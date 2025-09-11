jueves 11 de septiembre 2025

Regreso feliz

Russo dejó atrás la internación y se sumó al entrenamiento de Boca

El DT de Boca volvió al predio, luego de estar internado la semana pasada por una infección urinaria y de hacer reposo en su hogar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Russo regresó a Boca.

Miguel Ángel Russo se reintegró a los entrenamientos en Boca. El entrenador de 69 años volvió a ponerse activamente a cargo de las prácticas del plantel luego de 10 días complicados, en los que estuvo internado por una infección urinaria y luego pasó varios días en recuperación en su propio hogar.

Fueron días de zozobra para el histórico DT y para el universo xeneize. Visiblmente agotado físicamente, sentado durante los últimos partidos de su equipo, Miguel se sometió a estudios a comienzos de la semana pasada y, tras corroborarse su afección, pasó cuatro días internado en la Clínica Fleni.

Su alta médica fue exclusivamente para que regresara a su casa, y no para que se reintegrara al trabajo. El cuerpo médico de Boca se mantuvo al tanto de cada una de las novedades y hasta le brindó una rutina kinesiológica para ayudarlo en su recuperación física. Pasó un buen fin de semana y, a pesar de su ansiedad por volver, le dieron algunos días más de descanso para no correr ningún tipo de riesgos.

Esta tarde, en el ya habitual entrenamiento en la Bombonera previo al partido del fin de semana, finalmente se dio su regreso. Tras delegar en Claudio Úbeda y el resto del cuerpo técnico la preparación para la octava fecha del Torneo Clausura, en la que se medirá ante Rosario Central en Arroyito, Miguel Ángel Russo volvió a las prácticas de Boca.

