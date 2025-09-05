San Juan entra en cuenta regresiva: sin Argoliva, pero con el concurso más prestigioso del mundo del aceite de oliva

San Juan ya está en cuenta regresiva para convertirse en la sede del Concurso Internacional Mario Solinas, el certamen más prestigioso y exigente del mundo del aceite de oliva virgen extra, tal como se anticipó en mayo pasado. Se trata de un hito histórico: es la primera vez que Argentina alberga este evento, organizado por el Consejo Oleícola Internacional (COI), la entidad que rige los estándares de calidad y comercio del sector a nivel global.

Olive Japan 2025 San Juan conquista Japón con sus aceites de oliva: quiénes son los premiados en el concurso más top de Asia

Posicionada San Juan, capital olivícola de Argentina, será sede del concurso internacional que definirá los mejores aceites del hemisferio sur

Este año, la tradicional feria y concurso Argoliva, que se ha consolidado como la gran vidriera olivícola sanjuanina, no se realizará por un bien mayor. Es que la decisión no responde a una cancelación sino a una estrategia de posicionamiento internacional, como es la de dar paso al Mario Solinas. Con esta decisión se proyecta a San Juan como referente del aceite de oliva en el hemisferio sur.

Así lo explicó Susana Mattar, jefa del panel de cata de la Universidad Católica de Cuyo, representante del COI en San Juan y jurado del certamen. “El COI propuso traer el concurso al hemisferio sur para aprovechar la contratemporada y potenciar a los países productores de esta región. Es el concurso más prestigioso del mundo, el más exigente si uno mira el ranking global”, señaló.

El año pasado, el evento se celebró en Uruguay. En 2025, la ciudad elegida en Argentina fue San Juan, marcando la segunda vez que el concurso se realiza en el hemisferio sur y la primera en territorio argentino.

Por qué el concurso es tan relevante

El Concurso Mario Solinas no es un evento más en el mundo del aceite. Es reconocido por su rigurosidad técnica y altos estándares de calidad. Las muestras participantes deben contar con un mínimo de 1.000 litros, ser tomadas por un escribano público y someterse a análisis químicos y sensoriales exigentes.

En esta edición competirán aceites de Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, reafirmando el carácter internacional y competitivo del certamen.

La llegada del Mario Solinas representa una oportunidad para que el aceite de oliva sanjuanino gane reconocimiento internacional, y para que la provincia se consolide como una plataforma de innovación, calidad y excelencia olivícola en el hemisferio sur.

Mattar también destacó la participación del panel de cata oficial de la Universidad Católica de Cuyo, reconocido por el COI, y la colaboración entre la universidad, el gobierno provincial y la Cámara Olivícola, como pilares de esta organización.

Una semana llena de actividades

La llegada del Mario Solinas a San Juan viene acompañada de una agenda intensa de actividades técnicas, institucionales y comerciales, que comenzarán en pocos días: