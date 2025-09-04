Los mimos llenarán San Juan de arte y simpatía

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte junto a la Municipalidad de la Ciudad de San Juan invitan al público a participar del 2° Festival Nacional de Mimo y Teatro Físico. Se dictarán talleres y seminarios a cargo de referentes del arte que llegarán desde Buenos Aires (Olavarría, Merlo, Marcos Paz), CABA, San Luis y Mendoza.
En el marco del Día Nacional del Mimo, que se festeja el 8 de septiembre, se realizará este festival para promover y dar a conocer el trabajo regional. Además, para que el festejo sea completo habrá funciones de elencos de estas provincias en el Anfiteatro El Globito. Para más información e inscripciones comunicarse al 2644598225.
Cronograma de talleres y espectáculos
Centro Cultural Estación San Martín
Domingo 7/09
- 13:00 a 15:00 Taller de minmo y tealtro físico, a cargo de la compañía Les Arbres (mendoza) valor $5.000.
- 15:00 a 17:00 Taller de mimo y teatro físico a cargo de la Prof. Silvia Fariña (Olavarría) valor $5.000.
Anfiteatro el Globito
- 17:00 Apertura del festival
- Homenaje a Oscar Kummel
- Presentación de elencos participantes
- 18:00 Variette de mimo a la gorra
Elencos:
Pocamosca (Mendoza)
Silvia Fariña (Olavarría)
Otto Poroto (Morón)
Lalo Chade (San Luis)
Todoterreno (Mendoza)
Mimonstruos (San Juan)
Lunes 8/09
- 10:00 a 12:00 Taller de recursos técnicos para la ilusión del punto fijo a cargo de compañía Les Arbres (Mendoza) valor $5.000.
- 15:00 a 17:00 Taller mimo: el cuerpo en conflicto a cargo de Ishi Martín (Merlo-Marcos Paz) valor $5.000.
Anfiteatro el globito
- 17:00 Shows y conversatorio.