viernes 12 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Gran noticia

¡Primer oro sanjuanino en JADAR!

Thomas Castañeda brilló en Rosario y se quedó con el primer puesto en triatlón, regalándole a San Juan la primera medalla dorada en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
tomi

El deporte sanjuanino vuelve a estar en lo más alto gracias a la enorme actuación de Thomas Castañeda, quien este viernes se consagró campeón en la disciplina de triatlón en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR), que se desarrollan en la ciudad de Rosario.

Lee además
¡horrible lesion!: el jugador de san martin que se fracturo dos dedos y podria perderse varios partidos
Video

¡Horrible lesión!: el jugador de San Martín que se fracturó dos dedos y podría perderse varios partidos
barcelona quiere a dos jugadores de la seleccion argentina: quienes son y que chances hay
Bomba

Barcelona quiere a dos jugadores de la Selección Argentina: quiénes son y qué chances hay

Castañeda cruzó la meta en el primer lugar, superando a sus rivales Martín Reynoso y Fabrizio Pavoni, que completaron el podio. Su desempeño dejó en claro el gran momento que atraviesa y, al mismo tiempo, le regaló a la provincia la primera medalla de oro en esta edición del certamen nacional.

“Es una alegría enorme, es el primer oro de la provincia. Quería llevarles este lindo momento a San Juan. Agradecer a mis papás, mi familia, entrenadores y amigos, que siempre ponen un granito de arena”, expresó emocionado el joven tras la competencia.

Temas
Seguí leyendo

Tras el empate en Córdoba, ¿cuándo vuelve a jugar San Martín?

Paula Pareto llega a San Juan para ser parte del 2° Congreso de Deporte Inclusivo

El uno por uno de los jugadores verdinegros

Todo listo para la temporada de ruta: el ciclismo sanjuanino se pone en marcha desde noviembre

Juan Carlos Noriega, el hombre que creció en la humildad, se transformó en leyenda del turf argentino y ahora escribe su nombre en la historia del Clásico Sarmiento

"Solicitadísimo", el caballo sanjuanino que ganó de punta a punta el Clásico Domingo Faustino Sarmiento

El "Picante" Pereyra del turf: el rematador que llegó desde La Rioja para vivir desde adentro el Gran Premio

Fassi le pidió perdón a Chiqui Tapia y Toviggino lo cruzó en Twitter: "Traidor y mentiroso"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¡horrible lesion!: el jugador de san martin que se fracturo dos dedos y podria perderse varios partidos
Video

¡Horrible lesión!: el jugador de San Martín que se fracturó dos dedos y podría perderse varios partidos

Por Giulia Lux

Las Más Leídas

El auto que encontraron del remisero.
Deceso

El hombre hallado sin vida en Ullum tenía una licencia de remis y afirman que llevaba varios días desaparecido

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria
Grave

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria

Encontraron al ingeniero sanjuanino que era intensamente buscado: dónde estaba
Importante

Encontraron al ingeniero sanjuanino que era intensamente buscado: dónde estaba

El relato del sanjuanino que descubrió al ingeniero desaparecido y la reacción que lo sorprendió
Impactante

El relato del sanjuanino que descubrió al ingeniero desaparecido y la reacción que lo sorprendió

En la Circunvalación, con los radares que están poniendo ¿harán multas?
Lo que todos quieren saber

En la Circunvalación, con los radares que están poniendo ¿harán multas?

Te Puede Interesar

El FestiJoven 2024.
Show

Día del Estudiante: cómo serán los festejos de la primavera en San Juan, sólo con artistas locales

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gabi, el niño de 8 años que recibió ayuda de los sanjuaninos, llegó a Buenos Aires y pudo someterse al complejo estudio.
Novedades

Gabi, el niño sanjuanino que necesitaba ayuda en su lucha por caminar, fue sometido al estudio en Buenos Aires

En la industria sanjuanina, el 45% de las firmas son de alimentos y bebidas, y dentro de ellas lidera la elaboración de vino.
Relevamiento Industrial Manufacturero

El ADN de la industria sanjuanina: da 7.800 empleos, el 45% es de alimentos y bebidas, ¿y quién vende más?

Modernización de la Difunta Correa a full: ahora toca construir un megaestacionamiento
Obra pública

Modernización de la Difunta Correa a full: ahora toca construir un megaestacionamiento

¡Primer oro sanjuanino en JADAR!
Gran noticia

¡Primer oro sanjuanino en JADAR!