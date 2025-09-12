¡Primer oro sanjuanino en JADAR!

El deporte sanjuanino vuelve a estar en lo más alto gracias a la enorme actuación de Thomas Castañeda, quien este viernes se consagró campeón en la disciplina de triatlón en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR), que se desarrollan en la ciudad de Rosario.

Castañeda cruzó la meta en el primer lugar, superando a sus rivales Martín Reynoso y Fabrizio Pavoni, que completaron el podio. Su desempeño dejó en claro el gran momento que atraviesa y, al mismo tiempo, le regaló a la provincia la primera medalla de oro en esta edición del certamen nacional.

“Es una alegría enorme, es el primer oro de la provincia. Quería llevarles este lindo momento a San Juan. Agradecer a mis papás, mi familia, entrenadores y amigos, que siempre ponen un granito de arena”, expresó emocionado el joven tras la competencia.

