En San Juan, vía libre para hacer una megarotonda en la "zona de la muerte"

"Nosotros no teníamos competencia sobre la ruta, es una ruta nacional y para para poder tener competencia primero tuvimos que firmar un acuerdo con Vialidad Nacional y después ese acuerdo tenía que ser refrendado por la Cámara de Diputados de la provincia. Y ahora sí vamos a poder actuar", destacó este viernes Marcelo Orrego sobre la necesaria y esperada obra de ordenamiento del tránsito en Ruta 20 y calle Gorriti , en Santa Lucía, zona peligrosa para transitar . Se proyecta allí una megarotonda .

Se trata de un lugar que suele ser epicentro de graves siniestros viales, al punto que muchos conductores le pusieron el mote de "zona de la muerte". Es que en el sitio confluyen con la transitada ruta que conecta la ciudad con Caucete varias arterias santaluceñas, y se hace una misión casi imposible atravesar de lado a lado, por el flujo incesante de vehículos en ese sector del Acceso Este.

image

El propio gobernador describió que "yo conozco perfectamente porque he sido intendente, es un cruce muy peligroso y se ha llevado muchas vidas. Y ahora vamos a poder intervenir y no vamos a tener que preguntar (a Nación), o sea, no vamos a tener que preguntar qué tenemos hacer. Igual es lo que nos pasa con la Circunvalación, pedimos que nos la cedieran porque es la ruta más transitada de San Juan. Entonces, digamos, un guardarrail roto o falta de iluminación o que haya un bache, ahora estamos trabajando en las bajadas de cada una de la Circunvalación, mejorando las rotondas, vamos a tener mejor mejor iluminación también y nada menos que con un sistema que que con energía solar, la primera ruta del país, que va a ser cien por ciento de energía solar. Somos líderes en energía fotovoltaica en San Juan y vamos a aprovechar eso".

image El Acceso Este suele ser lugar de accidentes graves. En la foto, uno ocurrido el mes pasado.

Este convenio entre el Gobierno de San Juan con el Gobierno Nacional, a través de las respectivas vialidades acaba de ser aprobado por la Cámara de Diputados de San Juan, con lo que el Ministerio de Infraestructura podrá avanzar con la licitación para concretar la obra, que ya está lista para poder lanzarse.

El ministro del área, Fernando Perea, explicó oportunamente que en agosto el gobernador logró destrabar y firmó el convenio de la autorización de Vialidad Nacional para que San Juan pueda intervenir. "Hemos logrado destrabar, lo va a hacer la provincia, cien por cien los fondos provinciales, y dentro de poco vamos a estar llamando a licitación para esa para esa rotonda", dijo. La meta es que el llamado salga a mediados o fines de este mes.

image

Sobre la obra, según informó el funcionario orreguista, se prevé hacer una de las rotondas que promete ser de las más grandes de San Juan, con un radio de unos 80 metros, con varios derivadores, que permitan contribuir a mermar los siniestros. El plazo de obra es de unos cinco meses, de manera que si se adjudican los trabajos durante octubre, podrán estar listos para mediados de 2026.

Más convenios con la Dirección Nacional de Vialidad

En la sesión de este jueves, la Legislatura de San Juan aprobó cinco proyectos de Ley del Poder Ejecutivo mediante los cuales se ratifica convenios suscriptos entre la Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan. Entre ellos el que tiene que ver con la obra "Intersección Ruta Nacional N°20 y Calle Gorriti".

Pero son más los permisos nacionales para que San Juan haga obras, que se dan porque la gestión de Javier Milei ya no las financia y se consideran necesarias para garantizar conectividad y seguridad vial. Los otros convenios aprobados son: