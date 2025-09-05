Un perro les encontró drogas en el control de San Carlos y terminaron detenidos: también insultaron y quisieron sobornar a Gendarmería

Un operativo nocturno de Gendarmería en el Paraje San Carlos terminó con la detención de tres hombres que transportaban drogas . Además, insultaron y ofrecieron dinero a los uniformados para evitar la requisa.

El hecho ocurrió sobre el kilómetro 3379 de la Ruta Nacional N° 40, cuando integrantes del Escuadrón 66 “San Juan” inspeccionaron una camioneta proveniente de Mendoza. Según detallaron desde la Fuerza, al momento de descender los ocupantes, el conductor arrojó un paquete rectangular que contenía una sustancia sospechosa.

Durante el procedimiento, los hombres proferían insultos y ofrecieron dinero para evitar la requisa, intento que fue rechazado por los gendarmes. Una patrulla de apoyo llegó con un can detector de narcóticos, que reaccionó ante la presencia de drogas, confirmando las sospechas.

La Fiscalía Federal de San Juan ordenó el secuestro de 1 kilo 58 gramos de cocaína, un frasco con 6,5 gramos de marihuana, el vehículo, tres teléfonos celulares y 43.120 pesos. Los tres hombres quedaron detenidos y a disposición de la Justicia federal.