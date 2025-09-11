jueves 11 de septiembre 2025

El uno por uno de los jugadores verdinegros

San Martín visitó el Estadio Julio César Villagra para medirse ante Belgrano, en el arranque de la fecha 8 del Torneo Clausura. El puntaje de los jugadores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Borgogno (5): no tuvo mucho trabajo en el arco de Alberdi. Seguro para las pelotas peligrosas y rápido para salir de contra.

Cáseres (7): firmeza arriba y seguro con los pies. Una muralla atrás y bien complementado con Recalde, el otro central.

Diarte (4): no tuvo muchas apariciones, pero cuando le tocó correr y buscar la diagonal, picó al espacio. Cerca de la marca y afianzado por el lateral izquierdo.

Portillo (5): otro de los puntos altos de la defensa. No dejó lejos a su atacante, se mandó al ataque y presionó para que su rival no reciba cómodo.

Salle (7): no fue protagonista como en otros partidos, pero sí se destacó con creaciones y llegar con peligro a la zona del Pirata.

Watson (6): un eslabón de la mitad de la cancha. Aguerrido, metedor y gran distribuidor de pelotas. No jugó con espacios, pero se las ingenió.

D. González (7): punto alto del equipo. Su juego le aporta experiencia y eso le suma a este nuevo San Martín. Anticipó en una clara de cabeza y fue el jugador más efectivo del partido.

S. González (6): empezó de menor a mayor. Creció con el correr de los minutos y se fue soltando hasta que pudo poner la pelota al piso para jugar. Tiró chiches y tuvo el gol de cabeza, que se estrelló contra el palo del arquero.

Iacobellis (5): aportó velocidad, ritmo y se jugó mano a mano con los que tenía en frente. Tuvo algunas chances, pero faltó efectividad.

Maestro Puch (5): peleador arriba, pero muy solo. Le sigue faltando un compañero de descargas.

