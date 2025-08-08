viernes 8 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Operativo

Atraparon en Ullum una banda de cazadores furtivos con tres guanacos muertos

El procedimiento incluyó además el secuestro de armas, municiones y herramientas

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un operativo realizado por la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable logró desbaratar un grave hecho de caza furtiva en la zona de Matías Sánchez, departamento Ullum. Cuatro personas fueron detenidas y se secuestraron armas, equipos de comunicación y tres ejemplares de guanaco muertos, especie nativa protegida por la ley.

Lee además
Imagen ilustrativa
Investigación

Hallaron un feto en avanzado estado de gestación en la planta recicladora de Valle Fértil
Enojo y preocupación por un sanjuanino que se filma circulando a más de 200 km/h sobre Ruta 40.
En las redes

Repudio por un sanjuanino que se filma manejando a más de 200km/h en la Ruta 40, frente al Bicentenario

Durante una patrulla de control ambiental, agentes de Flora y Fauna detectaron huellas recientes de ingreso no autorizado a un campo privado. Al seguir el rastro, dieron con una camioneta Toyota en la que viajaban cuatro ocupantes que portaban evidencia clara de un delito ambiental.

En el procedimiento, el personal incautó un fusil marca CZ modelo 600 calibre 308, dieciséis proyectiles calibre 7,62, dos equipos de comunicación (handy), seis cuchillos y los tres guanacos faenados.

image

Debido a la gravedad del caso, se dio intervención a Gendarmería Nacional y al Fuero de Flagrancia. El ayudante fiscal de la UFI de Flagrancia, Dr. Facundo Romero, se presentó en el lugar para supervisar la causa. Los cuatro sospechosos fueron detenidos y trasladados a la Comisaría 18 de Albardón, donde permanecen alojados. El vehículo fue radiado y quedó a disposición de la justicia, al igual que las armas y otros elementos decomisados.

La Secretaría de Ambiente recuerda que la caza furtiva es una amenaza seria para la biodiversidad de San Juan y convoca a la comunidad a denunciar cualquier actividad sospechosa. Las denuncias pueden hacerse de manera anónima al teléfono 2644305057.

Temas
Seguí leyendo

Un proyecto para la casa propia se convirtió en pesadilla: sanjuaninos denuncian estafa tras 7 años

Le robaron al intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky

Un motociclista murió tras chocar con un peatón en Capital: el acusado irá a juicio por homicidio culposo

Entraron a robar a una obra de Rawson y terminaron presos

Robaron cables del tablero de una fábrica de Angaco y la dejaron sin luz

Un mecánico sanjuanino y un revendedor quedaron acusados de desarmar un auto y venderlo por partes

Buscan intensamente a una adolescente de 14 años desaparecida en San Juan

Quién es el ex marino que hizo la amenaza de bomba por el show de Lali

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa video
Poco común

Un motociclista murió tras chocar con un peatón en Capital: el acusado irá a juicio por homicidio culposo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

En imágenes, el resultado de la apertura del descargador de fondo del Dique de Ullum.
Video

Mirá el resultado de la apertura del descargador de fondo del Dique de Ullum

Quién es el ex marino que hizo la amenaza de bomba por el show de Lali
Prisión domiciliaria

Quién es el ex marino que hizo la amenaza de bomba por el show de Lali

El auto que desapareció y apareció desarmado.
Estafa

Un mecánico sanjuanino y un revendedor quedaron acusados de desarmar un auto y venderlo por partes

Imagen ilustrativa.
Curiosidad

¿Desapareció? Cuál es el nombre que no se registra oficialmente desde hace más de 70 años en San Juan

La trastienda del retorno de Cabello a la sede del PJ: la llamada de Gioja, el cambio de vuelo y el juego de candidaturas
Peronismo

La trastienda del retorno de Cabello a la sede del PJ: la llamada de Gioja, el cambio de vuelo y el juego de candidaturas

Te Puede Interesar

Vicuña es el proyecto de Lundin y BHP para su sociedad en los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. 
Tratado Binacional minero

La jugada de un gigante minero para poder contratar chilenos para un proyecto de cobre sanjuanino

Por Elizabeth Pérez
Imagen ilustrativa
Investigación

Hallaron un feto en avanzado estado de gestación en la planta recicladora de Valle Fértil

Multa millonaria y 100 horas de trabajo comunitario para el empresario sanjuanino del polémico show de Q´Lokura
Castigo

Multa millonaria y 100 horas de trabajo comunitario para el empresario sanjuanino del polémico show de Q´Lokura

Se vienen dos remates en San Juan: 16 movilidades, con base libre y otras desde $150.000
Oportunidad

Se vienen dos remates en San Juan: 16 movilidades, con base libre y otras desde $150.000

La Cámara Vitivinícola que agrupa a bodegas trasladistas locales se sumó a los rechazos de Nación, Mendoza y San Juan del aumento del 45% a los aportes dispuesto por COVIAR.
Bodegas

Tensión en casa: un alto directivo de COVIAR rechaza el aumento y se suma a la ola de críticas