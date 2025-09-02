martes 2 de septiembre 2025

Para ir agendando

Tras el furor del streaming marino, llega una nueva propuesta del CONICET con un fuerte vínculo con San Juan

Con picos de más de 90 mil personas viendo su trabajo en las profundidades del mar argentinos, ahora la propuesta será otra pero igualmente atractiva. Los detalles

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ahora el Conicet mudará su foco del streaming a un terreno más seco.

Ahora el Conicet mudará su foco del streaming a un terreno más seco.

No es ninguna novedad que el streaming del CONICET en el fondo del mar despertó pasiones y superó las expectativas de los científicos, y ahora llega un nuevo streaming de peleontólogos que mostrarán cómo buscan fósiles. Con picos de hasta 90 mil personas viéndolos en vivo, la transmisión de la expedición liderada por científicos del CONICET en mar argentino abrió la puerta a que paleontología del país, donde San Juan tiene mucha importancia, quiera mostrar sus hallazgos.

¿Dónde ver el streaming de paleontólogos argentinos?

“Alguna vez te preguntaste cómo se encuentra un dinosaurio fósil, cómo se extrae y cómo llega al Museo Argentino de Cs. Naturales para ser estudiado?”, preguntan desde las redes de Paleocueva, el Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV) del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN).

Es así que anunciaron el nuevo stream científico argentino en el que paleontólogos y paleontólogas del LACEV van a mostrar en vivo cómo es el día a día desde una campaña.

image

No será en esta ocasión una exploración en suelo sanjuanino, pero sí será una nueva oportunidad para ver de una manera inimaginable el trabajo diario de los científicos. En esta ocasión, la base se encuentra en Río Negro y, según adelantan, se podrá ver cómo buscan e identifican fósiles.

Es importante señalar que la Patagonia Argentina se encuentra entre los tres lugares del mundo en donde se pueden encontrar fósiles. Allí fue hallado el Patagotitan mayorum, el dinosaurio más grande del mundo.

Además, señalan, explicarán todo lo que vayan encontrando: “Serán unas tres semanas de compartir la vida de paleontólogos y paleontólogas que conviven así”, agregaron con una imagen de las carpas.

Desde LACEV aún no dieron detalles de por dónde se podrá ver el streaming, pero sí adelantaron que será en octubre.

