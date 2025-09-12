Nico Tivani, dueño de Portugal y con la carta dorada de su familia

Apenas pasaron unos días desde que Nicolás Tivani se consagró campeón en Portugal, y el orgullo sigue fresco, tanto en él como en su San Juan natal. El ciclista habló con Entretiempo , el streaming deportivo de Tiempo de San Juan , desde Europa, con la mente puesta en el descanso… y en el regreso a sus pagos.

Pero antes del festejo y de marcar terreno en la 34° edición del Gran Premio del Jornal de Noticias, hubo momentos difíciles. Tivani confesó que la previa de la temporada no fue fácil: atravesó un bajón anímico que lo dejó sin motivación. Sin embargo, encontró en sus cercanos la fuerza para levantar el ancla y seguir: recargar energías y volver a enfocarse.

"Todos me dicen que por qué mis vacaciones no me las tomo en otro lado, pero la verdad que mis vacaciones están en mi casa con mi mamá, tomar mate con ella, disfrutar con mis amigos y disfrutar un poco más de la vida", comentó el ciclista pocitano.

Con el título bajo el brazo y la emoción todavía a flor de piel, Nico ya piensa en San Juan: en los mates con los viejos, en las charlas con amigos y en los días de descanso bien merecido después de tanto esfuerzo: "Ahora toca disfrutar. Fue una temporada intensa y linda, pero también muy exigente", dijo.

Reviví la entrevista con Nicolás Tivani: