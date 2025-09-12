viernes 12 de septiembre 2025

Entretiempo

Nico Tivani, dueño de Portugal y con la carta dorada de su familia

A casi una semana de haber conquistado la 34° edición del Gran Premio del Jornal de Noticias, el ciclista sanjuanino charló con el streaming deportivo de Tiempo de San Juan: más relajado, de disfrute y en la antesala a las vacaciones en su querido San Juan.

Por Giulia Lux
Nicolás Tivani conquistó Portugal.&nbsp;

Nicolás Tivani conquistó Portugal. 

Apenas pasaron unos días desde que Nicolás Tivani se consagró campeón en Portugal, y el orgullo sigue fresco, tanto en él como en su San Juan natal. El ciclista habló con Entretiempo, el streaming deportivo de Tiempo de San Juan, desde Europa, con la mente puesta en el descanso… y en el regreso a sus pagos.

el sanjuanino nicolas tivani grito campeon en portugal
Un grande

El sanjuanino Nicolás Tivani gritó campeón en Portugal
La FIFA confirmó que Argentina es el país que más entradas pidió.
Ilusión

¡Muchaaachos!: la FIFA confirmó que Argentina es el país que más entradas pidió para el Mundial

Pero antes del festejo y de marcar terreno en la 34° edición del Gran Premio del Jornal de Noticias, hubo momentos difíciles. Tivani confesó que la previa de la temporada no fue fácil: atravesó un bajón anímico que lo dejó sin motivación. Sin embargo, encontró en sus cercanos la fuerza para levantar el ancla y seguir: recargar energías y volver a enfocarse.

"Todos me dicen que por qué mis vacaciones no me las tomo en otro lado, pero la verdad que mis vacaciones están en mi casa con mi mamá, tomar mate con ella, disfrutar con mis amigos y disfrutar un poco más de la vida", comentó el ciclista pocitano.

Tivani arrasó en la 34° edición del Gran Premio Jornal de Noticias: se quedó con la clasificación general y ganó cuatro etapas, mostrando un gran nivel y solidez durante todo el campeonato Tivani arrasó en la 34° edición del Gran Premio Jornal de Noticias: se quedó con la clasificación general y ganó cuatro etapas, mostrando un gran nivel y solidez durante todo el campeonato

Con el título bajo el brazo y la emoción todavía a flor de piel, Nico ya piensa en San Juan: en los mates con los viejos, en las charlas con amigos y en los días de descanso bien merecido después de tanto esfuerzo: "Ahora toca disfrutar. Fue una temporada intensa y linda, pero también muy exigente", dijo.

image

Reviví la entrevista con Nicolás Tivani:

Embed - DESDE PORTUGAL, NICO TIVANI: MANO A MANO IMPERDIBLE | ENTRE TIEMPO | EN VIVO | Tiempo de San Juan
DESDE PORTUGAL, NICO TIVANI: MANO A MANO IMPERDIBLE | ENTRE TIEMPO | EN VIVO

DESDE PORTUGAL, NICO TIVANI: MANO A MANO IMPERDIBLE | ENTRE TIEMPO | EN VIVO

Publicado por Tiempo de San Juan en Martes, 9 de septiembre de 2025
