"Gracias por dejar la vida": el sentido mensaje del técnico de Albardón tras quedar afuera de la Copa País

La Liga de Alvear cortó con la ilusión de San Juan. Los mendocinos se impusieron 1-0 frente a la Liga de Albardón-Angaco y quedaron afuera de la siguente ronda de la Copa País. El plantel se despidió de la competencia con la frente en alto y aplaudido por la gente que se acercó a acomapañar al equipo en el Polideportivo de Albardón. EL mensaje del DT.