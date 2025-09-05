viernes 5 de septiembre 2025

Ruta 40

Un perro les encontró drogas en el control de San Carlos y terminaron detenidos: también insultaron y quisieron sobornar a Gendarmería

Tres hombres, quienes viajaban en una camioneta procedente de Mendoza, intentaron eludir un control vehicular en la Ruta 40 con cocaína y marihuana. Al momento de descender del vehículo, uno de los ocupantes arrojó un paquete rectangular que contenía una sustancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un operativo nocturno de Gendarmería en el Paraje San Carlos terminó con la detención de tres hombres que transportaban drogas. Además, insultaron y ofrecieron dinero a los uniformados para evitar la requisa.

impactante: vecinos salvaron a un perro con un hierro clavado
Gran susto

Impactante: vecinos salvaron a un perro con un hierro clavado
Imagen ilustrativa
Pasó en San Juan

Un chagarin violaba a su hermana y a su primo: les daba la computadora para que no hablen

El hecho ocurrió sobre el kilómetro 3379 de la Ruta Nacional N° 40, cuando integrantes del Escuadrón 66 “San Juan” inspeccionaron una camioneta proveniente de Mendoza. Según detallaron desde la Fuerza, al momento de descender los ocupantes, el conductor arrojó un paquete rectangular que contenía una sustancia sospechosa.

image

Durante el procedimiento, los hombres proferían insultos y ofrecieron dinero para evitar la requisa, intento que fue rechazado por los gendarmes. Una patrulla de apoyo llegó con un can detector de narcóticos, que reaccionó ante la presencia de drogas, confirmando las sospechas.

La Fiscalía Federal de San Juan ordenó el secuestro de 1 kilo 58 gramos de cocaína, un frasco con 6,5 gramos de marihuana, el vehículo, tres teléfonos celulares y 43.120 pesos. Los tres hombres quedaron detenidos y a disposición de la Justicia federal.

Por Redacción Tiempo de San Juan

