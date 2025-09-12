Geraldine Camargo y Florencia Lépez: del Jockey sanjuanino al sueño del Mundial de rugby universitario en Sudáfrica

El rugby femenino de San Juan tiene nombre propio: Geraldine Camargo y Florencia Lépez , dos jugadoras del Jockey Club que vienen de vivir una experiencia inolvidable al ser convocadas a entrenamientos con Las Choiques , la selección argentina de rugby universitario.

Su historia fue contada en ALMATEUR , el ciclo audiovisual que muestra las pasiones deportivas sanjuaninas, donde ambas repasaron el camino que recorrieron para llegar a esta oportunidad y los sueños que las impulsan a seguir creciendo.

Ambas compartieron concentración en Córdoba junto a Antonella González, otra sanjuanina que también recibió la citación. “La experiencia fue hermosa, y más si íbamos acompañadas las tres… conocimos chicas, entrenamos, la pasamos re bien”, recordaron.

El camino no fue fácil. Para poder viajar, recurrieron a rifas, ventas de budines y pilusos, demostrando que el esfuerzo fuera de la cancha también es parte del juego. En lo deportivo, tanto Camargo como Lépez encontraron en el Jockey un espacio de crecimiento y contención: “Es un despejo, la verdad… venís cansada, estresada, te juntás con tus amigas del equipo y te divertís”, destacó una de ellas.

Hoy, la mirada está puesta en el gran objetivo: el Mundial Universitario de Rugby en Sudáfrica, programado para 2026. “Sí, recién el año próximo es el Mundial, y obviamente que la idea es poder llegar, representar y vivir esa experiencia internacional”, subrayaron.

Pero además de los sueños competitivos, ambas entienden que su rol es inspirar. Por eso, hacen un llamado a que más chicas se acerquen a practicar rugby, rompiendo mitos y miedos. “En San Juan no está muy desarrollado el rugby femenino… que nunca pierdan la oportunidad de probar si les interesa… acá se acepta a cualquiera, sepa o no jugar, y te vamos a enseñar hasta cómo caer”, resaltaron.

Cuando supimos que las tres íbamos, nos pusimos re felices… tuvimos que recaudar fondos y lo hicimos juntas. – Geraldine Camargo Cuando supimos que las tres íbamos, nos pusimos re felices… tuvimos que recaudar fondos y lo hicimos juntas. – Geraldine Camargo

Mi mamá decía que era un deporte de hombres, hasta que me trajo a entrenar… y cambió de opinión radicalmente. – Florencia Lépez Mi mamá decía que era un deporte de hombres, hasta que me trajo a entrenar… y cambió de opinión radicalmente. – Florencia Lépez

El apoyo del grupo en Jockey, las convocatorias nacionales y el sueño sudafricano son el motor de dos deportistas que representan lo que significa el rugby: compañerismo, esfuerzo y pasión compartida.

A continuación, mirá el video completo: