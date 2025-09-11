jueves 11 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuenta regresiva

Arrancó la venta de entradas para el Mundial 2026: cuánto salen y cómo conseguirlas

Conoce cómo registrarte en FIFA ID, los precios de las entradas para fase de grupos y final, y todas las fases de venta del Mundial 2026.

Por María Morá
Cómo conseguir entradas para el Mundial 2026

Cómo conseguir entradas para el Mundial 2026

A nueve meses del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, este miércoles 10 de septiembre comenzó la primera fase de venta de entradas, con una preventa exclusiva para usuarios con tarjeta Visa.

Lee además
Ricardo Arjona anunció su regresa a Argentina 
Atención fanáticos

¡Ricardo Arjona vuelve a la Argentina en 2026! Cuánto costarán las entradas y desde cuándo se pueden adquirir
hockey sobre cesped para los mas chicos en el parque de rivadavia
Polideportivo

Hockey sobre césped para los más chicos en el Parque de Rivadavia
image
Mundial 2026

Mundial 2026

Según la FIFA, los precios de las entradas para la fase de grupos comenzarán desde 60 dólares, mientras que los boletos para la final de la Copa del Mundo podrán alcanzar hasta 6.730 dólares.

En esta primera fase, que se extenderá hasta el viernes 19 de septiembre, se asignará una fecha y hora específica para comprar los boletos a partir de octubre. La FIFA aclara que ser seleccionado en el sorteo no garantiza la disponibilidad de boletos en el horario asignado. Una vez iniciada la venta, se podrán adquirir boletos para partidos individuales, por sede o por equipo. Más adelante, también se habilitará una plataforma oficial de reventa de entradas.

Fases posteriores de venta de entradas para el Mundial 2026

  • Sorteo anticipado para el público general (27 al 31 de octubre): Se realizará un registro previo seguido de un proceso de selección aleatoria. Los ganadores recibirán horarios específicos para comprar boletos entre mediados de noviembre y principios de diciembre, sujetos a disponibilidad.

  • Sorteo por selección aleatoria: Tras conocer la mayoría de los enfrentamientos de la fase de grupos, los hinchas podrán solicitar boletos para partidos específicos.

  • Venta de entradas por orden de llegada: En la etapa más cercana al torneo, se habilitará la venta de los boletos restantes, asegurando que los fans que no participaron de las fases anteriores aún tengan oportunidad de asistir.

Tip para no perderte ningún partido del Mundial 2026

Para no perderte ningún partido del Mundial 2026, es clave registrarse en FIFA ID y estar atento a cada fase de venta, especialmente si quieres boletos para los encuentros más esperados.

Temas
Seguí leyendo

San Martín y una "final" más, ahora en Córdoba: estos son los convocados para el choque con Belgrano

¿Rivales?: el posteo de San Martín por los 106 años de Sportivo Desamparados

El Papu Gómez rompió el silencio y habló de Scaloni y la Selección: qué dijo

Picantes declaraciones del periodista Martín Liberman contra Leandro Paredes y Rodrigo De Paul: "Cancherito"

"El fútbol también se juega fuera de la Circunvalación": la reflexión del presidente de la Liga Albardón-Angaco

Otamendi rompió el silencio: el día que le dirá adiós a la Selección Argentina y ¿se pone la pilcha de River?

Se apagó la ilusión: Albardón-Angaco cayó en la final y se despidió de la Copa País

San Martín no pudo con Vélez y cayó por 4-2

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¿rivales?: el posteo de san martin por los 106 anos de sportivo desamparados
Redes sociales

¿Rivales?: el posteo de San Martín por los 106 años de Sportivo Desamparados

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es Raquel, la profesora de matemática que buscaba la alumna que disparó en una escuela de Mendoza
Terrible

Quién es "Raquel", la profesora de matemática que buscaba la alumna que disparó en una escuela de Mendoza

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña víctima de bullying
Caos en La Paz

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña "víctima de bullying"

Dieron a conocer cuál es el negocio que arribará a un local con pasado pizzero en el microcentro de San Juan
Comercio

Dieron a conocer cuál es el negocio que arribará a un local con pasado pizzero en el microcentro de San Juan

Sigue sin aparecer el ingeniero que desapareció hace dos días: lo han visto por el Centro Valenciano
Búsqueda

Sigue sin aparecer el ingeniero que desapareció hace dos días: lo han visto por el Centro Valenciano

Así funcionarán los servicios en Capital por el feriado del Día del Maestro
Oficial

Así funcionarán los servicios en Capital por el feriado del Día del Maestro

Te Puede Interesar

El ingeniero perdido estaría en Mendoza: pasó por el Control de San Carlos
Lo último

El ingeniero perdido estaría en Mendoza: pasó por el Control de San Carlos

Por Pablo Mendoza
Orrego lamentó el veto de Milei al presupuesto universitario y dejó una advertencia por el llamado al diálogo
Postura firme

Orrego lamentó el veto de Milei al presupuesto universitario y dejó una advertencia por el llamado al diálogo

La UNSJ viene marchando en San Juan en el marco del reclamo nacional por el escaso presupuesto y el pedido de mejoras salariales.
Reacciones

Tras el veto de Javier Milei al financiamiento universitario, cómo están las cuentas de la UNSJ

Allanaron un reconocido restobar de Rawson tras una denuncia y en el interior encontraron droga y un arma
Investigación

Allanaron un reconocido restobar de Rawson tras una denuncia y en el interior encontraron droga y un arma

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, se refirió al caso de la alumna que se atrincheró armada en una escuela de Mendoza.
Tras lo ocurrido en Mendoza

La ministra Fuentes, sobre el caso de la alumna armada: "Nunca estamos preparados para estas cosas, pero trabajamos en prevención"