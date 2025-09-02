Miguel Ángel Russo quedó internado tras el diagnóstico de infección urinaria

Si bien se mantiene activo y al frente de la dirección técnica de Boca, la salud de Miguel Ángel Russo sigue siendo un tema delicado en el Xeneize. Así, ante un evidente cansancio reciente, desde el club consensuaron con el entrenador, quien decidió someterse a nuevos estudios médicos que revelaron una infección urinaria.

Según trascendió, el entrenador ya se había sometido a estudios la semana pasada y se había descartado el problema. Sin embargo, a Russo se lo notó visiblemente cansado, por lo que se decidió repetir los análisis, en el Instituto Fleni, del barrio porteño de Belgrano. Allí, los estudios detectaron el problema.

Si bien se encuentra bien y tenía ganas de irse, el director técnico de Boca pasará la noche internado en una sala común por decisión de los médicos y le pasarán antibióticos vía suero para acelerar el proceso para terminar con la infección. La idea es, en principio, que esté 24 horas más en la clínica antes de recibir el alta.

De esta manera, Russo no estará mañana al frente de la práctica que el Xeneize desarrollará desde las 15 y quien estará a cargo del plantel es su ayudante, Claudio Ubeda.

Hace pocos días, después del triunfo de Boca ante Aldosivi en Mar del Plata, fue Hugo Gottardi, exayudante de Russo, quien advirtió sobre el evidente cansancio del DT: "Lo veo muy cansado. Ayer lo miraba sentado y viste... Llevar a Boca en la espalda es como arrastrar un camión. Es duro. Él viene de una enfermedad y está bien... Para mí, está bien, pero lo veo demacrado. Miguel está luchando en muchos frentes". Gottardi también supo pedirle públicamente a Russo que "se deje de joder y disfrute de sus nietos".

Lo cierto es que, más allá de la preocupación normal que puedan tener sus amistades y familiares, el entrenador se encuentra bien y solamente es tratado por una infección urinaria, a la espera de ser liberado en las primeras horas del miércoles poder regresar al trabajo.