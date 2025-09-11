Fassi le pidió perdón a Chiqui Tapia y Toviggino lo cruzó en Twitter: "Traidor y mentiroso"

El presidente de Talleres , Andrés Fassi, le pidió disculpas a Claudio Tapia , mandatario de la Asociación del Fútbol Argentino, a quien enfrentó públicamente en septiembre del año pasado tras un polémico arbitraje de Andrés Merlos en el duelo que Boca eliminó al conjunto cordobés de los octavos de final de la Copa Argentina. "Me equivoqué", dijo este jueves en una conferencia de prensa en la que también fue autocrítico por el presente de la institución que comanda, con el equipo seriamente comprometido con el descenso. Poco después, Pablo Toviggino, tesorero y mano derecha del Chiqui, le respondió con un durísimo posteo: "Traidor y mentiroso".

Historia El "Picante" Pereyra del turf: el rematador que llegó desde La Rioja para vivir desde adentro el Gran Premio

Hace un año, el empresario había sido muy crítico con Tapia: “Te entregué cuatro propuestas distintas para mejorar el fútbol argentino… Chiqui, no juguemos, no juegués con Talleres. El señor Beligoy (N. de la R.: Federico, director nacional de arbitraje) hace expresamente el mandato de lo que vos y tu segmento de gente hace que genere”.

Tras esas declaraciones y luego de una denuncia penal que recibió de Merlos, quien aseguró que el dirigente se le metió al vestuario con custodios que mostraron armas de fuego y Fassi negó eso y reveló que el juez le dio una piña, el Tribunal de Disciplina de la AFA lo suspendió por dos años.

Ahora, la mirada del presidente sobre la conducción de la casa madre del fútbol argentino cambió rotundamente porque reconoció: “Ni el momento ni la forma en la que me expresé fueron las adecuadas. Me equivoqué. Expreso públicamente una disculpa al presidente de AFA, Claudio Tapia”. Y agregó: “Chiqui, me pongo a entera disposición para hacer cosas por el fútbol argentino, antes de fin de año te estaremos invitando a la segunda etapa de nuestra Ciudad Deportiva”.

El dirigente negó que este giro esté vinculado con la actualidad futbolística de la T, que está 28° en la tabla anual y hoy debería jugar un desempate con Aldosivi para ver cuál desciende a la Primera Nacional: “El descenso no era una posibilidad cuando me junté con Tapia”. Según agregó, en ese encuentro le reconoció que “había sido perjudicial para todos” y asumió su responsabilidad.

Poo después de su rueda de prensa, Pablo Toviggino, tesorero y mano derecha del Chiqui, le respondió con un durísimo posteo en redes sociales. "¡Qué CARA de PIEDRA que SOS! Seguramente el Presidente Tapia (el Comandante) aceptará tus disculpas, porque es un caballero. Pero, sos tan TRAIDOR y MENTIROSO, que te olvidaste de pedir disculpas por las denuncias que nos hiciste en complicidad con Mariano Cuneo Líbarona, Juliana Santillán y Daniel Scioli, utilizando y haciendo abuso del aparato del Estado Nacional", lanzó.

"Todos en banda y en despoblado, motorizaron distintas medidas judiciales y mediáticas, en una clara maniobra de golpe institucional, contra las elecciones democráticas de la Honorable Asamblea de AFA. Pero como además sos cobarde, también denunciaste al hijo del comandante. ¡Con la familia, no! En fin...", disparó Toviggino.

Las disculpas de Pablo Toviggino: