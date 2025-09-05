viernes 5 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ambiente

Las características de la caza en San Juan: cuál es la especie más elegida y un problema que crece

Desde la Dirección de Conservación ofrecieron detalles sobre la tarea que sigue avanzando en todos los departamentos de la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las características de la caza en San Juan, con las aves como la especie más afectada.

Las características de la caza en San Juan, con las aves como la especie más afectada.

La caza en San Juan continúa generando preocupación entre las autoridades ambientales. Aunque la legislación es clara y prohíbe la caza furtiva y la comercialización de fauna silvestre, el problema persiste y se agrava con el paso del tiempo, especialmente por el tráfico interprovincial. Aves autóctonas como el benteveo, los jilgueros y las yucas se han convertido en las principales víctimas de esta práctica ilegal, que pone en jaque a la biodiversidad local.

Lee además
En el marco del programa Bajá un cambio, Ambiente ya activó la app para anunciar casos de atropellamiento de animales de la fauna silvestre local para que sean rescatados.
Ambiente

La app para avisar sobre atropellamientos de fauna silvestre sanjuanina, ya está disponible: el paso a paso para usarla
nueva amenaza de bomba en una escuela de san juan
Una más

Nueva amenaza de bomba en una escuela de San Juan

“Nosotros nos amparamos bajo la ley que prohíbe totalmente la caza furtiva, la comercialización o la tenencia de fauna silvestre”, explicó Ezequiel Salomón, director de Conservación de la Secretaría de Ambiente de San Juan, en diálogo con Canal 13 San Juan. “Ya sea la caza furtiva; la caza deportiva, que se suele hacer con armas de fuego, como sucede con los guanacos, o la captura a través de tramperos para el mascotismo, está terminantemente prohibida por ley”.

Aves: las más buscadas y perseguidas

Las aves son, sin dudas, las especies más cazadas en la provincia y en toda la región. El interés radica en su canto. San Juan, como otras provincias del centro y noroeste argentino, enfrenta una creciente demanda ilegal de aves canoras, que son vendidas como mascotas o utilizadas en competencias clandestinas.

“Principalmente el benteveo es una de las aves más buscadas y comercializadas ilegalmente. También los jilgueros y las yucas. Todas ellas tienen un valor particular en el mercado ilegal por sus características sonoras”, detalló Salomón.

El problema se agrava aún más con el tráfico interprovincial de fauna. A San Juan llegan especies que han sido capturadas en otras provincias y trasladadas de forma ilegal por cientos de kilómetros.

El tráfico interprovincial, una amenaza en expansión

El comercio ilegal de fauna silvestre no se limita a lo que ocurre dentro de los límites sanjuaninos. Cada vez más, los operativos detectan especies que provienen de otras zonas del país. Es el caso de los cardenales que llegan desde San Luis, o los loros habladores, originarios de la región chaqueña y de Formosa, que son traídos hasta la provincia para su venta clandestina.

image

“Vienen cargamentos de animales que han sido extraídos de su hábitat natural”, advirtió el funcionario. Esto no solo pone en riesgo la vida de las especies en cuestión, sino que también amenaza el equilibrio de los ecosistemas y facilita la propagación de enfermedades entre animales silvestres y domésticos.

Estrategias de conservación

Ante este panorama, desde la Secretaría de Ambiente se impulsan diversas estrategias de protección. Una de las más relevantes es el Sistema Provincial de Áreas Protegidas, que busca conservar ecosistemas completos y ofrecer resguardo a las especies que habitan en ellos. “Es una estrategia que desde hace tiempo se implementa en San Juan para proteger especies que muchas veces están en peligro por el accionar del ser humano”, explicó Salomón.

Estas áreas funcionan como refugios naturales para la fauna silvestre y permiten un monitoreo más efectivo por parte de las autoridades ambientales y de conservación.

Al mismo tiempo, desde la Secretaría de Ambiente recordaron que la caza furtiva representa una seria amenaza para la biodiversidad de San Juan. Por eso, convocan a la comunidad a ser parte activa en la protección de la flora y la fauna de la provincia. Quienes detecten actividades sospechosas relacionadas con la caza o el comercio ilegal de fauna silvestre pueden realizar denuncias de manera anónima al 264-4305057, número habilitado por la Dirección de Conservación.

Temas
Seguí leyendo

San Juan bajo la lluvia: los departamentos más 'mojados' y un regalo del cielo para algunos

En San Juan, dos figuras de la Justicia argentina se mostraron en contra de bajar la edad de imputabilidad: "Ya la tuvimos y fue un desastre"

En San Juan, Scioli anunció créditos para viajar y confirmó los Juegos Evita 2026 en la provincia

Los mimos llenarán San Juan de arte y simpatía

Desde "Señor importante" a "Asiatic King": la carrera más esperada en San Juan tendrá un duelo de lujo cien por cien local

El Gobierno nacional declaró la emergencia agropecuaria en 16 departamentos de San Juan

Paso a paso, cómo armar un jardín de plantas nativas en San Juan y cuáles elegir

Las frases de uno de los popes mineros de San Juan, sobre su millonaria apuesta en un lugar donde nadie se animaba

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La búsqueda de una sanjuanina de 61 años: quiere hallar a los hijos que le arrebaton luego de dar a luz.
Historia

La angustiante búsqueda de una sanjuanina a la que le arrancaron de los brazos dos hijos recién nacidos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal
Albardón

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente
Oficial

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40
Siniestro vial

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40

Axel Martín Guardia, hijo de Los Pastelitos.
UFI Genérica

Rawson: padre e hijo, conocido como "Los Pastelitos", protagonizaron una batahola en Villa Lerga y fueron condenados

Quedaron inauguradas las obras en la Ruta 5 video
Infraestructura

Quedaron inauguradas las obras en la Ruta 5

Te Puede Interesar

Dura sanción para Villa Obrera tras la agresión a un árbitro con un block: quita de puntos, suspensión de su cancha y fuerte multa
Violencia en el fútbol sanjuanino

Dura sanción para Villa Obrera tras la agresión a un árbitro con un block: quita de puntos, suspensión de su cancha y fuerte multa

Por Redacción Tiempo de San Juan
La búsqueda de una sanjuanina de 61 años: quiere hallar a los hijos que le arrebaton luego de dar a luz.
Historia

La angustiante búsqueda de una sanjuanina a la que le arrancaron de los brazos dos hijos recién nacidos

Choque fatal en Ruta 40. video
Delitos Especiales

Choque fatal en el Villicum: no hay detenidos, ¿cuál es el estado de salud de los sobrevivientes?

Una de las amenazas de bomba en el Centro Cívico, reciente, que obligó al desalojo.
Óptica oficial

Amenazas de bomba en San Juan: hablan de operativos "inevitables" y salen a concientizar en escuelas

En San Juan preparan una nueva compra de pistolas taser: aspiran a una cada dos policías y se usarán en otros lugares
Método disuasivo

En San Juan preparan una nueva compra de pistolas taser: aspiran a una cada dos policías y se usarán en otros lugares