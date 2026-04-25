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Primera Nacional

San Martín recibe a Quilmes con aire nuevo y el sello de Schiapparelli

El Verdinegro recibe este sábado al Cervecero en el Hilario Sánchez, con el impulso del triunfo ante Midland y la ilusión renovada en casa. Será la segunda función del “Gringo” como DT y su regreso a Concepción desde el banco como entrenador interino.

Por Carla Acosta
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San Martín vuelve a escena en Concepción con una parada que puede marcar su rumbo inmediato en la Primera Nacional. Este sábado, desde las 17.30 y por la fecha 11 de la Zona B, el equipo sanjuanino enfrentará a Quilmes en el Hilario Sánchez, en un duelo que encuentra al Verdinegro en plena reconstrucción tras días movidos.

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El triunfo 1-0 ante Midland significó mucho más que tres puntos. Fue un alivio en medio de la tormenta que había generado la salida de Ariel Martos y también el primer paso de un nuevo ciclo bajo la conducción de Alejandro Schiapparelli. Con poco tiempo de trabajo, el DT interino logró ordenar al equipo, devolverle solidez y, sobre todo, recuperar la confianza de un plantel que venía golpeado.

Para este compromiso, la idea del “Gringo” sería sostener la base que respondió en la fecha anterior. Con Sebastián Díaz Robles firme en el arco y una estructura más clásica con cuatro defensores, cuatro volantes y dos delanteros, San Martín apostará a repetir la fórmula que le dio resultado fuera de casa. La solidez defensiva y la eficacia en ataque serán nuevamente las claves.

Pero el desafío no será menor. Quilmes llega en zona de Reducido y se presenta como una medida exigente para este Verdinegro que busca reacomodarse en la tabla. Además, el equipo sanjuanino arrastra una deuda pendiente jugando como local: apenas ganó una vez en lo que va del torneo y necesita hacerse fuerte ante su gente para consolidar la levantada.

En ese contexto, el partido también tendrá un condimento especial desde lo emocional. Schiapparelli volverá a pisar el Hilario Sánchez, pero esta vez como entrenador, en un rol que ya supo asumir en momentos delicados del club. Su historia con la institución y su identificación con los colores lo convierten en una figura cercana para los hinchas, que ven en él una posible solución a largo plazo.

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