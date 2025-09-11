jueves 11 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atención fierreros

Llega a San Juan la 21° edición del RXP de motociclismo

El Circuito San Juan Villicum será sede del Race Experience Pilots del 12 al 14 de septiembre, un evento que reunirá a pilotos profesionales y amateurs de Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y otros países, en una experiencia única sobre el trazado internacional sanjuanino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Race Experiencie Pilots regresa al trazado internacional sanjuanino, con la participación de pilotos profesionales y amateurs de Argentina, Brasil, Chile y Bolivia, entre otras nacionalidades.

Lee además
luego de la leve baja registrada este miercoles, sube el dolar en san juan
Mercado cambiario

Luego de la leve baja registrada este miércoles, sube el dólar en San Juan
¿que pasa con los creditos hipotecarios? las nuevas medidas de los bancos y su impacto en san juan
Mercado inmobiliario

¿Qué pasa con los créditos hipotecarios? Las nuevas medidas de los bancos y su impacto en San Juan

Luego del paso hace dos fines de semana del motociclismo chileno y la Latin American Talent Cup, ahora es el turno de la 21° edición de este evento, que reúne a los fanáticos de las motos y les permite participar para mejorar nuevas técnicas de manejo, bajo estrictas normas de seguridad y con ayuda de pilotos profesionales de la disciplina deportiva.

El RXP es un evento con una preparación de entre 3 y 4 meses, con días intensos en cuanto a planificación, y que servirá como antesala para otra gran cita: del 3 al 5 de octubre en el Autódromo De Buenos Aires Óscar y Juan Gálvez.

Es un evento donde cualquier moto con más de 200cc puede estar dentro de las siete categorías, y desafiar los participantes el reloj, teniendo la prueba el mayor profesionalismo posible. Las categorías participantes serán: hasta 500cc, iniciados/amateurs, intermedios, avanzados, evo/pro.

Este año además suma una gran novedad: un Car Meet exclusivo. Autos y motos únicos, con motores y líneas de diseño que no se ven en la calle, algunos que casi ni en televisión se pueden ver, llegarán desde Chile y Argentina para que el público pueda disfrutarlos de cerca. Una verdadera exposición de máquinas de otro nivel.

Temas
Seguí leyendo

Con el tradicional acto en su casa, San Juan homenajeó a Sarmiento en el 137° aniversario de su fallecimiento

Se viene la final que definirá cuál es la pizza que representará San Juan: cuándo y dónde

Las mineras que operan en San Juan y están entre las 50 más poderosas del mundo

Este jueves también es el Día Provincial del Árbol en San Juan: el motivo y cómo se reforesta la provincia

Llega a San Juan el cantautor mendocino Pelo Merelo con su espectáculo poético musical "Canción y Canto"

Música, teatro y danza: el finde llega cargado de actividades en San Juan

El día que Boca Juniors le regaló una escuela a San Juan

Para el ChatGPT, cuáles son los 5 lugares más lindos de San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¿rivales?: el posteo de san martin por los 106 anos de sportivo desamparados
Redes sociales

¿Rivales?: el posteo de San Martín por los 106 años de Sportivo Desamparados

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Allanaron un reconocido restobar de Rawson tras una denuncia y en el interior encontraron droga y un arma
Investigación

Allanaron un reconocido restobar de Rawson tras una denuncia y en el interior encontraron droga y un arma

Quién es Raquel, la profesora de matemática que buscaba la alumna que disparó en una escuela de Mendoza
Terrible

Quién es "Raquel", la profesora de matemática que buscaba la alumna que disparó en una escuela de Mendoza

Dieron a conocer cuál es el negocio que arribará a un local con pasado pizzero en el microcentro de San Juan
Comercio

Dieron a conocer cuál es el negocio que arribará a un local con pasado pizzero en el microcentro de San Juan

Sigue sin aparecer el ingeniero que desapareció hace dos días: lo han visto por el Centro Valenciano
Búsqueda

Sigue sin aparecer el ingeniero que desapareció hace dos días: lo han visto por el Centro Valenciano

Encontraron al ingeniero sanjuanino que era intensamente buscado: dónde estaba
Importante

Encontraron al ingeniero sanjuanino que era intensamente buscado: dónde estaba

Te Puede Interesar

En la Circunvalación, con los radares que están poniendo ¿harán multas?
Lo que todos quieren saber

En la Circunvalación, con los radares que están poniendo ¿harán multas?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Encontraron al ingeniero sanjuanino que era intensamente buscado: dónde estaba
Importante

Encontraron al ingeniero sanjuanino que era intensamente buscado: dónde estaba

Las perlitas de los 100 años de Radio Sarmiento: las reposeras de los zondinos, la costumbre de Huguito y las banderas argentinas
De festejo

Las perlitas de los 100 años de Radio Sarmiento: las reposeras de los zondinos, la costumbre de "Huguito" y las banderas argentinas

El Picante Pereyra del turf.
Historia

El "Picante" Pereyra del turf: el rematador que llegó desde La Rioja para vivir desde adentro el Gran Premio

El auto que encontraron del remisero.
Deceso

El hombre encontrado sin vida en Ullum tenía una licencia de remis y afirman que llevaba varios días desaparecido