar fondos y lo hicimos juntas. – Geraldine Camargo

Mi mamá decía que era un deporte de hombres, hasta que me trajo a entrenar… y cambió de opinión radicalmente. – Florencia Lépez Mi mamá decía que era un deporte de hombres, hasta que me trajo a entrenar… y cambió de opinión radicalmente. – Florencia Lépez

El apoyo del grupo en Jockey, las convocatorias nacionales y el sueño sudafricano son el motor de dos deportistas que representan lo que significa el rugby: compañerismo, esfuerzo y pasión compartida.

A continuación, mirá el video completo:

Embed - ALM25 21 Geraldine y Florencia
Temas
Seguí leyendo

Boca blindó a Leandro Brey: extendió su contrato y le aumentaron el sueldo

"Gracias por dejar la vida": el sentido mensaje del técnico de Albardón tras quedar afuera de la Copa País

Nico Tivani, dueño de Portugal y con la carta dorada de su familia

Liga Universitaria: cambio de líder en la A, mientras que en la B y la C todo sigue igual

Los Pumas van por la revancha ante Australia en la 4° fecha del Championship: formaciones, hora y cómo ver

Rugby: Universitario busca un triunfo clave en Mendoza

Fútbol sanjuanino, artes marciales y mucho polideportivo: la cargada agenda deportiva del fin de semana

¡Primer oro sanjuanino en JADAR!

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¡horrible lesion!: el jugador de san martin que se fracturo dos dedos y podria perderse varios partidos
Video

¡Horrible lesión!: el jugador de San Martín que se fracturó dos dedos y podría perderse varios partidos

Por Giulia Lux

Las Más Leídas

Un empresario con fuerte presencia en San Juan ofreció pagar un millón de dólares para desvincularse de la causa Cuadernos
Causa nacional

Un empresario con fuerte presencia en San Juan ofreció pagar un millón de dólares para desvincularse de la causa Cuadernos

Tras la desaparición, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en Mendoza: qué dijeron sobre su estado de salud
Novedades

Tras la desaparición, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en Mendoza: qué dijeron sobre su estado de salud

Imagen ilustrativa
Asalto callejero

Una mujer fue golpeada y arrastrada por dos motochorros en una parada de colectivo en Santa Lucía

 Imagen ilustrativa
Delitos Especiales

Dieron a conocer el resultado de autopsia del taxista hallado muerto en Ullum

Un intento de robo con el uso de un cuchillo desencadenó una persecución, la aprehensión de una chica de 14 años y la detención de un hombre, en el Parque de Rawson.
Intento de robo

Amenaza con un cuchillo, corridas y saltos de portón, en medio de una persecución en el Parque de Rawson

Te Puede Interesar

La defensa del médico acusado por la muerte de Julieta Viñales sostuvo la inocencia con su perito de parte
Mala praxis

La defensa del médico acusado por la muerte de Julieta Viñales sostuvo la inocencia con su perito de parte

Por Redacción Tiempo de San Juan
La vida de Chuck, una película que plantea un modo particular de ver la vida. video
Tiempo para Ver

Las caras desconocidas de Flanagan y Stephen King, en una película al revés

El empresario de Rawson que tenía un arma de fuego sin autorización zafó de una condena
En Flagrancia

El empresario de Rawson que tenía un arma de fuego sin autorización zafó de una condena

De tres hijas a seis: las trillizas sanjuaninas que son idénticas y que llegaron al mundo sin tratamiento para revolucionar a la familia
Historias

De tres hijas a seis: las trillizas sanjuaninas que son idénticas y que llegaron al mundo sin tratamiento para revolucionar a la familia

El vino argentino retrocede en ventas y exportaciones.
Nuevos datos del INV

El vino pierde terreno y caen ventas internas y exportaciones: el papel de San Juan