jueves 4 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Divertida propuesta

Los mimos llenarán San Juan de arte y simpatía

El 2° Festival Nacional de Mimo y Teatro Físico se realizará el 7 y 8 de septiembre en el Centro Cultural Estación San Martín.

Por Mario Godoy
El sanjuanino Luis Clavero será uno de los mimos participantes.

El sanjuanino Luis Clavero será uno de los mimos participantes.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte junto a la Municipalidad de la Ciudad de San Juan invitan al público a participar del 2° Festival Nacional de Mimo y Teatro Físico. Se dictarán talleres y seminarios a cargo de referentes del arte que llegarán desde Buenos Aires (Olavarría, Merlo, Marcos Paz), CABA, San Luis y Mendoza.

Lee además
El turf a nada de salir a escena
Turf

Desde "Señor importante" a "Asiatic King": la carrera más esperada en San Juan tendrá un duelo de lujo cien por cien local
Ataque de peronóspora en racimos sanjuaninos. Nación declaró la emergencia agropecuaria. 
Tras gestiones provinciales

El Gobierno nacional declaró la emergencia agropecuaria en 16 departamentos de San Juan

En el marco del Día Nacional del Mimo, que se festeja el 8 de septiembre, se realizará este festival para promover y dar a conocer el trabajo regional. Además, para que el festejo sea completo habrá funciones de elencos de estas provincias en el Anfiteatro El Globito. Para más información e inscripciones comunicarse al 2644598225.

Cronograma de talleres y espectáculos

Centro Cultural Estación San Martín

Domingo 7/09

- 13:00 a 15:00 Taller de minmo y tealtro físico, a cargo de la compañía Les Arbres (mendoza) valor $5.000.

- 15:00 a 17:00 Taller de mimo y teatro físico a cargo de la Prof. Silvia Fariña (Olavarría) valor $5.000.

Anfiteatro el Globito

- 17:00 Apertura del festival

- Homenaje a Oscar Kummel

- Presentación de elencos participantes

- 18:00 Variette de mimo a la gorra

Elencos:

Pocamosca (Mendoza)

Silvia Fariña (Olavarría)

Otto Poroto (Morón)

Lalo Chade (San Luis)

Todoterreno (Mendoza)

Mimonstruos (San Juan)

Lunes 8/09

- 10:00 a 12:00 Taller de recursos técnicos para la ilusión del punto fijo a cargo de compañía Les Arbres (Mendoza) valor $5.000.

- 15:00 a 17:00 Taller mimo: el cuerpo en conflicto a cargo de Ishi Martín (Merlo-Marcos Paz) valor $5.000.

Anfiteatro el globito

- 17:00 Shows y conversatorio.

Temas
Seguí leyendo

Paso a paso, cómo armar un jardín de plantas nativas en San Juan y cuáles elegir

Las frases de uno de los popes mineros de San Juan, sobre su millonaria apuesta en un lugar donde nadie se animaba

Para la Fiesta Nacional del Sol 2025, ¿qué dicen en Turismo sobre traer artistas internacionales?

La pulseada de multimillonarios para quedarse con una famosa empresa con sede en San Juan: quiénes pican en punta

Quién es esta niña, hoy convertida en una famosa de San Juan

Cuál es el top 5 las mejores opciones de carreras universitarias para estudiar en San Juan, según la IA

Empresarios mineros de San Juan denuncian "falta de comunicación y transparencia" en Vicuña

Cambió el horario de atención del Vacunatorio Central

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un cóndor andino fue hallado y rescatado en medio de un loteo en Las Chacritas, en 9 de Julio.
Sorpresa

Rescatan a un majestuoso cóndor que estaba perdido en Las Chacritas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Apareció quemada una moto que buscaban y costaba más de $10 millones
En La Bebida

Apareció quemada una moto que buscaban y costaba más de $10 millones

OSSE anunció un alteración en su servicio de agua potable para tres departamentos para el jueves 4 de septiembre.
Trabajos de mantenimiento

OSSE: tres departamentos del Gran San Juan verán afectado su servicio de agua potable el jueves 4

El enfermero del Hospital Rawson acusado por la muerte de una paciente fue condenado
En juicio

El enfermero del Hospital Rawson acusado por la muerte de una paciente fue condenado

El Gobierno de San Juan busca recuperar terrenos agrícolas en Médano de Oro: lotes usurpados con quinchos y piletas
Trastienda de un escándalo

El Gobierno de San Juan busca recuperar terrenos agrícolas en Médano de Oro: lotes "usurpados" con quinchos y piletas

Imagen ilustrativa 
Tremendo

Un adolescente calentaba agua para bañarse y murió por una descarga eléctrica

Te Puede Interesar

Llegó el gran día: este jueves inauguran las obras de la Calle 5 video
Infraestructura

Llegó el gran día: este jueves inauguran las obras de la Calle 5

Por Redacción Tiempo de San Juan
Eugenio Vázquez y Sebastián Tasselli, vice y presidente de General Plastics.  video
EXCLUSIVO

"Era un pliego que estaba orientado": hablaron los jefes de la empresa que compitió con la firma vinculada al primo de Uñac por los tubos del Acueducto

Lanzaron en San Juan el Plan Provincial de Salud Mental: los 5 ejes de cómo se implementará
Abordaje oficial

Lanzaron en San Juan el Plan Provincial de Salud Mental: los 5 ejes de cómo se implementará

Ataque de peronóspora en racimos sanjuaninos. Nación declaró la emergencia agropecuaria. 
Tras gestiones provinciales

El Gobierno nacional declaró la emergencia agropecuaria en 16 departamentos de San Juan

Más de 24 mil familias se anotaron para el sorteo del IPV: cuál es el barrio más codiciado
Expectativa

Más de 24 mil familias se anotaron para el sorteo del IPV: cuál es el barrio más codiciado