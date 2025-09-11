Llega a San Juan la 21° edición del RXP de motociclismo

El Race Experiencie Pilots regresa al trazado internacional sanjuanino, con la participación de pilotos profesionales y amateurs de Argentina, Brasil, Chile y Bolivia, entre otras nacionalidades.

Luego del paso hace dos fines de semana del motociclismo chileno y la Latin American Talent Cup, ahora es el turno de la 21° edición de este evento, que reúne a los fanáticos de las motos y les permite participar para mejorar nuevas técnicas de manejo, bajo estrictas normas de seguridad y con ayuda de pilotos profesionales de la disciplina deportiva.

El RXP es un evento con una preparación de entre 3 y 4 meses, con días intensos en cuanto a planificación, y que servirá como antesala para otra gran cita: del 3 al 5 de octubre en el Autódromo De Buenos Aires Óscar y Juan Gálvez.

Es un evento donde cualquier moto con más de 200cc puede estar dentro de las siete categorías, y desafiar los participantes el reloj, teniendo la prueba el mayor profesionalismo posible. Las categorías participantes serán: hasta 500cc, iniciados/amateurs, intermedios, avanzados, evo/pro.

Este año además suma una gran novedad: un Car Meet exclusivo. Autos y motos únicos, con motores y líneas de diseño que no se ven en la calle, algunos que casi ni en televisión se pueden ver, llegarán desde Chile y Argentina para que el público pueda disfrutarlos de cerca. Una verdadera exposición de máquinas de otro nivel.