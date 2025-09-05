viernes 5 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Certamen Mario Solinas

San Juan entra en cuenta regresiva: sin Argoliva, pero con el concurso más prestigioso del mundo del aceite de oliva

A pocos días del evento, San Juan se prepara para recibir al Concurso Internacional Mario Solinas, una vidriera global que reemplaza este año a la tradicional feria y concurso olivícola local. Visitas internacionales, foros y feria al público.

Por Elizabeth Pérez
Aceite de oliva: San Juan recibe en setiembre al prestigioso concurso Mario Solinas.&nbsp;

Aceite de oliva: San Juan recibe en setiembre al prestigioso concurso Mario Solinas. 

San Juan ya está en cuenta regresiva para convertirse en la sede del Concurso Internacional Mario Solinas, el certamen más prestigioso y exigente del mundo del aceite de oliva virgen extra, tal como se anticipó en mayo pasado. Se trata de un hito histórico: es la primera vez que Argentina alberga este evento, organizado por el Consejo Oleícola Internacional (COI), la entidad que rige los estándares de calidad y comercio del sector a nivel global.

Lee además
san juan, capital olivicola de argentina, sera sede del concurso internacional que definira los mejores aceites del hemisferio sur
Posicionada

San Juan, capital olivícola de Argentina, será sede del concurso internacional que definirá los mejores aceites del hemisferio sur
El Olive Japan 2025 es uno de los concursos de aceite de oliva mas prestigiosos del mundo. Allí San Juan pisó fuerte.
Olive Japan 2025

San Juan conquista Japón con sus aceites de oliva: quiénes son los premiados en el concurso más top de Asia

Este año, la tradicional feria y concurso Argoliva, que se ha consolidado como la gran vidriera olivícola sanjuanina, no se realizará por un bien mayor. Es que la decisión no responde a una cancelación sino a una estrategia de posicionamiento internacional, como es la de dar paso al Mario Solinas. Con esta decisión se proyecta a San Juan como referente del aceite de oliva en el hemisferio sur.

Así lo explicó Susana Mattar, jefa del panel de cata de la Universidad Católica de Cuyo, representante del COI en San Juan y jurado del certamen. “El COI propuso traer el concurso al hemisferio sur para aprovechar la contratemporada y potenciar a los países productores de esta región. Es el concurso más prestigioso del mundo, el más exigente si uno mira el ranking global”, señaló.

El año pasado, el evento se celebró en Uruguay. En 2025, la ciudad elegida en Argentina fue San Juan, marcando la segunda vez que el concurso se realiza en el hemisferio sur y la primera en territorio argentino.

Por qué el concurso es tan relevante

El Concurso Mario Solinas no es un evento más en el mundo del aceite. Es reconocido por su rigurosidad técnica y altos estándares de calidad. Las muestras participantes deben contar con un mínimo de 1.000 litros, ser tomadas por un escribano público y someterse a análisis químicos y sensoriales exigentes.

En esta edición competirán aceites de Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, reafirmando el carácter internacional y competitivo del certamen.

La llegada del Mario Solinas representa una oportunidad para que el aceite de oliva sanjuanino gane reconocimiento internacional, y para que la provincia se consolide como una plataforma de innovación, calidad y excelencia olivícola en el hemisferio sur.

Mattar también destacó la participación del panel de cata oficial de la Universidad Católica de Cuyo, reconocido por el COI, y la colaboración entre la universidad, el gobierno provincial y la Cámara Olivícola, como pilares de esta organización.

Una semana llena de actividades

La llegada del Mario Solinas a San Juan viene acompañada de una agenda intensa de actividades técnicas, institucionales y comerciales, que comenzarán en pocos días:

  • Inicio del Concurso Mario Solinas: Los jurados internacionales —provenientes de Uruguay, Perú, Brasil, Portugal, España y Argentina— llegarán a la provincia este domingo. Desde el lunes, se organizarán visitas técnicas para que conozcan la producción local. El martes comenzará la valoración de las muestras por parte del jurado y el acto de Premiación recién se realizará el 6 de noviembre próximo.
  • Foro Olivícola Mario Solinas: arranca el martes 9 de septiembre a las 17, en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Está destinado a productores, técnicos, empresarios y especialistas que podrán disfrutar de conferencias y debates sobre producción sostenible, Indicación Geográfica del Aceite de Oliva Virgen de San Juan, Huella de carbono, Logros, proyección y desafíos de los hacedores del sector y Visión internacional sobre los aceites argentinos. El foro contará con un panel de jurados moderado por Susana Mattar y la participación requiere inscripción previa.
  • Expo del Encuentro Internacional Olivícola 2025: tendrá lugar en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán y Jardines Ferro-urbanístico, el sábado 13 y domingo 14 de septiembre, de 18 a 24. Organizada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, junto al Consejo Federal de Inversiones, esta expo reunirá a empresas locales que expondrán y ofrecerán degustaciones de sus productos. Las empresas deberán llevar sus propios insumos y mercadería.
Temas
Seguí leyendo

Naturgy San Juan sortea un celular entre los usuarios que se adhieran a la factura sin papel

Ahora será más fácil pagar el impuesto al registrar un auto en San Juan

Demuelen un emblemático local frente al Parque de Mayo: adiós a parte de la historia comercial de San Juan

Siguen apareciendo videos de avistamientos de "ovnis" en San Juan

¿Estás organizando tu finde?, mirá todo lo que se podrá hacer en San Juan

Las características de la caza en San Juan: cuál es la especie más elegida y un problema que crece

Nueva amenaza de bomba en una escuela de San Juan

San Juan bajo la lluvia: los departamentos más 'mojados' y un regalo del cielo para algunos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El negocio de la esquina de San Luis y España está siendo demolido. El local albergó un negocio icónico del comercio sanjuanino. 
Esquina icónica

Demuelen un emblemático local frente al Parque de Mayo: adiós a parte de la historia comercial de San Juan

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal
Albardón

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal

Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital
Gravísimo

Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40
Siniestro vial

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40

El negocio de la esquina de San Luis y España está siendo demolido. El local albergó un negocio icónico del comercio sanjuanino. 
Esquina icónica

Demuelen un emblemático local frente al Parque de Mayo: adiós a parte de la historia comercial de San Juan

El médico y el enfermero durante la audiencia de este jueves.
Tribunales

Prorrogaron la prisión preventiva para el médico y el enfermero de Pocito acusados de abusar de sus pacientes

Te Puede Interesar

Aceite de oliva: San Juan recibe en setiembre al prestigioso concurso Mario Solinas. 
Certamen Mario Solinas

San Juan entra en cuenta regresiva: sin Argoliva, pero con el concurso más prestigioso del mundo del aceite de oliva

Por Elizabeth Pérez
Quién era el martillero público que encontraron sin vida en una inmobiliaria de Capital
Conmoción en las redes

Quién era el martillero público que encontraron sin vida en una inmobiliaria de Capital

En San Juan, vía libre para hacer una megarotonda en la zona de la muerte
Obra con fondos provinciales

En San Juan, vía libre para hacer una megarotonda en la "zona de la muerte"

Orrego, presente en la inauguración de la escuela de Nivel Inicial en Pocito
Educación

Orrego, presente en la inauguración de la escuela de Nivel Inicial en Pocito

¿Habrá colectivos gratis para la Fiesta Nacional del Sol 2025? La respuesta del Gobierno de San Juan
Red Tulum

¿Habrá colectivos gratis para la Fiesta Nacional del Sol 2025? La respuesta del Gobierno de San Juan