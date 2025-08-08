Atraparon en Ullum una banda de cazadores furtivos con tres guanacos muertos

Un operativo realizado por la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable logró desbaratar un grave hecho de caza furtiva en la zona de Matías Sánchez, departamento Ullum. Cuatro personas fueron detenidas y se secuestraron armas, equipos de comunicación y tres ejemplares de guanaco muertos, especie nativa protegida por la ley.

Durante una patrulla de control ambiental, agentes de Flora y Fauna detectaron huellas recientes de ingreso no autorizado a un campo privado. Al seguir el rastro, dieron con una camioneta Toyota en la que viajaban cuatro ocupantes que portaban evidencia clara de un delito ambiental.

En el procedimiento, el personal incautó un fusil marca CZ modelo 600 calibre 308, dieciséis proyectiles calibre 7,62, dos equipos de comunicación (handy), seis cuchillos y los tres guanacos faenados.

image

Debido a la gravedad del caso, se dio intervención a Gendarmería Nacional y al Fuero de Flagrancia. El ayudante fiscal de la UFI de Flagrancia, Dr. Facundo Romero, se presentó en el lugar para supervisar la causa. Los cuatro sospechosos fueron detenidos y trasladados a la Comisaría 18 de Albardón, donde permanecen alojados. El vehículo fue radiado y quedó a disposición de la justicia, al igual que las armas y otros elementos decomisados.

La Secretaría de Ambiente recuerda que la caza furtiva es una amenaza seria para la biodiversidad de San Juan y convoca a la comunidad a denunciar cualquier actividad sospechosa. Las denuncias pueden hacerse de manera anónima al teléfono 2644305057.