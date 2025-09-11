Arrancó la venta de entradas para el Mundial 2026: cuánto salen y cómo conseguirlas

A nueve meses del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá , este miércoles 10 de septiembre comenzó la primera fase de venta de entradas , con una preventa exclusiva para usuarios con tarjeta Visa .

La venta de boletos estará organizada en varias etapas, con diferentes paquetes y precios según la categoría y el tipo de ticket . Para poder participar, los interesados deben registrarse y crear un usuario en FIFA ID antes de la preventa.

image Mundial 2026

Según la FIFA, los precios de las entradas para la fase de grupos comenzarán desde 60 dólares, mientras que los boletos para la final de la Copa del Mundo podrán alcanzar hasta 6.730 dólares.

En esta primera fase, que se extenderá hasta el viernes 19 de septiembre, se asignará una fecha y hora específica para comprar los boletos a partir de octubre. La FIFA aclara que ser seleccionado en el sorteo no garantiza la disponibilidad de boletos en el horario asignado. Una vez iniciada la venta, se podrán adquirir boletos para partidos individuales, por sede o por equipo. Más adelante, también se habilitará una plataforma oficial de reventa de entradas.

Fases posteriores de venta de entradas para el Mundial 2026

Sorteo anticipado para el público general (27 al 31 de octubre): Se realizará un registro previo seguido de un proceso de selección aleatoria . Los ganadores recibirán horarios específicos para comprar boletos entre mediados de noviembre y principios de diciembre, sujetos a disponibilidad.

Sorteo por selección aleatoria: Tras conocer la mayoría de los enfrentamientos de la fase de grupos , los hinchas podrán solicitar boletos para partidos específicos .

Venta de entradas por orden de llegada: En la etapa más cercana al torneo, se habilitará la venta de los boletos restantes, asegurando que los fans que no participaron de las fases anteriores aún tengan oportunidad de asistir.

Tip para no perderte ningún partido del Mundial 2026

Para no perderte ningún partido del Mundial 2026, es clave registrarse en FIFA ID y estar atento a cada fase de venta, especialmente si quieres boletos para los encuentros más esperados.