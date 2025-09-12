Liga Universitaria: cambio de líder en la A, mientras que en la B y la C todo sigue igual

Los goles y las emociones volvieron a robarse el protagonismo en un nuevo fin de semana a puro fútbol en el Complejo Deportivo El Palomar. Afortunadamente, en esta fecha no hubo que aplazar partido alguno por culpa de las inclemencias del tiempo.

La gran novedad de la jornada en la A estuvo dada por el cambio en la parte alta. San Birrence no pudo pasar del empate a 2 con Always Horny y vio como Constructores (goleó 4-0 a De Primera) y Otro Equipo (se impuso 1-0 a Celtic) le arrebataron la punta de la clasificación.

No está de más resaltar que los flamantes líderes son los dos únicos conjuntos que se mantienen invictos en la categoría de la oro de la competencia universitaria.

En la B, Jagermeister hizo bien los deberes derrotando a 2-1 a Minaster y se mantuvo al frente de las posiciones. Antorcha y La Máquina, que saldaron con triunfos sus respectivos compromisos con Al Costado y F90 respectivamente, no le quitan los ojos de encima al líder.

Newcauce y Agrimensura, en tanto, continúan una semana más compartiendo la primera posición en la categoría de bronce. Central y De Zurda, respectivamente, fueron las víctimas de los punteros.

Este próximo finde se disputará una nueva fecha, disputándose la A en la jornada dominical, mientras que la B se jugará toda el sábado. La C alternará encuentros en ambos días.