El uno por uno de los jugadores verdinegros

Borgogno (5): no tuvo mucho trabajo en el arco de Alberdi. Seguro para las pelotas peligrosas y rápido para salir de contra.

Torneo Proyección La Reserva de San Martín le ganó al Tiburón y se prende en el lote de los punteros

Liga Profesional La suerte del Alberdi: San Martín empató con Belgrano y sumó un punto de oro

Cáseres (7): firmeza arriba y seguro con los pies. Una muralla atrás y bien complementado con Recalde, el otro central.

Diarte (4): no tuvo muchas apariciones, pero cuando le tocó correr y buscar la diagonal, picó al espacio. Cerca de la marca y afianzado por el lateral izquierdo.

Portillo (5): otro de los puntos altos de la defensa. No dejó lejos a su atacante, se mandó al ataque y presionó para que su rival no reciba cómodo.

Salle (7): no fue protagonista como en otros partidos, pero sí se destacó con creaciones y llegar con peligro a la zona del Pirata.

Watson (6): un eslabón de la mitad de la cancha. Aguerrido, metedor y gran distribuidor de pelotas. No jugó con espacios, pero se las ingenió.

D. González (7): punto alto del equipo. Su juego le aporta experiencia y eso le suma a este nuevo San Martín. Anticipó en una clara de cabeza y fue el jugador más efectivo del partido.

S. González (6): empezó de menor a mayor. Creció con el correr de los minutos y se fue soltando hasta que pudo poner la pelota al piso para jugar. Tiró chiches y tuvo el gol de cabeza, que se estrelló contra el palo del arquero.

Iacobellis (5): aportó velocidad, ritmo y se jugó mano a mano con los que tenía en frente. Tuvo algunas chances, pero faltó efectividad.

Maestro Puch (5): peleador arriba, pero muy solo. Le sigue faltando un compañero de descargas.