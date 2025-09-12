"Gracias por dejar la vida": el sentido mensaje del técnico de Albardón tras quedar afuera de la Copa País

La Liga de Alvear cortó con la ilusión de San Juan. Los mendocinos se impusieron 1-0 frente a la Liga de Albardón-Angaco y quedaron afuera de la siguente ronda de la Copa País. El plantel se despidió de la competencia con la frente en alto y aplaudido por la gente que se acercó a acomapañar al equipo en el Polideportivo de Albardón. EL mensaje del DT.
Ricardo Molina, el entrenador que estuvo al frente del equipo, se expresó a través de las redes sociales para agradecer la entrega del plantel en una liga tan competitiva y llena de buenos jugadores.
"Gracias Liga Albardon-Angaco por la confianza, gracias a los jugadores por dejar la piel, el corazón y la vida en cada partido", comenzó relatando Molina, quien fue una vieja gloria de Desamparados.
Asimismo, cerró: "Fui feliz...Hermosa experiencia . ¡¡Los quiero!!".