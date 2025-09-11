jueves 11 de septiembre 2025

La carrera más importante del año

"Solicitadísimo", el caballo sanjuanino que ganó de punta a punta el Clásico Domingo Faustino Sarmiento

El ejemplar del stud El Resongón se quedó con la 72ª edición del gran clásico en el Jockey Club. “La Nona” volvió a decir presente en el podio, como lo hizo el año pasado con Pay The Man.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fotos:La gran cita del turf sanjuanino tuvo dueño en la tarde de este jueves, cuando “Solicitadísimo” se llevó todos los aplausos al imponerse de punta a punta en el Clásico Domingo Faustino Sarmiento, la carrera más esperada de la temporada. Un espectacular marco de público se hizo presente en el hipódromo del Jockey Club de San Juan para ser testigo de una carrera de infarto.

El zaino del stud El Resongón, comandado por el jockey Juan Carlos Noriega, se consagró en los 2.200 metros con una actuación impecable que lo dejó como nuevo protagonista del turf cuyano.

"Es el clásico más importante que tiene San Juan y lo disfruto muchísimo. Es un gran placer estar en esta carrera, con gente tan hermosa. El caballo anduvo muy bien, por suerte", comentó el flamante ganador.

En la definición, detrás del ganador se ubicó “Endo Verde”, también del mismo stud, mientras que el tercer escalón fue para “Señor Importante”, del reconocido stud La Nona, que volvió a tener presencia en el podio tal como sucedió en 2024 cuando Pay The Man se llevó toda la gloria.

La jornada, que congregó a miles de fanáticos, incluyó 15 competencias con más de 70 caballos de distintos puntos de la provincia. Además, la fiesta se completó con feria, espectáculos y gastronomía, convirtiendo al hipódromo en un verdadero punto de encuentro para familias, apostadores y amantes de la tradición.

Fotos: Leandro Porcel

