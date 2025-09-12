Geraldine Camargo y Florencia Lépez: del Jockey sanjuanino al sueño del Mundial de rugby universitario en Sudáfrica

El rugby femenino de San Juan tiene nombre propio: Geraldine Camargo y Florencia Lépez, dos jugadoras del Jockey Club que vienen de vivir una experiencia inolvidable al ser convocadas a entrenamientos con Las Choiques, la selección argentina de rugby universitario.
Su historia fue contada en ALMATEUR, el ciclo audiovisual que muestra las pasiones deportivas sanjuaninas, donde ambas repasaron el camino que recorrieron para llegar a esta oportunidad y los sueños que las impulsan a seguir creciendo.
Ambas compartieron concentración en Córdoba junto a Antonella González, otra sanjuanina que también recibió la citación. “La experiencia fue hermosa, y más si íbamos acompañadas las tres… conocimos chicas, entrenamos, la pasamos re bien”, recordaron.
El camino no fue fácil. Para poder viajar, recurrieron a rifas, ventas de budines y pilusos, demostrando que el esfuerzo fuera de la cancha también es parte del juego. En lo deportivo, tanto Camargo como Lépez encontraron en el Jockey un espacio de crecimiento y contención: “Es un despejo, la verdad… venís cansada, estresada, te juntás con tus amigas del equipo y te divertís”, destacó una de ellas.
Hoy, la mirada está puesta en el gran objetivo: el Mundial Universitario de Rugby en Sudáfrica, programado para 2026. “Sí, recién el año próximo es el Mundial, y obviamente que la idea es poder llegar, representar y vivir esa experiencia internacional”, subrayaron.
Pero además de los sueños competitivos, ambas entienden que su rol es inspirar. Por eso, hacen un llamado a que más chicas se acerquen a practicar rugby, rompiendo mitos y miedos. “En San Juan no está muy desarrollado el rugby femenino… que nunca pierdan la oportunidad de probar si les interesa… acá se acepta a cualquiera, sepa o no jugar, y te vamos a enseñar hasta cómo caer”, resaltaron.
Cuando supimos que las tres íbamos, nos pusimos re felices… tuvimos que recaudar fondos y lo hicimos juntas. – Geraldine Camargo
Mi mamá decía que era un deporte de hombres, hasta que me trajo a entrenar… y cambió de opinión radicalmente. – Florencia Lépez
El apoyo del grupo en Jockey, las convocatorias nacionales y el sueño sudafricano son el motor de dos deportistas que representan lo que significa el rugby: compañerismo, esfuerzo y pasión compartida.
A continuación, mirá el video completo:
