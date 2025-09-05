viernes 5 de septiembre 2025

Estado de salud

Alivio en Boca: Miguel Ángel Russo recibió el alta médica

El director técnico del "Xeneize" dejó la cliníca, informaron durante la tarde de este viernes. Estaba internado por una infección.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
El entrenador, de 69 años, había sido internado el martes para un control más estricto del tratamiento y la administración de antibióticos, debido a que los cultivos detectaron una bacteria resistente. Durante su estadía, permaneció hidratado mediante suero y bajo supervisión médica constante, mientras su cuadro general aún no permitía un seguimiento ambulatorio.

El miércoles, Russo recibió la visita de su hijo Ignacio, delantero de Tigre, y según su círculo íntimo, se mostró de buen ánimo y con ganas de volver a entrenar al plantel. Sin embargo, las prácticas continuaron bajo la conducción de Claudio Úbeda y el resto del cuerpo técnico, quienes se encargaron de dirigir los entrenamientos mientras el DT estaba internado.

Durante los últimos partidos, Russo había mostrado signos de desgaste físico y falta de energía, permaneciendo sentado sin poder dar indicaciones desde el banco. Con el alta, se espera que recupere fuerzas y pueda reincorporarse a la dirección del equipo en los próximos días.

