viernes 12 de septiembre 2025

"Gracias por dejar la vida": el sentido mensaje del técnico de Albardón tras quedar afuera de la Copa País

La Liga Albardón-Angaco perdió 1-0 ante Alvear y se quedó afuera de la competencia federal. El plantel estuvo a la altura, la gente acompañó y Ricardo Molina, su entrenador, simplificó todo con un sentido mensaje en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras la eliminación de la Copa País.

La Liga de Alvear cortó con la ilusión de San Juan. Los mendocinos se impusieron 1-0 frente a la Liga de Albardón-Angaco y quedaron afuera de la siguente ronda de la Copa País. El plantel se despidió de la competencia con la frente en alto y aplaudido por la gente que se acercó a acomapañar al equipo en el Polideportivo de Albardón. EL mensaje del DT.

Ricardo Molina, el entrenador que estuvo al frente del equipo, se expresó a través de las redes sociales para agradecer la entrega del plantel en una liga tan competitiva y llena de buenos jugadores.

"Gracias Liga Albardon-Angaco por la confianza, gracias a los jugadores por dejar la piel, el corazón y la vida en cada partido", comenzó relatando Molina, quien fue una vieja gloria de Desamparados.

Asimismo, cerró: "Fui feliz...Hermosa experiencia . ¡¡Los quiero!!".

